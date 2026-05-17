Cultura

Buenos Aires inauguró un pabellón propio en el Festival de Cannes

La capital argentina abrió un espacio en el Marché du Film, el mercado cinematográfico más grande del mundo, exhibiendo la versión restaurada de “La casa del ángel” y el estreno internacional del documental “Cyrano en mi cabeza”

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Una vista panorámica de un teatro con asientos rojos repletos de gente, mirando una pantalla grande que muestra el logotipo de Cannes Classics
Buenos Aires inaugura pabellón propio en el Festival de Cannes

La exhibición simultánea de la copia restaurada en 4K de La casa del ángel y el estreno internacional de Cyrano en mi cabeza ha marcado una jornada excepcional para la Ciudad de Buenos Aires en el Festival de Cannes 2026.

Por primera vez en la historia del evento, la capital argentina cuenta con un pabellón propio en el Marché du Film, ubicado en el Village International Riviera y presentado bajo el lema Buenos Aires in Cannes – Presenting the city as the best place to shoot. La iniciativa responde a una estrategia institucional orientada a posicionar a Buenos Aires como hub audiovisual de referencia en Latinoamérica y, además, a atraer coproducciones y rodajes internacionales.

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La consolidación del espacio propio en el principal mercado de cine del mundo surge como consecuencia directa de una política de internacionalización cultural que desde años articula la proyección del talento local y la preservación de su patrimonio.

La restauración de obras emblemáticas, como la película dirigida por Leopoldo Torre Nilsson —reconocida en esta edición en la sección Cannes Classics junto a títulos como El laberinto del fauno—, y el desembarco de producciones teatrales adaptadas al cine como el documental de Maxi Gutiérrez, son muestras visibles de ese impulso.

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Proyección en blanco y negro del logo de Argentina Sono Film, con texto blanco 'Argentina Sono Film' sobre un fondo de nubes y rayos de luz
La exhibición simultánea de la copia restaurada en 4K de La casa del ángel

El Festival de Cannes ha evidenciado así la relevancia porteña en el mapa global. En palabras de Thierry Frémaux, director general del festival, la presencia argentina se apoya en dos pilares: la calidad audiovisual y la continuidad de proyectos estratégicos como Ventana Sur y la Semana de Cannes en Buenos Aires. Frémaux ha resaltado el trabajo de Luis Alberto Scalella —referente de Argentina Sono Film y responsable de la restauración— y ha definido a Buenos Aires como una “ciudad que hace mucho por la cultura y por la identidad cultural”.

La proyección de La casa del ángel ha consolidado el reconocimiento internacional del cine argentino clásico. Luis Alberto Scalella, al presentar la versión restaurada en la prestigiosa Sala Buñuel, destacó el valor de la obra de Torre Nilsson al señalar que “estas películas, en aquella época, mostraban mucho coraje y no se callaban ante nada”.

El ingreso de la película —basada en la novela de Beatriz Guido— a una sección donde solo compiten títulos restaurados considerados centrales para la historia del cine mundial eleva el saldo de proyección local en mercados internacionales.

Hombre calvo con gafas y pajarita roja sonriendo, de pie frente a un cartel azul del 79. Festival Internacional de Cine de Cannes y un panel rojo a la izquierda
Maxi Gutiérrez

En la misma jornada, el documental Cyrano en mi cabeza, dirigido por Maxi Gutiérrez y basado en la puesta del Teatro San Martín, debutó internacionalmente ante un público especializado en Palais C. La película documenta la reconstrucción del fenómeno teatral encabezado por Gabriel Goity, quien reinterpreta el personaje que impulsó su vocación y cosechó reconocimientos como el Estrella de Mar de Oro y el Martín Fierro de Oro 2025.

La obra original, con adaptación y dirección de Willy Landin, alcanzó una convocatoria de más de 200 mil espectadores en 250 funciones desde su estreno en 2023 en la Sala Martín Coronado y completó una extensa gira nacional.

El documental estructura su relato conectando la versión de Cyrano realizada por Ernesto Bianco en 1977 con la actualización de 2023, trazando medio siglo de historia escénica y subrayando el rol del teatro público porteño como motor creativo y soporte para la producción audiovisual de exportación. La transposición de un éxito teatral local al mayor mercado global de contenidos refuerza el potencial del modelo de incubación de obras desde el sector público hacia los circuitos internacionales.

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