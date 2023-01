No podía decir que era gay, lo contó en una novela y ganó uno de los premios más prestigiosos del mundo

El escritor británico Douglas Stuart regresó después del éxito de su primera novela, que le valió el prestigioso premio Booker, con otra historia sobre un "amor escondido" entre los adolescentes gays de clase trabajadora.

En el Glasgow obrero que creció el escritor británico Douglas Stuart -ganador en 2020 del premio Booker, uno de los galardones literarios más relevantes en lengua inglesa-, no podía decir que era gay y por eso, según explicó este miércoles, su segunda novela habla de ello y de una historia de amor que le hubiera gustado vivir.

Stuart, que nació en la ciudad escocesa de Glasgow en 1976, acaba de publicar en español Un lugar para Mungo (Random House), una historia de amor adolescente ambientada en su ciudad natal en la época del desempleo, la violencia y los estereotipos masculinos.

En la misma ciudad transcurría su primera novela, Historia de Shuggie Bain, publicada en 2020, galardonada con el Premio Booker y finalista de otra decena de premios, entre ellos el National Book Award, el National Book Critics Circle John Leonard Prize o el PEN/Hemingway Award en Estados Unidos, además de ser traducida a más de treinta lenguas.

En una rueda de prensa con medios de comunicación españoles, el escritor, que reside en Nueva York, asegura que hay poca costumbre de literatura sobre la clase trabajadora, algo que rechaza ya que afirma que las historias más interesantes ocurren en ese ambiente.

Y asegura que cuando era adolescente le hubiera encantado haber leído el libro que ahora ha publicado, porque retrata el realismo social: “Me sentía muy solo porque no había literatura ‘queer’ y menos relacionada con la pobreza”.

A sus 15 años, Mungo, un adolescente con una sensibilidad diferente al resto de los chicos del vecindario, vivía en un barrio obrero del Glasgow de la era post-Tatcher, en el seno de una familia protestante.

Su padre había muerto antes de que él naciera, su madre era alcohólica y su hermano mayor era el líder de una banda callejera y representa todo lo que él odia y teme. Y con otro adolescente, católico, establece entonces una historia de amor a escondidas.

“Quería mostrar la belleza de un primer amor y cómo los monstruos son los adultos en los que se supone que tú debías confiar”, relató el autor.

Su primera novela, "Historia de Shuggie Bain", traducida a más de 30 idiomas, será también adaptada a la pantalla chica: “Cuando me lo propusieron, primero me resistí, pero después pensé que en mi familia hay mucha gente que no leería la novela pero sí verían la serie”.

Transcurre en las mismas calles en las que Stuart creció, por lo que asegura entender el sentimiento de exclusión y aislamiento que puede conllevar, pero la novela cuenta una historia de amor que él nunca tuvo.

Habla en su novela también de violencia, pero lo que le interesa de ella es ver “hasta qué punto puede coexistir con la ternura”.

Fuente: EFE

