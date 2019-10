Además, Evaristo posee una extensa trayectoria en la lucha por la inclusión de escritores y artistas de color. Entre otras acciones, en la década de 1980 fundó la primera compañía de teatro de mujeres negras de Gran Bretaña, Theater of Black Women; el proyecto de desarrollo de poetas The Complete Works; cofundó Spread the Word, la agencia de desarrollo de escritores de Londres y en 2012, el Premio Internacional de Poesía Africana Brunel. Evaristo es autora de ocho libros de ficción y ficción en verso, en los que indaga en las cuestiones culturales relacionadas a la diáspora africana. La autora aún no fue publicada en español.