Diana Bellessi, la aplanadora de la poesía, brilló en la primera noche del festival en el CCK

Bellísima: Diana Bellessi es bellísima. Tal como la retrata una famosa foto de Alejandra López, parecería que brilla con luz propia. El jueves por la noche entró al auditorio del CCK y la sala completa —con aforo reducido— se deshizo en una ovación pocas veces vista en un encuentro de poesía. En ese auditorio preparado para la música clásica, ella entró como una rocker: el paso seguro, las manos agitando el aire, el pelo rebelde, la remera negra con una frase en inglés (“do more of what makes you happy”).

Bellessi fue la encargada de inaugurar el Festival Poesía Ya!, que hasta el domingo toma todo el centro cultural y convoca a más de 50 escritores, músicos y artistas plásticos en lecturas, talleres, homenajes, diálogos, conciertos. “Poesía Ya! es una invitación, es una exhortación, es también una invocación a iluminar juntes un momento de nuestra lengua”, dijo Gabriela Borrelli, la directora del festival, antes de darle paso a Bellessi. En esa frase aparece la e inclusiva que, antes que colarse inconsciente, se subraya como una decisión política: si la poesía viene a quebrar la circulación del poder que naturaliza el idioma, este festival lo pone bien adelante.

A las lecturas de poesía se las suele llamar recitales. Y, si Diana Bellessi entró como una rocker, los veinte minutos que habló fueron los de una aplanadora del rock. Con ese tono característico tan suyo, por momentos tanguero, por momentos filoso, siempre uniendo las palabras en un canto hipnótico, Bellessi hizo un recorrido por su obra que lleva ya cincuenta años de historia. Empezó con uno de sus grandes éxitos: “He construido un jardín como quien hace / los gestos correctos en el lugar errado”. Los poemas de Bellessi son como postales o fotogramas del presente que parten de una observación pequeña —un perro, un pájaro y un río que fluye; un amigo del padre en el bar de pueblo— y se expanden más allá de un límite que la palabra no cruza, pero el poema sí. Bellessi, parafraseando uno de sus libros, desencadena la rebelión del instante.

Son poemas que miran el tiempo, pero que no se agotan en el naturalismo. Hay una politicidad latente y, a veces, explícita. “Hoy es nueve de Julio y en mi país / le dicen Día de la Independencia”, leyó, “como si hubiera sido así y aún / no anduviéramos independizándonos / siempre y sin lograrlo de la maldita / hambruna que nos encadena a éstos”. Ese poema que tensa la pena más negra de la panza vacía del que no tiene trabajo y la mirada de señores trajeados que piden palo al grito de saquen ya estos negros y se mueran, leído en el CCK, en este febrero de 2022, con la situación política y económica del país, con el altísimo porcentaje de personas que están por debajo de la línea de pobreza y la especulación financiera, es un grito urgente.

Poesía que suena

“No sé”. Las últimas palabras del último poema quedaron en el aire y el aplauso del público explotó en sus ojos claros. “Sigan con los músicos. Gracias, chau, hasta luego”, dijo, entonces, Bellessi, como quien no se daba cuenta del milagro que acababa de ocurrir.

Daría la impresión de que sólo el silencio podría continuar, pero apareció Isol y cantó un poema de Irene Gruss. En total, fue un set de seis canciones de una hermosa propuesta creada por Esteban Castromán, Iván Moiseeff y Lorena Iglesias —los Clase Turista—, que combina música, poesía y artes visuales. Isol e Irana Douer le pusieron música e imágenes a “Sobre el asma”; Francisco Garamona y Laura Varsky a “Aquí estoy a tu lado”, de Juan L. Ortiz; Sofía Viola y Sol Marinucci a “Hombre pequeñito”, de Alfonsina Storni; Alfonso Barbieri y Gisela Faure a “Tenés toda la noche”, de Osvaldo Lamborghini; Shitstem y Femimutancia a “Sin vuelta atrás”, de María Elena Walsh y Glauce Baldovin.

El cierre, a cargo de Teresa Parodi, fue conmovedor. Le puso música a “Che (Yo tuve un hermano)”, de Julio Cortázar, mientras se veían las gráficas de Valentino Tettamanti. Entonces subieron todos a escena y, otra vez, invitaron a Diana Bellessi y alguien le entregó un ramo de flores. Parodi le dio la mano —y aunque Bellessi quiso quedarse al costado; era el momento de los músicos—, la llevó al centro y juntas se despidieron ante un público que se puso de pie. En el abrazo que se dieron se cifra buena parte del espíritu del festival.

Programa para el fin de semana

Sábado 12 de febrero

15 hs. ‑ Sala Federal: Taller “El oído ve” por Leandro Llull.

15 hs. ‑ Sala 307 - Piso Infancias: Taller de invención poética “Otros sentidos” por Magalí Challier. Taller recomendado para infancias de 8-12 años.

16 hs. ‑ Salón de Honor: Poesía en voz alta: Novísimes.

17 hs. ‑ Sala 307 - Piso Infancias: “Toda poesía es gurisa” por Rocío Lanfranco. Taller recomendado para infancias de 8 - 12 años.

17 hs. ‑ Streaming - Canal de YouTube del Centro Cultural Kirchner. Taller: “La magia de la materia” por Paula Jiménez España.

17 hs. ‑ Foro Azurduy - Explanada: Poesía y niñeces, ¿existe una poesía para niñes?

17 hs. ‑ Sala Argentina - Encuentros magistrales: María del Carmen Colombo “Carnaval, gauchesca y orientalismo” + Proyección de videopoemas.

17 hs. ‑ Salón de los Escudos: Poema de activación federal.

17 y 18 hs. ‑ Sala 412 (Sala Herradura): Jamás pensé que leería este poema en público.

18 hs. ‑ Auditorio 511: Taller: “Al Margen” por María Laura Paredes.

18 hs. ‑ Salón de Honor: Poesía en voz alta.

18 hs. ‑ Foro Azurduy - Explanada: Traducir poesía: ¿ otra forma de escribir poesía?

19 hs. ‑ Auditorio 513: Ramón Plaza una poesía presente.

19 hs. ‑ Sala Federal: Taller “Edición Artesanal” por Eric Schierloh.

19 hs. ‑ Foro Azurduy - Explanada: No es lo mismo: poesía de barrio, poesía villera.

19 hs. ‑ Sala Argentina: Encuentros magistrales: Alberto Muñoz “Obras Sanitarias” + Proyección de videopoemas.

20 hs ‑ Cúpula: Poesía Ya(m)! Jam de escritura.

Domingo 13 de febrero

15 hs. ‑ Sala 307 - Piso Infancias: Taller “Un color dichoso” por Daniela Rodi. Taller recomendado para infancias de 4 - 7 años.

16 hs. ‑ Sala Federal: Taller “Abrí la boca, diosa: Seducción, picardía y feminismos en la poesía brasileña y algunos puentes con la poesía contemporánea argentina”. Por Paola Santi Kremer.

16 hs. ‑ Salón de Honor: Poesía en voz alta: Novísimes.

17 hs. ‑ Sala 307 - Piso Infancias: Taller “La imagen del haiku” por Valeria Iglesias. Taller recomendado para infancias de 8-12 años.

17 hs. ‑ Foro Azurduy - Explanada: Novela gráfica, otra forma de decir poemas.

17 hs. ‑ Streaming - Canal de YouTube del Centro Cultural Kirchner: Taller “Todo aclarar tiene que ir de lo claro a lo oscuro” por Lucas Soares.

17 hs. ‑ Cúpula: Del interior con monstruosidad.

17 hs. ‑ Salón de los Escudos: Poema de activación federal.

17 y 18 hs. ‑ Sala 412 (Sala Herradura): Jamás pensé que leería este poema en público.

18 hs. ‑ Foro Azurduy - Explanada: Soy lo que soy, ¿soy lo que escribo?

18 hs. ‑ Auditorio 511: Taller “Escrituras capitales para pensar un futuro: no solo tiraré los papeles en el tacho” por Nicolás Correa.

18 hs. ‑ Salón de Honor: Poesía en voz alta.

19 hs. ‑ Sala Federal: Taller “Soltar la mano. Escritura creativa en vivo” Por Mariana Paula Mazover.

19 hs. ‑ Foro Azurduy - Explanada: La poesía es un origen, la poesía es una lengua.

19 hs. ‑ Sala Argentina: Encuentros magistrales: Fabiana Cantilo y Fernando Noy + Proyección de videopoemas.

20 hs. ‑ Auditorio Nacional: Cierre Festival Poesía Ya! Amores como el nuestro Concierto de clásicos románticos con Carlos Casella y Emme. Requiere reserva de entradas. Disponibles a partir del 08/02.

