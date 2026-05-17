Philippe Sands: “Un país es como una familia: si entierras un terrible secreto, acabas pagando un precio”

Philippe Sands plantea la posibilidad de que Putin, Trump y Netanyahu sean juzgados por un tribunal internacional según la ley internacional

El escritor y abogado británico Philippe Sands, que ha participado en casos como el juicio a Augusto Pinochet, los crímenes de guerra en Yugoslavia o las torturas de Guantánamo, asegura que no puede descartarse que Putin, Trump o Netanyahu acaben siendo juzgados por un tribunal internacional.

El autor de Calle Londres 38 o Calle Este Oeste (Anagrama), de visita en Madrid para impartir una clase magistral en La Casa Encendida sobre la confluencia entre literatura, derecho y política, defiende que la Justicia internacional es “un juego a largo plazo” y que le debe mucho al precedente que sentó el caso Pinochet.

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El primer ministro israelí y el presidente ruso “(Benjamín) Netanyahu y (Vladímir) Putin viajan ahora con más precaución y, cuando deje el poder, (Donald) Trump también lo hará, y todo gracias al precedente de Pinochet”, subrayó el escritor este jueves en una entrevista para esta agencia.

En relación con el presidente de Estados Unidos, Sands (Londres, 1960) mencionó la detención de Nicolás Maduro en Venezuela, la guerra en Irán o los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe como casos de posible incumplimiento de la legalidad internacional e insistió en la importancia de que esas normas existan.

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“Trump puede tratar de cambiar el sistema temporalmente, pero es un juego de largo recorrido y, de hecho, ni siquiera está logrando lo que pretende -dice-. Ahora se está hablando de un acuerdo con Irán que parece muy similar al que alcanzó en 2015 la Administración Obama”.

Además, consideró que la actitud de Trump “no es tanto una expresión de poder como de debilidad, en un momento de final de un imperio, un último intento desesperado por imponer algún tipo de control, dominado en gran medida por la opinión pública nacional”.

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El abogado afirma que el precedente del caso Pinochet cambió la manera en que líderes mundiales como Netanyahu y Putin gestionan sus desplazamientos

También se refirió a la paralización del acuerdo con el Reino Unido para devolver el archipiélago de Chagos a islas Mauricio, un tema al que dedicó el libro La última colonia (Anagrama, 2023).

“De momento está parado, pero saldrá adelante, no me cabe ninguna duda”, señaló. A su juicio, es una cuestión relacionada con lo que ocurra en Irán, pero también con Groenlandia: “Trump es un promotor inmobiliario, cree en la propiedad, no en el alquiler, y esa es su visión del mundo”.

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“No se trataba solo de Pinochet, también de Franco”

Apasionado por descubrir conexiones inesperadas, Sands relata en Calle Londres 38 cómo, investigando sobre el caso Pinochet, descubrió que la familia de su esposa estaba relacionada con Carmelo Soria, diplomático español secuestrado y torturado por la DINA que formó parte de la investigación del juez Baltasar Garzón.

“Todos estamos conectados con la historia y es solo cuestión de rascar un poco la superficie para que aparezcan esas conexiones”, declaró. El libro va a ser llevado al cine por el director chileno Felipe Gálvez, con Ana de Armas y Sebastian Stan en el reparto, según se dio a conocer esta semana.

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Sands afirma que el arresto en Londres de Pinochet en octubre de 1998 fue posible gracias a la investigación “valiente e independiente” de tres hombres: el juez Baltasar Garzón, el fiscal Carlos Castresana y el abogado Joan Garcés.

“Lo interesante es que, hablando con ellos, los tres me dijeron lo mismo, que no se trataba solo de Pinochet, sino también de Franco, porque España no fue capaz de hacer justicia por los crímenes cometidos durante el franquismo y tocar a Pinochet era una forma de llegar a ello”, dijo.

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Sands destaca la importancia de la existencia de normas internacionales ante las acciones de Estados Unidos en Venezuela, Irán y el Caribe

En este sentido, considera que un país debe encontrar la manera de afrontar su pasado. “Un país es como una familia: si entierras un terrible secreto, acabas pagando un precio por ello”, dice. “La aparente incapacidad de España” para abordar ese pasado crea “una tensión y una polarización potencialmente muy problemáticas”.

Aclara, eso sí, que no solo se trata de España, puede decirse lo mismo de Chile o del Reino Unido en relación con Irlanda del Norte o a su pasado colonial: “No quieren hablar de ello, se empuja bajo la alfombra”, afirma.

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Las redes sociales “antidemocráticas”

A lo largo de la entrevista Sands no pierde la sonrisa ni el optimismo al hablar, salvo cuando sale el tema de las redes sociales, a las que achaca la crisis que atraviesan ideas como la verdad y la justicia en la actualidad.

“Las redes sociales son veneno y acabarán por destruirnos, es un poder concentrado en muy pocas manos, son esencialmente antidemocráticas y están causando mucho más daño que beneficio”, afirma. “Nos manipulan sin que seamos conscientes hasta qué punto”, agrega.

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Por ello, se declara partidario de prohibir el acceso a menores y de intensificar la regulación sobre su propiedad aumentando el poder público, e incluso “eliminando algunas de estas formas de debate que hemos comenzado a instaurar”.

En la actualidad, dice estar muy implicado en los esfuerzos por crear un crimen internacional de “ecocidio”, y que uno de los motivos de su implicación es la cantidad de cartas, correos electrónicos y mensajes que recibe de gente joven preocupada por el medio ambiente y cómo luchar por su preservación.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Mariscal.