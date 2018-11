– El tiempo significa que la vida se acaba y la vida es algo maravilloso que uno no querría que se acabara nunca, por eso en un poema pido al tiempo que me salve, que me salve de la muerte, en realidad. Ese tiempo que se va a acabar y va a marcar el final de tu vida es como tu gran amante y uno tiene grandes escarceos y supongo que cuando eso ya no ocurra, no escribiré más.