13 muertes que conmovieron al mundo de la cultura en 2023

Grandes figuras han fallecido durante 2023

A lo largo del año 2023, el mundo de la cultura y las artes sufrió pérdidas significativas, despidiendo a grandes personalidades que han dejado una huella indeleble en la literatura, la música, el cine y el arte. Desde la partida del renombrado escritor checo Milan Kundera, cuya La Insoportable Levedad del Ser” se convirtió en una obra maestra, hasta el adiós al legendario saxofonista Wayne Shorter, cuyo genio marcó generaciones en el jazz moderno, estas despedidas dejaron un vacío. Desde grandes figuras literarias como Cormac McCarthy y Martin Amis, pasando por el mundo del arte plástico con Fernando Botero, hasta el icónico ilustrador Al Jaffee, cada una de estas pérdidas representa una disminución en la riqueza cultural de nuestro tiempo.

Milan Kundera, escritor checo conocido por obras emblemáticas como "La insoportable levedad del ser"

Milan Kundera

El renombrado escritor checo Milan Kundera falleció a los 94 años en Francia el pasado 11 de julio. Reconocido por obras emblemáticas como La insoportable levedad del ser, La broma y El festín de la insignificancia, su fama mundial se consolidó en la segunda mitad del siglo XX. Nacido en Brno en 1929, vivió exiliado en Francia desde mediados de los años 70, tras el retiro de su nacionalidad checoslovaca por el régimen comunista en 1979. Kundera recibió la nacionalidad francesa en 1981 gracias al presidente François Mitterrand.

La insoportable levedad del ser (1984) marcó su punto más alto y se convirtió en una obra maestra que llegó incluso al cine, explorando la fragilidad del destino humano y su relación con el eterno retorno de Nietzsche, con profundidad filosófica conmovedora. A lo largo de su carrera, recibió múltiples premios, como el Premio Nacional Checo de Literatura y el Premio Jerusalén, por su lucha por la libertad en la sociedad actual. Su última obra, El festín de la insignificancia, publicada en 2014, mantuvo su estilo distintivo, mezclando ensayo, introspección y teología en la forma clásica de la novela. En 2019, Kundera aceptó nuevamente un pasaporte checo y recibió disculpas por el trato recibido por el régimen comunista.

Bennett fue un crooner icónico cuyo legado musical trascendió siete décadas con éxitos como "I Left My Heart in San Francisco" (Foto AP/Mark J. Terrill)

Tony Bennett

Tony Bennett, una de las figuras más prominentes de la música, falleció en Nueva York a los 96 años el 21 de julio. Conocido como uno de los últimos grandes crooners del siglo XX, su legado abarcó siete décadas y trascendió generaciones. Célebre por su canción icónica “I Left My Heart in San Francisco” de 1962, Bennett experimentó un resurgimiento en su carrera en los años 80 y 90, manteniendo una popularidad constante hasta su vejez. Ganador de 19 premios Grammy, vendió más de 50 millones de discos en todo el mundo.

A pesar de ser comparado inicialmente con Frank Sinatra, Bennett forjó su propio camino, cautivando al público con su presencia escénica, una voz fuerte y claramente articulada, heredada de su entrenamiento en la tradición operística. En 2016, se reveló que había sido diagnosticado con Alzheimer, aunque continuó siendo capaz de interpretar gran parte de su repertorio. Bennett dejó un legado musical con éxitos como “Because of You”, “Rags to Riches” y “Stranger in Paradise”.

Cormac McCarthy, autor de renombre en la literatura estadounidense, sus obras líricas y a menudo violentas exploraban la oscuridad del alma humana (Foto AP /Evan Agostini)

Cormac McCarthy

El escritor Cormac McCarthy, conocido por obras como La carretera y No es país para viejos, falleció a los 89 años en su hogar en Santa Fe, Nuevo México, por causas naturales, el 13 de junio. Considerado uno de los autores más importantes de la literatura estadounidense, McCarthy se mantuvo activo hasta sus últimos días, publicando recientemente dos novelas, “Stella Maris” y “El Pasajero”. Si bien no realizó entrevistas ni participó en promociones, su legado literario perdura.

Sus obras, descritas como líricas y a menudo brutalmente violentas, exploraban la oscuridad del alma humana, lo que llevó a comparaciones con grandes clásicos americanos como William Faulkner o Herman Melville. A lo largo de su vida, escribió doce novelas, dos obras de teatro, cinco guiones y tres historias cortas. “Todos los hermosos caballos” y “La carretera”, esta última ganadora del Premio Pulitzer en 2006, fueron algunas de las obras más prestigiosas. “No es país para viejos” también obtuvo gran reconocimiento con su adaptación cinematográfica por los hermanos Coen, protagonizada por Javier Bardem y galardonada con cuatro premios Oscar.

Wayne Shorter, saxofonista enigmático que dejó una huella indeleble en el jazz moderno, tanto como parte de importantes grupos como en su carrera en solitario (Michal Fludra/Alamy Live News)

Wayne Shorter

Wayne Shorter, el enigmático saxofonista que dejó una huella indeleble en el jazz moderno, falleció a los 89 años en Los Ángeles el 25 de agosto. Su muerte ha generado tristeza en la comunidad musical, que reconoce su legado y su genialidad. Con una personalidad intrigante, Shorter se destacó como saxofonista tenor y compositor en los Jazz Messengers de Art Blakey antes de unirse al segundo quinteto de Miles Davis. No solo fue un ícono del jazz tradicional, sino también un pionero en la fusión musical como cofundador de Weather Report, grupo que maravilló a Buenos Aires en los años 80.

Su música trascendió géneros y colaboró con artistas como Carlos Santana, Joni Mitchell y Steely Dan. Con su producción en solitario y su trabajo en Blue Note, Shorter consolidó su reputación como un músico original y creativo. En sus últimos años, Shorter continuó innovando y colaborando con artistas contemporáneos, mostrando su versatilidad y vigencia en la escena del jazz actual.

Ramón Ayala, ícono de la música del Litoral argentino, su legado musical incluye más de 300 canciones, algunas de las cuales fueron interpretadas por reconocidos artistas

Ramón Ayala

Ramón Ayala, ícono de la música del Litoral argentino, falleció a los 96 años a causa de una neumonía el 7 de diciembre. Nacido como Ramón Gumercindo Cidade en 1927 en Guarupá, fue reconocido por su labor como poeta, artista plástico y músico. Aprendió a tocar la guitarra de forma intuitiva después de mudarse a Buenos Aires con su madre tras la muerte de su padre.

Su legado musical incluye más de 300 canciones, muchas de las cuales fueron interpretadas por destacados artistas como Mercedes Sosa y Liliana Herrero. Entre sus composiciones más emblemáticas se encuentran “Posadeña linda”, “El cosechero”, “El mensú” (cantada por el Che Guevara en Sierra Maestra) y “El cachapecero”. Se le atribuye la creación del gualambao, un ritmo que describió como la manifestación del movimiento del río, el viento en las lomas y la vida cotidiana de la selva. Introdujo la guitarra de diez cuerdas para dar vida a este nuevo ritmo.

Carlos Saura, director de cine español, su legado incluye películas icónicas que abordaban desde problemas sociales hasta producciones musicales notables

Carlos Saura

El reconocido director de cine español Carlos Saura falleció a los 91 años en Madrid el pasado 10 de febrero, justo un día antes de recibir el premio Goya de Honor por su destacada contribución al cine. Nacido en 1932 en Huesca, España, Saura es famoso por películas icónicas como La caza, La prima Angélica, Cría cuervos y Ay, Carmela.

Es considerado uno de los cineastas esenciales en la historia del cine español. A pesar de su partida, la ceremonia de premiación se llevó a cabo como un homenaje a su legado. A lo largo de una carrera cinematográfica de medio siglo, Saura dirigió alrededor de cincuenta películas. Comenzó abordando los problemas sociales y los marginados, para luego adentrarse en producciones musicales notables, como su trilogía flamenca junto al bailaor Antonio Gades. Destacó con obras como Cría Cuervos, reconocida en Cannes como una alegoría de la dictadura que afectó a España hasta 1975.

Martin Amis, escritor británico conocido por obras críticas como "Dinero" y "La información", su fallecimiento dejó un vacío en la literatura contemporánea (Bebeto Matthews)

Martin Amis

El afamado escritor británico Martin Amis falleció a los 73 años en su hogar en Florida el 19 de mayo. Reconocido como una prominente pluma de la literatura contemporánea británica, Amis era conocido por obras como El libro de Raquel, Éxito, y Otra gente, que lo catapultaron a la atención de la crítica y el público desde una temprana edad.

Nacido en 1949 en Oxford, Reino Unido, Amis se destacó como uno de los autores jóvenes junto a figuras como Julian Barnes, Ian McEwan, Salman Rushdie y Christopher Hitchens. Su obra seminal, Dinero (1984), una crítica mordaz a la sociedad de consumo, marcó un hito en su carrera, seguida por obras notables como La información y Campos de Londres, llevada al cine posteriormente.

Su última publicación, Desde dentro (2021), narra las vidas de destacados escritores y presenta su singular perspectiva del mundo. Amis, antes de dedicarse por completo a la literatura, incursionó como actor y periodista, además de enseñar escritura creativa en la Universidad de Mánchester. Estaba casado con la escritora Isabel Fonseca. Su fallecimiento ocurrió un día después de la proyección en el Festival de Cannes de la adaptación cinematográfica de su libro La zona de interés.

Fernando Botero, artista colombiano famoso por sus obras icónicas y esculturas monumentales, su estilo único dejó una marca indeleble en la cultura latinoamericana (AP Foto/Mark Lennihan)

Fernando Botero

Fernando Botero, el renombrado artista colombiano conocido por sus obras icónicas y esculturas monumentales, falleció a los 91 años en Mónaco el 15 de septiembre, dejando un legado artístico que conmocionó a América Latina y al mundo entero. Su deceso ocurrió cuatro meses después del fallecimiento de su esposa, situación que afectó profundamente su salud, según su hija.

Nacido en Medellín en 1932, Botero se convirtió en una figura influyente en la escena internacional del arte. Sus pinturas y esculturas se exhiben en capitales destacadas y en espacios públicos, siendo reconocido por sus representaciones caricaturescas y voluminosas que reflejaban la cotidianidad y la cultura latinoamericana.

Botero forjó un estilo único caracterizado por figuras redondeadas y voluminosas que le otorgaron una identidad artística inconfundible. Sus obras, admiradas por multitudes en museos alrededor del mundo, fueron adquiridas por coleccionistas a precios millonarios, evidenciando su impacto y legado en el mundo del arte contemporáneo. La obra de Botero, una fuente de inspiración y admiración, perdurará como testimonio de su genio creativo y su habilidad para capturar la esencia humana.

Al Jaffee, ilustrador legendario conocido por sus ingeniosas caricaturas en la revista "Mad", sus piezas se convirtieron en críticas sociales y políticas memorables

Al Jaffee

Al Jaffee, el legendario ilustrador detrás de las ingeniosas caricaturas en la revista “Mad”, falleció a los 102 años el pasado 10 de abril. Trabajó en la revista desde los años 50 hasta su retiro en el año 2020. Reconocido por sus dibujos y comentarios sociales, sus desplegables y sátiras fueron memorables. Su nieta anunció que murió por un fallo orgánico múltiple en un hospital de Manhattan.

Jaffee dejó su huella en “Mad” con piezas icónicas como “Respuestas rápidas a preguntas estúpidas” y los desplegables, que se convirtieron en una crítica social y política ingeniosa. Su infancia, marcada por la adversidad y la creatividad, moldeó su perspectiva satírica que plasmó en sus obras. Nacido en 1921 en Savannah, Georgia, sus habilidades artísticas lo llevaron a Manhattan, donde se unió a la revista Mad bajo la dirección de Harvey Kurtzman. Su aguda crítica social y humor sarcástico lo convirtieron en un icono del mundo del cómic y el humor. A lo largo de su vida, desafió las normas y demostró que la creatividad no tiene límites.

Jorge Edwards, escritor chileno y diplomático, sus obras diversas, como "Persona non grata", lo destacaron como una voz crítica comprometida con la democracia (EFE/José Caviedes)

Jorge Edwards

Jorge Edwards, reconocido escritor chileno y diplomático, falleció a los 91 años en Madrid el 17 de marzo. Destacó por su obra literaria diversa, recibiendo premios como el Cervantes y el Nacional de Literatura en Chile. Su libro Persona non grata (1973) fue pionero en criticar el régimen cubano, provocando debates y convirtiéndose en un clásico.

Tras su exilio en Barcelona por el golpe en Chile, tuvo una destacada carrera diplomática y literaria, siempre comprometido con la democracia y los derechos humanos. Su extensa obra, traducida a múltiples idiomas, incluye novelas, ensayos, memorias y una biografía sobre Pablo Neruda. En su legado, resalta su incisiva visión sobre el papel de la literatura en la sociedad actual.

Louise Glück, poeta galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 2020, su voz distintiva exploró temas complejos como el amor, el dolor y la condición humana (Foto AP/Susan Walsh)

Louise Glück

Louise Glück, la aclamada poeta reconocida por su voz distintiva y penetrante, falleció a los 80 años el 22 de abril. Ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2020, destacó por plasmar en sus versos la complejidad del trauma, la desilusión y el deseo, fusionando referencias clásicas con reflexiones contemporáneas. Su estilo poético, breve y elocuente, exploró temas como el amor, el dolor y la condición humana, siendo su obra reconocida con premios como el Premio Nacional del Libro. Glück desafiaba las etiquetas con su poesía lírica y profunda, dejando un legado literario poderoso y atemporal.

En 1993, ganó el Premio Pulitzer por The Wild Iris, que incluye un intercambio entre un jardinero asediado y una deidad insensible. Otros de sus títulos son las colecciones The Seven Ages, The Triumph of Achilles, Vita Nova y una antología muy aclamada, Poems 1962-2012.

Kenzaburo Oe, escritor japonés, galardonado con el Premio Nobel de Literatura, conocido por su postura antinuclear y sus obras que fusionan su vida personal con la literatura (REUTERS/Yuriko Nakao)

Kenzaburo Oe

El escritor japonés Kenzaburo Oe, fallecido a los 88 años el 3 de marzo, fue un ícono progresista conocido por su postura antinuclear y pacifista, parte de una generación marcada por las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Creció en un entorno que reflejaba la humanidad en un valle de Shikoku y, a pesar de quedar impactado por los bombardeos atómicos en 1945, abrazó los principios democráticos.

Su carrera literaria despegó con la premiada novela La presa y Arrancad las semillas, fusilad a los niños, una fábula social. La llegada de su hijo discapacitado inspiró su obra posterior, fusionando su vida personal con su imaginación literaria, explorando temas como la tragedia nuclear en Notas de Hiroshima. En 1994, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura por su capacidad de crear un mundo imaginario que condensa la vida y el mito, ofreciendo un retrato conmovedor de la fragilidad humana.

Gianni Vattimo, filósofo italiano, su teoría del "pensamiento débil" y sus contribuciones a la posmodernidad lo destacaron como un pensador influyente (Europa Press)

Gianni Vattimo

El filósofo italiano Gianni Vattimo, reconocido por su teoría del “pensamiento débil” y sus contribuciones a la posmodernidad, falleció a los 87 años el 19 de septiembre. Nacido en Turín en 1936, se destacó como docente, divulgador en medios masivos y militante de izquierda, llegando a ser miembro del Parlamento Europeo. Su obra, influenciada por Nietzsche y Heidegger, cuestionó la metafísica tradicional, propuso una filosofía de la diferencia basada en la fragmentación y la multiplicidad, en contraposición a la visión globalizadora.

Con libros como El fin de la modernidad y Más allá de la interpretación, exploró la transición de la modernidad a la posmodernidad, el papel de la interpretación en la filosofía contemporánea y abordó temas como la religión, sugiriendo un “cristianismo débil” para la era posmoderna y destacando la relación entre posmodernidad y fe.