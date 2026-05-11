Manuel Belgrano y sus ideas sobre comercio y libertad, según el historiador Diego Valenzuela

El historiador y senador provincial Diego Valenzuela presenta su nuevo libro 'Belgrano, el primer liberal'. En esta entrevista, Valenzuela explora las ideas económicas y políticas del prócer, argumentando que fue un pionero del liberalismo en Argentina influenciado por pensadores como Adam Smith, mucho antes de la Revolución de Mayo.

Manuel Belgrano marcó un hito en el desarrollo del pensamiento económico argentino durante la etapa colonial. Impulsó ideas innovadoras en el Consulado de Comercio del Río de la Plata, donde se desempeñó como secretario desde 1794. Durante esos años, propuso reformas orientadas a la libertad económica, la meritocracia y la competencia. Su trayectoria intelectual y posterior rol militar delinean su figura central en la historia.

El senador provincial y conocido historiador Diego Valenzuela presentó su nueva obra, titulada Belgrano, el primer liberal, que cuenta con el prólogo del presidente Javier Milei. El libro aborda el carácter liberal de Manuel Belgrano y busca responder la pregunta: ¿fue realmente el primer liberal del país? Las ideas que propone Valenzuela generan discusiones tanto en el ámbito académico como político.

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Según precisó Valenzuela en Infobae en Vivo A las Nueve, “esta investigación es producto de una mirada que yo tengo de la historia, donde ya había investigado a Belgrano, pero en un libro más generalista. Acá profundizo en el intelectual y en el economista”.

Valenzuela señaló que, tras leer las memorias del consulado, observó el impacto de las corrientes fisiócrata y smithiana en el pensamiento de Belgrano. Desde joven, el prócer estudió en España y, al volver, promovió un programa enfocado en la productividad, el desarrollo agrícola y comercial, y la transformación económica.

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Manuel Belgrano impulsó reformas económicas innovadoras en el Consulado de Comercio del Río de la Plata durante la etapa colonial

Los antecedentes intelectuales de Belgrano

El investigador subrayó que Belgrano adoptó conceptos de los fisiócratas franceses y de Adam Smith, cuyas ideas influyeron de manera directa en sus propuestas para el virreinato del Río de la Plata. Valenzuela afirmó: “La riqueza proviene de la organización del trabajo y no del mercantilismo, del comercio monopólico o de los metales”.

En su visión, el modelo económico debía romper con el esquema cerrado de privilegios coloniales. Para ello, impulsó la libertad de precios, la competencia y el mérito individual.

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Durante su adolescencia, Belgrano estudió en el Colegio Real de San Carlos, actual Colegio Nacional Buenos Aires. Allí, los hijos de las familias más influyentes del virreinato recibieron una educación basada en el iluminismo y las ideas modernas europeas. El interés de Belgrano por el trabajo agrícola y la transformación productiva fue, según Valenzuela, uno de los puntos de quiebre en su biografía intelectual.

Valenzuela precisó: “Llegó un punto donde ellos primero querían que el virrey y que el rey los escuchara y que adoptara medidas económicas de progreso, de libertad”. Frente a la negativa, “vino ese click porque Napoleón toma preso al rey de España. Se queda vacío de poder el virrey y ahí ellos dicen: ‘Vamos para adelante’. Y eso es la Revolución de Mayo”.

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El libro 'Belgrano, el primer liberal' de Diego Valenzuela analiza el carácter liberal del prócer bajo el prisma académico y político actual - Gustavo Gavotti

El rol de la prensa y la construcción de la Revolución

Belgrano participó en varios medios de la época antes incluso de la creación de La Gazeta de Buenos Aires, donde publicó ideas precursoras al movimiento independentista. Formó parte de Telégrafo Mercantil (1801), el Semanario de Agricultura y el Correo de Comercio, medios en los que se debatieron abiertamente proyectos de transformación económica y social.

Según expresó Valenzuela: “Estos tres son anteriores a La Gazeta y es donde se cocina la idea, es la cuna de ideas de la Revolución de Mayo y está escrita en la prensa”.

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Desde el punto de vista demográfico, Buenos Aires contaba con alrededor de 40.000 habitantes para la Revolución de Mayo. En esa época, la ciudad era pequeña y la vida política y social giraba en torno a un reducido ámbito urbano.

De intelectual a líder militar

Manuel Belgrano fue, en un principio, un intelectual formado en derecho y economía en España. Según Valenzuela: “Primero fue a estudiar Leyes a España, enviado por los padres, con la idea de que vuelva para ser un abogado exitoso de la aldea colonial, no que sea un revolucionario”. Sin embargo, los acontecimientos, como las Invasiones Inglesas y la revolución, lo llevaron a asumir cargos militares.

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El prólogo presidencial de Javier Milei en el libro destaca el paralelismo entre el pensamiento liberal de Belgrano y la actualidad económica argentina - Gustavo Gavotti

Al mismo tiempo, el escritor explicó que Belgrano fue el segundo jefe del regimiento de Patricios después de Cornelio Saavedra: “Y esas milicias se arman porque España no defendió a Buenos Aires. Se tuvieron que armar los vecinos de la ciudad para bancársela con los ingleses y recuperaron la ciudad”.

Añadió: “Después, obviamente, se suma a los ejércitos sin formación militar, acompañando a San Martín. Tienen un famoso encuentro, tiene éxitos y tiene derrotas. Pero yo les digo una cosa, sin los triunfos de Salta y Tucumán no había revolución. Se caía la revolución. Entonces, lo que hizo Belgrano como militar fue realmente importante también”.

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El prólogo de Javier Milei y la visión económica de Belgrano

El presidente Javier Milei fue el encargado de escribir el prólogo de Belgrano, el primer liberal. Sobre la relación, Valenzuela indicó: “Con el presidente me une una amistad de mucho tiempo. Estudiamos juntos Economía. Cuando le dije que iba a sacar este libro y le propuse que hiciera el prólogo, le gustó mucho la idea”. Milei incluyó en el prólogo referencias a la Escuela de Salamanca y comparó la actualidad nacional con las propuestas liberales de Belgrano.

Valenzuela reflexionó sobre el pensamiento económico del prócer y su actualidad: “Belgrano fue muy claro y creo que Milei, como presidente de esta época, trae a Belgrano la discusión para ponerlo donde creo que debe estar, que es en una economía sana, competitiva, con libertad, donde lo que se busque es que haya progreso real a través del trabajo, del comercio, de la industria y no de los privilegios”.

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Consultado sobre el debate entre mercado y Estado, Valenzuela señaló: “Estado limitado en términos de dar mucho espacio al privado, a la competencia, a la libertad de precios, a la libertad económica. Pero hay cuestiones como la educación o como la infraestructura, que estaban en el mapa de trabajo de Adam Smith y de Manuel Belgrano. También, obviamente, el Estado que custodia el cumplimiento de los derechos de propiedad, la seguridad”.

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