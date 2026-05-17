Cultura

Jean-Michel Basquiat regresa a Brooklyn con una exposición llena de secretos personales

El barrio natal del icónico artista será escenario de “Our Friend, Jean”, una muestra inolvidable donde se revelan nuevas facetas a través de objetos inéditos y recuerdos íntimos

Guardar
Google icon
Jean-Michel Basquiat
Jean-Michel Basquiat

El próximo mes, una exposición que busca rescatar la dimensión humana de Jean-Michel Basquiat regresa al epicentro de su historia para exhibir, durante Frieze Week, aspectos poco conocidos de su carrera y entorno personal.

Bajo el nombre Our Friend, Jean, la muestra volverá a instalarse en Brooklyn a partir del 16 de mayo, integrando no solo obras, sino también una vasta selección de objetos personales que permiten adentrarse en el universo íntimo del artista. La iniciativa representa el primer retorno al barrio natal de Basquiat en siete años y coincide con una renovada atención internacional sobre su legado.

PUBLICIDAD

A diferencia de exhibiciones que privilegian cifras millonarias y asociaciones con grandes marcas, “Our Friend, Jean” enfoca la mirada en documentos, piezas y memorias recogidas entre finales de la década de 1970 y los primeros años ochenta, mucho antes de que el artista se convirtiera en un fenómeno global tras su participación en la histórica “Times Square Show” de 1980.

Sudadera clara con la palabra '(TRANSISTORS)' tachada en rojo y azul, trazos gruesos en amarillo, rojo y verde, líneas punteadas, salpicaduras y '120°', colgada en un gancho de madera
Transistores (ca. 1979-80). Fotografía cortesía de The Bishop Gallery

La mayor parte de los objetos en exposición provienen de la bióloga y fotógrafa Alexis Adler, quien convivió con Basquiat en su apartamento de la calle 12 entre 1979 y 1980, un vínculo que, según Adler, se tradujo más en “relaciones” informales que en un noviazgo, y dio pie a una colaboración cotidiana en la que el espacio entero se transformó en lienzo.

PUBLICIDAD

Desde ese breve pero decisivo periodo, Adler conservó murales, prendas intervenidas y escritos, elementos que hoy conforman el núcleo de la muestra. Algunos de estos objetos fueron subastados en Christie’s en 2014, mientras que otros forman parte de distintos circuitos expositivos. Por ejemplo, las piezas restantes se mostraron en 2017 bajo el título Basquiat Before Basquiat: East 12th Street, 1979-1980 en el Museum of Contemporary Art Denver, antes de recorrer otras ciudades.

Obra de arte con collage de hombre sonriente en traje oscuro. Fondo blanco con salpicaduras de pintura negra y dorada. Rostro y mano cubiertos parcialmente
Jean-Michel Basquiat, Sin título (Rock Hudson) (ca. 1979-80) (The Bishop Gallery)

A la selección de Adler, “Our Friend, Jean” suma aportes de contemporáneos próximos a Basquiat, como la artista y camarera Jane Diaz, la promotora musical Hilary Jaeger y la figura del circuito neoyorquino Katie Taylor. Al debutar en Brooklyn en 2019, la exhibición emprendió poco después una gira anual por universidades históricamente afroamericanas en seis ciudades estadounidenses.

Esta itinerancia resituó el archivo en comunidades y audiencias diversas. SParte de la colección participó luego en “Basquiat x Warhol. Painting Four Hands” en la Fondation Louis Vuitton de París y fue exhibida como adelanto durante la última Miami Art Week.

En 2021, el National Museum of African American History and Culture del Smithsonian adquirió su primera obra original de Basquiat gracias a Adler: una pieza sin título dedicada a la bandera estadounidense. Dos años después, la misma institución compró más de 100 fotografías inéditas captadas por Adler durante su vida junto al artista.

Primer plano de un dibujo abstracto sobre papel claro que incluye una figura estilizada azul, un gráfico de líneas, un triángulo y varias manchas de pintura azul
Azul (ca. 1979-80) (The Bishop Gallery)

La exhibición, organizada por The Bishop Gallery, integrará fotografías adicionales de ese acervo, así como objetos personales nunca antes mostrados al público, como suéteres pintados a mano, postales, escritos y dibujos originales. Adler, aunque ha barajado vender el conjunto a una institución, optó por continuar colaborando con la galería para preservar el acceso público.

Según la comunicación oficial de The Bishop Gallery, existe el proyecto a largo plazo de fundar el Bishop Arts & Research Center con la finalidad de custodiar estos materiales. Mientras tanto, la galería ha diseñado un programa de actividades que incluye mesas redondas, proyecciones y conversaciones guiadas con la participación, además de Adler, de figuras como Al Diaz, compañero de Basquiat en el street art, para acompañar la llegada de la muestra a Nueva York.

El propósito de “Our Friend, Jean” es restituir la humanidad de Basquiat exhibiendo cerca de 20 obras, fotografías y documentos de finales de los años 70, permitiendo al público reconstruir la vida y obra del artista a través de la mirada de sus allegados. Entre los elementos más destacados, la presencia de relicarios personales como prendas decoradas, imágenes del joven Basquiat y series de postales y manuscritos, muchos de ellos inéditos hasta ahora.

Temas Relacionados

Jean-Michel BasquiatExposiciones de Artearte

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Buenos Aires inauguró un pabellón propio en el Festival de Cannes

La capital argentina abrió un espacio en el Marché du Film, el mercado cinematográfico más grande del mundo, exhibiendo la versión restaurada de “La casa del ángel” y el estreno internacional del documental “Cyrano en mi cabeza”

Buenos Aires inauguró un pabellón propio en el Festival de Cannes

Murió Felicity Lott, la diva británica del canto

El representante de la cantante británica confirmó que su deceso ocurrió el viernes, tras haber sido diagnosticada con cáncer terminal y mantenerse activa en la música hasta sus últimos días

Murió Felicity Lott, la diva británica del canto

Alejandro Roemmers: “Ser empresario me perjudicó como escritor, piensan que la sensibilidad es solamente de izquierda”

Es dueño de uno de los laboratorios más importantes de América latina. Cuando era chico quería hacer literatura o periodismo y se desquitó de grande, cuando publicó poesía y narrativa. A los 14, le leyó poemas a Borges, ahora compró una enorme colección del autor y sueña abrir un museo dedicado a él

Alejandro Roemmers: “Ser empresario me perjudicó como escritor, piensan que la sensibilidad es solamente de izquierda”

Héctor Abad Faciolince: “Yo no fui a Ucrania para escribir un libro ni una crónica ni a ver la guerra de cerca”

El escritor colombiano habla sobre “Ahora y en la hora”, su conmovedor trabajo autobiográfico en el que narra su experiencia en Ucrania en 2023, cuando sobrevivió a un ataque ruso en el que murió la escritora Victoria Amelina

Héctor Abad Faciolince: “Yo no fui a Ucrania para escribir un libro ni una crónica ni a ver la guerra de cerca”

Pablo Jaurena e Ignacio Varchausky revitalizan el tango con el monumental proyecto ‘Fueyerías’

El álbum dirigido por el bandoneonista cordobés y coproducido por el contrabajista porteño, une generaciones y geografías para explorar la memoria viva de una tradición musical argentina

Pablo Jaurena e Ignacio Varchausky revitalizan el tango con el monumental proyecto ‘Fueyerías’

DEPORTES

Espeluznante accidente en el MotoGP: el español Álex Márquez voló por el aire tras un despite y su moto quedó destruída

Espeluznante accidente en el MotoGP: el español Álex Márquez voló por el aire tras un despite y su moto quedó destruída

Independiente denunció que tres juveniles del club fueron víctimas de grooming

El gol en contra más insólito de la historia: la pelota pegó en un jugador lesionado, hizo una extraña parábola y se metió en el arco

Impacto en la F1: McLaren solicitó a la FIA “eliminar cualquier tipo de alianza” entre equipos en medio los rumores entre Alpine y Mercedes

En Portugal aseguran que Nicolás Otamendi le comunicó a Mourinho que se irá de Benfica para jugar en River Plate

TELESHOW

Fiesta sorpresa, brindis y mensajes de amor: así fue el cumpleaños de Darío Cvitanich junto a Ivana Figueiras y amigos

Fiesta sorpresa, brindis y mensajes de amor: así fue el cumpleaños de Darío Cvitanich junto a Ivana Figueiras y amigos

Dominique Metzger habló de su nuevo romance: “Estoy en la etapa del enamoramiento”

Louis Tomlinson palpitó su regreso a Argentina: de su fanatismo por Boca a su deseo de cantar junto a un artista local

Entre algoritmos y nostalgia, Miriam Lanzoni pone el cuerpo a lo que duele y hace reír: “Los vínculos humanos no son fáciles”

Gael García Bernal y Natalia Oreiro, juntos por primera vez en el cine: “Hicimos una película de vínculos adultos”

INFOBAE AMÉRICA

Vacacionar en El Salvador cuesta más: restaurantes y hoteles lideran el incremento de precios en 2026

Vacacionar en El Salvador cuesta más: restaurantes y hoteles lideran el incremento de precios en 2026

Consumo de sal en Costa Rica duplica el límite recomendado, según autoridades

En imágenes: Jornada festiva en Guatemala por el fin de la gestión de Consuelo Porras

El 26 de mayo Panamá revelará a sus elegidos para el Mundial en un lugar clave de su soberanía

El papa León XIV instó a promover las formas de comunicación “que respeten la verdad del ser humano” en la era de la IA