El Premio Booker presenta la “lista corta” más diversa en su historia

Con cuatro escritores afrodescendientes de un total de seis autores, la “lista corta” del Premio Booker es la más diversa en la historia del galardón, ya que cuatro novelistas -Diane Cook, Avni Doshi, Douglas Stuart y Brandon Taylor-, se enfrentan a la consagrada zimbabuense Tsitsi Dangarembga y al etíope-estadounidense Maaza Mengiste por el premio de 50.000 libras esterlinas.

En esta oportunidad, la británica Hilary Mantel, que obtuvo dos premios Booker, por la trilogía de novela histórica sobre Thomas Cromwell, fue eliminada de la lista corta. De esta manera, todos los autores seleccionados son de los Estados Unidos, salvo Dangarembga, luego de que en 2014 las reglas se cambiaron para permitir que cualquier autor que escriba en inglés y publique en el Reino Unido pueda competir por el premio. Esto fue ampliamente criticado por la industria editorial británica, anticipando lo que está sucediendo: los autores estadounidenses prevalecen en la lista. En los últimos seis años, los norteamericanos George Saunders y Paul Beatty ganaron el Booker.

“Nadie gana el premio Booker por quiénes son. Un libro gana por lo que hace”, dijo Gaby Wood, directora literaria de la Fundación del Premio Booker cuando se anunció la lista corta. “Lo que ha sucedido es un testimonio de la buena fe de los jueces en elegir primeras novelas: han descubierto que estos escritores tienen mucho que decir y que lo han dicho de una manera que se hizo aún más rica en una segunda lectura”, agregó.

Tsitsi Dangarembga, quien fue arrestada recientemente durante una protesta pacífica contra la corrupción del gobierno y que debe comparecer ante el tribunal el 18 de septiembre, forma parte de la lista corta del Booker por su novela This Mournable Body, una secuela de su novela de 1988 Condiciones nerviosas, que trata sobre una mujer que intenta ganarse la vida en el Zimbabwe poscolonial.

Mengiste, preseleccionada por su historia sobre la gente común que se levantó durante la invasión italiana de Etiopía en 1935, The Shadow King, es la primera escritora etíope en ser preseleccionada por Booker. Las otras novelas seleccionadas son The New Wilderness, de Cook, que tiene como protagonista a una madre que intenta mantener a salvo a su hija después de un desastre ambiental; Burnt Sugar, de Doshi, aborda la relación tóxica entre una mujer adulta y su anciana madre.

Real Life, de Taylor, es una novela universitaria que aborda el racismo y la homofobia; y la novela Shuggie Bain, de Stuart, trabaja sobre la historia de una infancia arruinada por la pobreza y la adicción en la década de 1980 en Glasgow. “Cada año, juzgar el premio Booker es un acto de descubrimiento. ¿Qué hay ahí fuera, cómo podemos ampliar la red, cómo se ven estos libros en comparación entre sí, cómo les va cuando se vuelven a leer? Estas son preguntas que los jueces siempre se hacen a sí mismos y a los demás”, dijo Wood.

Los jueces leyeron 162 novelas. Mantel no fue el único nombre importante que apareció en la lista larga, pero quedó eliminada en la lista corta. Anne Tyler y Colum McCann tampoco lograron quedar preseleccionados. El ganador será anunciado el 17 de noviembre próximo, con la tradicional cena en el Guildhall de Londres.

Fuente: Télam





