Adiós a Al Jaffee, el humorista de las geniales caricaturas de la “Revista Mad”

Jaffee comenzó a trabajar en Mad desde 1955 y se convirtió en el colaborador más longevo de la publicación al permanecer 64 años en la empresa (nytimes)

Al Jaffee, el ingenioso ilustrador de la Revista Mad que era tan experto en la creación de chistes de dibujos animados chiflados como en la producción de comentarios sociales cáusticos, murió el 10 de abril en un hospital de Manhattan a los 102 años. Sus dibujos se metieron en las mentes de generaciones de jóvenes estadounidenses. La causa fue un fallo orgánico múltiple, según informó su nieta Fani Thomson.

Jaffee fue el colaborador más antiguo de Mad y una de las voces definitorias de la revista, que creció hasta convertirse en una lectura obligada contracultural desde la década de 1950 hasta la época de la Guerra de Vietnam y más allá. Siguió dibujando para Mad hasta los 90 años y fue responsable de algunos de sus artículos más emblemáticos, como el desplegable “Respuestas rápidas a preguntas estúpidas” y “Los locos inventos de Al Jaffee”.

Sus portadas de la Revista Mad marcaron a una generación

Sus inventos, como el cenicero sin humo, el dispensador de papel higiénico de varios rollos y una maquinilla de afeitar con un imponente número de cuchillas, rodillos y motores, eran poco menos que inverosímiles cuando los inventó para ridiculizar el mercantilismo de Madison Avenue. Jaffee contó que estaba encantado cuando “algo que pensé que era una broma”, al menos las máquinas de afeitar de varias hojas, “se convirtió en realidad”.

La claridad de sus trazos, su inventiva y su perverso sentido del humor le valieron un puesto en el equipo de dibujantes y guionistas habituales de Mad (también conocidos como “la pandilla de idiotas de siempre”), así como el respeto de sus colegas. En 2008 ganó el premio Reuben, la máxima distinción de la National Cartoonists Society. Arnold Roth, ilustrador cuyo trabajo ha aparecido en Punch y el New Yorker, llamó a Jaffee “uno de los grandes caricaturistas de nuestro tiempo”.

Jaffee comenzó su carrera como caricaturista en los años 40 (nytimes)

El desplegable mensual, la viñeta de Mad más conocida de Jaffee, es un dibujo de una página con una pregunta encima y un pie de foto debajo. Cuando la página se dobla verticalmente en tercios, las dos secciones exteriores se unen para formar una nueva imagen y un nuevo pie de foto, que responde a la pregunta.

Concebido en 1964 como una parodia de los desplegables de varias páginas que aparecían en revistas de lujo como Life y Playboy, el desplegable se convirtió en un elemento habitual y a menudo constituyó la única nota de editorialismo directo en las páginas de Mad. Un panel de 1968, realizado en plena Guerra de Vietnam, mostraba a unos estudiantes en el exterior de un centro de empleo y preguntaba: “¿Qué es lo que la mayoría de los que abandonan la escuela están seguros de llegar a ser?”. Se doblaba para mostrar a un estudiante en un cañón con la leyenda: “Carne de cañón”.

Al Jaffee tenía una manera muy particular y ácida de ver el humor que quedaba plasmada en cada caricatura

Una imagen que mostraba a los candidatos presidenciales de 1972 chapoteando en una piscina prometía revelar lo que el público podía esperar de estas elecciones. Al doblarla, la imagen se convertía en un retrete gigante con un pie de foto que decía: “Lo mismo de siempre”.

Jaffee remontó otra de sus populares viñetas al día en que estaba encaramado precariamente a su tejado intentando arreglar una antena tras una tormenta. El artista oyó pasos subiendo por la escalera y luego a su hijo preguntando: “¿Dónde está mamá?”. Jaffee respondió que la había matado y la estaba metiendo en la chimenea. Así nació “Respuestas rápidas a preguntas estúpidas”, en el que a una pregunta inane le corresponden tres posibles respuestas sarcásticas.

“¿Son gemelos?”, pregunta una amable anciana en uno de los paneles, mirando a dos niños idénticos. Su madre responde: “No, son un par de desconocidos idénticos”; “No, se llevan nueve años de diferencia. El tabaco frenó el crecimiento del mayor”; y “No, es hijo único. ¿Quién es su oculista?”.

El espíritu de oposición también guió el trabajo de Jaffee fuera de Mad. Su tira cómica sindicada para periódicos “Tall Tales” (1957-1963) subvertía la forma horizontal produciendo una viñeta vertical cuyo gag se revela a medida que el ojo se desplaza por el panel. Como antídoto a Superman, Jaffee concibió al Hombre Inferior, un desventurado superhéroe que a la primera señal de problemas corre a una cabina telefónica y se vuelve a poner la ropa de civil. Este impulso satírico surgió en parte de su sentimiento de eterno marginado.

La muerte fue confirmada por el editor de la revista de comics Hogan’s Alley, Tom Heintjes, y Fani Thompson, la nieta del artista (nytimes)

Abraham Jaffee nació en Savannah (Georgia) el 13 de marzo de 1921, hijo de inmigrantes judíos procedentes de Lituania. Su padre regentaba unos grandes almacenes y abrazó la vida americana, dibujando personajes de cómic para el joven Jaffee y llevándole a trabajar los sábados para que se divirtiera en el departamento de juguetes. Jaffee describe a su madre como una excéntrica que echaba de menos su país natal y a la que consternaba que su marido trabajara el sábado. Cuando Jaffee tenía 6 años, se desarraigó con sus tres hermanos pequeños y los llevó al shtetl de su infancia en Zarasai, Lituania. Su padre se quedó.

El joven Jaffee se encontró en un mundo de calles de barro y carros tirados por caballos. Aprendió yiddish y se ganó a los niños del lugar dibujando personajes de cómic, a veces con un palo en la tierra cuando no había papel. La inestabilidad de sus años de infancia fomentó en Jaffee una desconfianza de por vida hacia la autoridad que ayudó a dar forma al espíritu de la Revista Mad. “Me di cuenta de que no podía confiar en los adultos”, dice. “Mi padre dejó que me llevaran a Europa. Mi madre se encargó del transporte. . . . Desarrollé mi propio antiadultismo”.

En la biografía de 2010 Al Jaffee’s Mad Life de Mary-Lou Weisman (con ilustraciones de Jaffee), recuerda una infancia no sólo de pobreza, hambre, antisemitismo y negligencia materna, sino también de aventura e ingenio. Él y su hermano Harry diseñaban y fabricaban sus propios juguetes. Algunos de sus artilugios, como un palo provisto de un gancho de alambre y una cesta para robar fruta de los huertos, presagian las locas invenciones que se le ocurrieron en Mad.

Tras la llegada de Hitler al poder en 1933, el padre de Jaffee reapareció en Zarasai para llevarse a los niños a Estados Unidos. Su madre se quedó en el shtetl y Jaffee no volvió a verla. Dice que probablemente fue asesinada en el Holocausto junto con la mayoría de los judíos del pueblo.

En Estados Unidos, la habilidad artística de Jaffee le valió una plaza en la recién creada Escuela Superior de Música y Arte de Manhattan. Entre sus amigos y compañeros de colegio se encontraban Wolf Eisenberg, que se convirtió en el dibujante de cómics Will Elder, y Harvey Kurtzman, que se convirtió en el primer editor de Mad.

Sus trazos eran muy característicos y cada portada era única

Durante la Segunda Guerra Mundial, Jaffee utilizó sus habilidades como ilustrador para ayudar a desarrollar programas de terapia artística para soldados conmocionados. Se casó, tuvo dos hijos y llevaba una vida suburbana en Long Island, dibujando el cómic de humor adolescente Patsy Walker, cuando Kurtzman se puso en contacto con él.

El primer artículo de Jaffee para Mad -sobre un golfista cuyo secreto para un swing exitoso reside en los dedos de más que le salen- apareció en 1955. Dos años más tarde, siguió a Kurtzman a su nueva revista, la efímera Trump, financiada por el fundador de Playboy, Hugh Hefner, y luego a Humbug, que también desapareció. Temiendo haber quemado sus naves en Mad, Jaffee se puso en contacto con Al Feldstein, el sustituto de Kurtzman como editor. Por el contrario, Jaffee se convirtió en uno de los colaboradores habituales de la revista y creó sus artículos más conocidos bajo la dirección de Feldstein.

Su primer matrimonio, con Ruth Ahlquist, acabó en divorcio. En 1977, Jaffee se casó con Joyce Revenson. La pareja dividía su tiempo entre Manhattan y Provincetown, Massachusetts. Ella falleció en 2020. Le sobreviven dos hijos de su primer matrimonio, Richard Jaffee, de Sebastopol, California, y Deborah Fishman, de Petaluma, California; dos hijastros, Tracey y Jody Revenson, ambos de Manhattan; cinco nietos y tres bisnietos.

Jaffee siguió dibujando para Mad durante los últimos años. También colaboró con viñetas en Moshiach Times, una revista infantil del movimiento jasídico Lubavitch.

Se había jubilado a los 99 años (Gettyimages)

Gran parte de su obra se ha recopilado en forma de libro, incluido Mad’s Vastly Overrated Al Jaffee. En contraste con el autodespectivo título, Jaffee era ampliamente considerado una eminencia del humor. En su programa de Comedy Central, el cómico Stephen Colbert homenajeó el 85 cumpleaños de Jaffee con una tarta desplegable.

En 2013, la Universidad de Columbia adquirió el archivo de Jaffee. A pesar del imprimátur de la Ivy League, el dibujante seguía alegrándose cuando la gente le llamaba “el tipo del chacal con arcadas”, en referencia a su ilustración de Mad en la que aparecía ese animal en pleno vómito. “Puede que sea mi dibujo más exitoso”, comentó a su biógrafo y agregó: “Es una completa tontería, lo sé, pero yo soy completamente tonto. La gente seria de mi edad está muerta”.

Fuente: The Washington Post

