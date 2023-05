A los 73 años, murió el escritor británico Martin Amis

Martin Amis murió a los 73 años (David Hartley/Shutterstock)

Martin Amis, uno de los escritores británicos más destacados de las últimas décadas, murió ayer a los 73 años en su casa de Lake Worth, Florida, Estados Unidos. Según declaraciones de su familia, el autor tenía cáncer de esófago.

Amis nació el 25 de agosto de 1949, en Oxford, Reino Unido. Era hijo del gran escritor Kingsley Amis. Es reconocido como uno de los más exitosos escritores de su generación, donde se destaca su primera novela que escribió con tan solo 23 años, El libro de Raquel (1973), que recibió el Premio Somerset Maugham; Éxito (1977), que cuenta la historia de dos hermanos y, Otra gente (1981), sobre una joven que salió de un coma, fueron obras que lo colocaron como uno los autores jóvenes que llamaron la atención de público y crítica. Formaba parte de un destacado grupo de autores británicos entre los que estaban Julian Barnes, Ian McEwan, Salman Rushdie y Christopher Hitchens.

La obra que marcó un antes y un después en su carrera profesional fue Dinero, publicada en 1984, donde el autor realiza una crítica muy cruda a la sociedad de consumo, usando la ironía que tanto lo caracterizaba y dándole voz a John Self, un hombre egoista que elegió como protagonista. Este libro fue considerado uno de las 100 mejores novelas en inglés por el crítico de The Guardian, Robert McCrum. Formaba parte de una triología que se completaba con La información (1995) y Campos de Londres (1989), que fue llevada al cine años más tarde.

Su último libro fue Desde dentro, publicado en 2021, donde el irreverente escritor británico narra las vidas del novelista Saul Bellow, el poeta Philip Larkin y el ensayista Christopher Hitchens, evoca amores de juventud y expone su particular visión del mundo.

Martin Amis y Sir Kingsley Amis, en1978 (Dmitri Kasterine National Portrait Gallery)

El escritor estudió en el Exeter College de Oxford y en la Universidad de Oxford. Antes de dedicarse a la literatura, llegó a trabajar como actor en el film A High Wind in Jamaica, de Alexander Mackendrick (1965) y se desempeñó como periodista en The Times Literary Supplement y en el New Stateman. También, fue profesor en la Universidad de Mánchester donde dio clases sobre escritura creativa. Estaba casado con la escritora Isabel Fonseca.

Además, el escritor exploró las atrocidades del gobernante de la extinta Unión Soviética Joseph Stalin y las consecuencias del Holocausto, como es el caso de La zona de interés (2014) y La flecha del tiempo (1991). En La zona de Interés, el británico se valió de la sátira, como dijo tras su publicación, “para destacar con desdén lo grotesco del régimen nazi”.

Su muerte ocurre un día después de la proyección en el Festival de Cannes de The Zone of Interest, del director Jonathan Glazer, adaptación cinematográfica del libro homónimo (La zona de interés) del británico publicado en 2014.

