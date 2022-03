El director de orquesta Valeri Gergiev enfrenta una ola de cancelaciones por no pronunciarse contra la invasión rusa a Ucrania

Valeri Gergiev es uno de los directores de orquesta más famosos del mundo

La Filarmónica de Múnich prescindió de su director titular Valeri Gergiev, por no distanciarse de la guerra contra Ucrania iniciada por el presidente ruso, Vladímir Putin, con el que el músico mantiene un estrecho vínculo. “Múnich prescinde del director titular Valeri Gergiev. Así, y con efecto inmediato, ya no habrá más conciertos de la Filarmónica de Múnich bajo su dirección”, anunció el alcalde de la capital bávara, Dieter Reiter, citado por la radiotelevisión pública BR.

El Teatro de la Scala de Milán también anunció que ya no cuenta con Gergiev, luego de que el director ruso no respondió a una carta enviada por autoridades de la ciudad italiana, en donde se lo instaba a condenar la invasión rusa a Ucrania. “No ha respondido a la carta”, lamentó el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, sobre la misiva en la que él y el superintendente de la Scala, Dominique Meyer, reclamaban a Gergiev “un distanciamiento de la guerra”, algo “diferente” a una “abjuración”.

Estas dos decisiones no son las primeras que afectan a uno de los directores de orquesta más famosos y prestigiosos del mundo. El Carnegie Hall de Nueva York había desprogramado los conciertos en los que iba a dirigir a la Filarmónica de Viena y el festival suizo de música clásica de Verbier anunció que Gergiev renunció a pedido de la organización del evento. También la Orquesta Filarmónica de Róterdam anunció que pone fin de forma inmediata a la colaboración con el director ruso. En un comunicado, la filarmónica aseguró que “anoche hubo contacto con Gergiev y en esta conversación la brecha resultó ser insalvable”, lo que obliga tanto a la orquesta como a la organización de los Festivales Filarmónicos de Róterdam a “poner fin a su colaboración” con el que solía ser director titular de la orquesta. También el Festival Internacional de Edimburgo anunció que había “solicitado y aceptado la renuncia de Valery Gergiev como presidente honorario del festival”.

Por si fuera poco, la agencia de representación alemana Felsner Artist también anunció que no trabajará más con él. “A la luz de la guerra criminal librada por el régimen ruso contra la nación democrática e independiente de Ucrania y contra la sociedad abierta europea en su conjunto, se ha vuelto imposible para nosotros, y claramente inoportuno, defender los intereses del Maestro Gergiev, uno de los más grandes directores de orquesta de todos los tiempos, un artista visionario amado y admirado por muchos de nosotros, que no quiere, o no puede, poner fin públicamente a su apoyo expresado durante mucho tiempo a un régimen que comete tales crímenes”, expresó Markus Felsner en un comunicado.

Valeri Gergiev. EFE/EFE. Autor: Kai Försterling

Además de ser una estrella global de la música clásica, Gergiev ha sido siempre un protegido del presidente Putin y mantiene una estrecha relación de amistad con él. Integra el Consejo para la Cultura y las Artes en el Kremlin, dirige el Teatro Mariinsky de San Petersburgo e impulsó la construcción estatal de una sucursal del teatro en la ciudad de Vladivostok. Públicamente, se expresó a favor de la política rusa en el conflicto de Georgia de 2008, firmó un comunicado que apoyaba la anexión de Crimea y respaldó con declaraciones a los medios la ley rusa que prohíbe la “propaganda para las relaciones sexuales no tradicionales”, un eufemismo que condena la diversidad de elecciones sexuales en todo el territorio de la Federación Rusa.

La situación de Gergiev en Múnich y Milán

El alcalde de la ciudad alemana declaró que esperaba que Gergiev iba a “reconsiderar y revisar su valoración muy positiva de Putin”, pero que “no lo ha hecho”. Ante la actual situación, dijo, habría sido primordial que el director de orquesta hubiera enviado una “señal clara” a su orquesta, al público y a las autoridades municipales para poder continuar con la colaboración. “Como esto no ha ocurrido, sólo queda una separación inmediata. Todo lo demás lo resolveremos lo más rápido posible”, agregó Dieter Reiter.

“Veo que otras personas del mundo artístico, como Anna Netrebko, se han expresado así, y también muchos en el mundo del deporte. No quiero juzgar, pero lo que sí sé, y pedí confirmación al superintendente Meyer, es que Valery Gergiev se ha ido y no ha respondido”, declaró el alcalde de Milán Giuseppe Sala al diario italiano Corriere della Sera. Así, ha asegurado que ya se puede “descartar” a Gergiev de la dirección de “La reina de picas” de Chaikovski, de la que llevó la batuta en su estreno y durante la semana pasada. De hecho, el célebre teatro lombardo ya está buscando otro director para las próximas presentaciones de la ópera que comenzarán a partir de este sábado 5 de marzo.

SEGUIR LEYENDO