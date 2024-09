¿Es heroico o cruel recoger mascotas de dueños demasiado pobres para cuidarlas?

Carol Mithers analiza la relación entre el bienestar animal y la pobreza humana

Si, como yo, alguna vez ha visto a un escuálido cachorro acurrucado junto a su dueño desaliñado y sin hogar y ha deseado “rescatarlo” de una vida de miseria, el nuevo libro de la periodista Carol Mithers, revelador y provocador, es una lectura obligada. En Rethinking Rescue: Dog Lady and the Story of America’s Forgotten People and Pets, Mithers se sumerge en los planteamientos estadounidenses contemporáneos sobre el bienestar de los animales y los encuentra incómodamente ligados a nuestras actitudes hacia la pobreza humana. ¿Por qué la compasión suele fluir con más facilidad hacia los cachorros que viven en la miseria que hacia las personas que se encuentran en una situación similar? ¿Es heroico arrebatar mascotas a dueños demasiado pobres para cuidarlas? ¿O es cruel e inmoral?

Mithers explora estas cuestiones a través de la historia, ligera pero hábilmente esbozada, de Lori Weise, una de esas personas obstinadas y modestas que logran cambios radicales lejos de los focos.

Como muchas personas con afinidad por los animales, Weise se sintió decepcionada por los humanos a una edad temprana. Creció en un hogar conflictivo, donde, en un arrebato de furia, su padre bipolar rompió una vez la pata del perro de la familia con una escoba. Cuando tenía 14 años, un conocido de 49 la sedujo. La relación duró hasta los 20 años. Según Mithers, Weise entró en la edad adulta dañada y ansiosa, una mujer que fácilmente podría haber ido a la deriva por la vida sin propósito ni logros notables.

Entonces, en 1996, Weise empezó a trabajar en una empresa de muebles en las afueras de Skid Row, el barrio más miserable del centro de Los Ángeles. Mithers describe la situación con el brío que le caracteriza: “Hombres y mujeres despotricaban, gritaban, se peleaban, se desplomaban, defecaban y practicaban sexo al aire libre. ... En el centro había callejones demasiado llenos de basura para que pasaran los coches; dos hombres en una esquina se golpeaban en la cabeza con dos por cuatro mientras nadie se paraba a mirar”.

El libro de Carol Mithers explora el revolucionario trabajo de una organización en Los Ángeles (Facebook/Offshore Life México)

Lo que llamó la atención de Weise no fue el paisaje humano sino los sabuesos. Desatados y sin dueño, vagaban por las fétidas calles, amamantando interminables camadas de cachorros. Algunos eran casi salvajes, otros tan amistosos como cualquier canino de Bel Air. Murieron demasiado jóvenes, envenenados por metanfetamina, mordidos por ratas, en accidentes de coche o por el gatillo fácil de la policía. Los perros necesitaban ayuda. Pero, ¿en qué consistía esa ayuda?

Sin un gran plan, Weise empezó a distribuir alimento y, suponiendo que los perros eran callejeros, a buscarles un hogar. Poco a poco, sin embargo, un intrincado ecosistema canino-humano se hizo visible en medio del caos de Skid Row. Muchos de los perros no eran callejeros, no exactamente. Mithers capta esta subcultura de doble especie con gran detalle, iluminando tanto su suciedad como su gracia.

Conocemos a Papa, el majestuoso pastor que devora bocadillos rancios desechados por un camión de comida y pasa el rato con Santanas, “una mezcla de Chow malvado y de ojos dorados que mordía a cualquier perro o humano que se acercara demasiado”. Un empleado de gasolinera “contrata” a Simbad, una extrovertida mezcla de Rhodesian ridgeback, para que le haga compañía por la noche. Al amanecer, Sinbad se dirige a la empresa química donde un “dueño de corazón blando mantenía sus puertas abiertas durante el verano para dejar entrar a los perros callejeros para escapar del calor”. Cabeza de Hierro, un simpático pitbull, comparte la caja del frigorífico con Benny, que periódicamente bebe hasta caer en el estupor y llora desconsoladamente cuando disparan a uno de sus perros.

Un enfoque que cambia paradigmas y redefine el rescate animal y humano en Skid Row (EFE/ Sebastião Moreira)

A medida que Weise va conociendo a Benny y sus compinches, se da cuenta de que, aunque estas personas no pueden hacer mucho por sus mascotas, suelen hacer lo que pueden. Mithers: “Todo se reducía a algo muy sencillo: Los animales del centro sufrían porque sus dueños carecían de la información y/o los recursos para cuidarlos adecuadamente. ¿Y si alguien simplemente... los ayudara?”.

Muy sencillo. Y revolucionario. Este es el espíritu que anima a Downtown Dog Rescue, la organización que Weise fundó en 1996. Salvo en caso de maltrato o negligencia flagrante, DDR se limita a ayudar a los propietarios indigentes a cuidar de sus mascotas. DDR ha cubierto montañas de facturas veterinarias, suministrado cajas de comida para perros y organizado clínicas de esterilización gratuitas. Weise construyó una valla para una familia que encadenaba a su perro. “La familia no necesitaba un sermón sobre el cuidado de las mascotas», escribe Mithers. Necesitaban una forma mejor de mantener al animal en su propiedad, y eso requería dinero”.

Si hay un defecto en el libro, es la denuncia extremadamente vitriólica de Mithers de los “escuadrones de jóvenes mujeres blancas” que dominan el rescate de perros y abrazan una narrativa de Cenicienta en la que los perros de baja cuna deben acabar en palacios con suelos de madera. Condena a estas mujeres por racistas, esnobs, condescendientes, censuradoras y con derechos. Parece más probable que la mayoría de ellas estén motivadas por una compasión genuina, aunque mal dirigida. Y no se puede terminar el libro de Mithers sin estar de acuerdo en que esa compasión ha sido mal dirigida. El cuidado de los animales puede -y debe- incluir el cuidado de las personas.

Fuente The Washington Post