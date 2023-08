El Premio Booker anunció la “lista larga”: hay 4 irlandeses y 4 escritores debutantes

Los trece finalistas de la "lista larga" del Premio Booker

El escritor Sebastian Barry, que ha recibido cuatro nominaciones previas para el premio Man Booker y ha sido preseleccionado dos veces para el mismo, fue uno de los cuatro escritores irlandeses que entraron el martes en la lista larga del prestigioso galardón.

Barry es candidato este año por su novela Old God’s Time, sobre un detective de policía retirado que se ve arrastrado de nuevo a la investigación de un caso sin resolver de un sacerdote asesinado sospechoso de abusar sexualmente de menores.

Otros doce escritores, entre ellos cuatro novelistas debutantes y dos nominados al Man Booker, optan al premio de 50.000 libras (64.000 dólares). Los autores proceden de siete países de cuatro continentes.

Jueces del Premio Booker 2023: Mary Jean Chan, James Shapiro, Esi Edugyan, Robert Webb y Adjoa Andoh (Foto: David Parry/Fundación Premio Booker)

“Las 13 novelas arrojan nueva luz sobre lo que significa existir en nuestro tiempo, y lo hacen de forma original y emocionante”, declaró Esi Edugyan, presidente del jurado. “Su alcance es enorme, tanto en el tema como en la forma: nos han conmocionado, nos han hecho reír, nos han llenado de angustia, pero sobre todo se han quedado con nosotros”.

El premio reconoce lo mejor de la ficción larga publicada en el Reino Unido e Irlanda entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023. Los nominados fueron elegidos entre 163 libros presentados por las editoriales. El ganador se anunciará el 26 de noviembre, después de que la lista se reduzca a seis finalistas el mes que viene.

El escritor Sebastian Barry en los Costa Book Awards, en Londres, el 31 de enero de 2017 (AP Photo/Alastair Grant, Archivo)

El escritor malasio Tan Twan Eng recibió su tercera nominación, esta vez por The House of Doors, un libro de ficción histórica basado en la vida de Somerset Maugham. Paul Murray, otro escritor irlandés, fue nominado por The Bee Sting, una tragicómica saga familiar. Es su segunda nominación.

La primera novela de Viktoria Lloyd-Barlow, All The Little Bird-Hearts, trata de una madre sujeta a normas cuya vida, cuidadosamente ordenada, se ve alterada cuando una encantadora pareja se muda a la casa de al lado con oscuros designios sobre su hija de 16 años. Al igual que su protagonista, Lloyd-Barlow es autista.

