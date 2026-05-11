Entre Almodóvar, Maradona y Torre Nilsson: los principales filmes iberoamericanos en Cannes

El Festival de Cannes 2026 destaca la presencia iberoamericana con tres películas españolas compitiendo por la Palma de Oro

Estas son las principales películas iberoamericanas presentes en el 79.º Festival de Cannes, con tres filmes españoles en competición por la Palma de Oro.

Selección oficial

En competición por la Palma de Oro:

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Amarga Navidad , dirigida por el español Pedro Almodóvar y con la que aspira por séptima vez al máximo galardón. El cineasta manchego cuenta la historia de un director con poca inspiración que aprovecha las vivencias de sus personas más cercanas para escribir un nuevo guión.

El ser querido , del español Rodrigo Sorogoyen , sobre un director famoso ( Javier Bardem ) que quiere trabajar con su hija actriz ( Victoria Luengo ), a la que no ha visto durante más de una década.

La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi. Este tándem español entra directamente en competición sin haber estado nunca antes en ninguna sección del certamen, algo muy poco habitual. La película, que cuenta con Penélope Cruz y Glenn Close en el elenco, está basada en una obra inacabada de Federico García Lorca y narra la vida de tres hombres homosexuales en tres épocas diferentes.

'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, sorprende al debutar directamente en competición oficial de Cannes con Penélope Cruz y Glenn Close

Cortometrajes:

Para los contrincantes , del argentino Federico Luis .

Pelotón de trueno, del colombiano Theo Montoya.

Una Cierta Mirada:

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Siempre soy tu animal materno , de la costarricense Valentina Maurel , sobre la relación entre una madre escritora y sus dos hijas. Este filme es el primero del país centroamericano en participar en la selección oficial de Cannes .

El deshielo , de la chilena Manuela Martelli , que cuenta la desaparición de una adolescente alemana que se entrena en una estación de esquí en el Chile de 1992.

La más dulce, de la marroquí Laïla Marrakchi. Esta película, de coproducción española, narra la historia de dos mujeres marroquíes que emigran a España para trabajar recogiendo fresas.

La costarricense 'Siempre soy tu animal materno' marca la primera participación del país en la selección oficial de Cannes, abriendo puertas en el festival

Cannes Première:

El partido , de los argentinos Juan Cabral y Santiago Franco . Este documental revive el encuentro entre Argentina e Inglaterra del Mundial de México 1986, donde Diego Maradona marcó dos de los goles más memorables en la historia. La cinta reúne a algunos de los protagonistas de ese emblemático momento.

The end of it, de la española María Martínez Bayona. En esta ópera prima de ciencia ficción donde la gente puede llegar a vivir indefinidamente participan Rebecca Hall y Gael García Bernal.

Sesiones Especiales:

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Los sobrevivientes del Che , del francés Christophe Dimitri Réveille , un documental que arroja luz sobre el periplo de miles de kilómetros de seis guerrilleros que sobrevivieron al ataque en el que murió el Che Guevara en Bolivia.

Ceniza en la boca, del mexicano Diego Luna, sobre dos hermanos que viajan a España para reunirse con su madre, quien emigró años antes en busca de una vida mejor. Está basada en la novela homónima de la también mexicana Brenda Navarro.

El documental argentino 'El partido' revive el histórico encuentro entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de 1986, con Diego Maradona como protagonista

Cannes Classics:

El laberinto del fauno , del mexicano Guillermo del Toro , quien estará presente en la proyección de esta copia restaurada de la película que lo lanzó definitivamente a la fama en 2006.

La casa del ángel, del argentino Leopoldo Torre Nilsson. Este filme, en liza por la Palma de Oro en 1957, catapultó a su director como uno de los más importantes del país.

Cine en la playa:

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Cría cuervos, de Carlos Saura. En la proyección de esta obra crucial del cine español estará Jeanette, la intérprete de la famosa canción “Porque te vas”.

Quincena de Cineastas

La libertad doble , del argentino Lisandro Alonso , un asiduo del festival que con esta película recupera una historia sobre un leñador solitario en La Pampa, principal personaje de un filme que presentó en Cannes en 2001.

La perra , de la chilena Dominga Sotomayor , sobre una mujer que vive en una isla y cuya tranquila existencia se ve alterada cuando decide cuidar a un cachorro abandonado. En el elenco figura el brasileño Selton Mello ( Aún estoy aquí ).

La muerte no tiene dueño, del venezolano Jorge Thielen Armand. La heredera de una plantación (Asia Argento) vuelve a Venezuela para venderla tras la muerte de su padre, pero descubre que los trabajadores se han instalado en ella y no tienen ninguna intención de irse.

Cortometrajes:

Madrugada, del guatemalteco Sebastián Lojo.

Producciones de países como Argentina, Chile, Venezuela, Guatemala y México amplían la diversidad del cine iberoamericano presente en todas las secciones de Cannes. En esta imagen, el director argentino Lisandro Alonso, de "La libertad doble"

Semana de la Crítica

Viva , ópera prima de la española Aina Clotet , sobre una mujer que acaba de superar una enfermedad y quiere vivir la vida intensamente.

Seis meses en el edificio rosa con azul, primer largometraje de ficción del mexicano Bruno Santamaría Razo en el que rememora sus recuerdos sobre el anuncio de la enfermedad de su padre, seropositivo.

Competición inmersiva

The black mirror experience, una coproducción franco-española de David Bardos y Damià Ferràndiz. Esta experiencia de realidad virtual tiene como protagonista un agente de IA diseñado para hacer la vida más fácil, aunque no siempre sea el caso.

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Fuente: AFP.

Fotos: Reuters/ Marko Djurica; cortesía de Marina Tavira y AP Photo/ Alastair Grant.

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