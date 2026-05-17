Jean-Michel Basquiat regresa a Brooklyn con una exposición llena de secretos personales

Jean-Michel Basquiat

El próximo mes, una exposición que busca rescatar la dimensión humana de Jean-Michel Basquiat regresa al epicentro de su historia para exhibir, durante Frieze Week, aspectos poco conocidos de su carrera y entorno personal.

Bajo el nombre Our Friend, Jean, la muestra volverá a instalarse en Brooklyn a partir del 16 de mayo, integrando no solo obras, sino también una vasta selección de objetos personales que permiten adentrarse en el universo íntimo del artista. La iniciativa representa el primer retorno al barrio natal de Basquiat en siete años y coincide con una renovada atención internacional sobre su legado.

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A diferencia de exhibiciones que privilegian cifras millonarias y asociaciones con grandes marcas, “Our Friend, Jean” enfoca la mirada en documentos, piezas y memorias recogidas entre finales de la década de 1970 y los primeros años ochenta, mucho antes de que el artista se convirtiera en un fenómeno global tras su participación en la histórica “Times Square Show” de 1980.

Transistores (ca. 1979-80). Fotografía cortesía de The Bishop Gallery

La mayor parte de los objetos en exposición provienen de la bióloga y fotógrafa Alexis Adler, quien convivió con Basquiat en su apartamento de la calle 12 entre 1979 y 1980, un vínculo que, según Adler, se tradujo más en “relaciones” informales que en un noviazgo, y dio pie a una colaboración cotidiana en la que el espacio entero se transformó en lienzo.

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Desde ese breve pero decisivo periodo, Adler conservó murales, prendas intervenidas y escritos, elementos que hoy conforman el núcleo de la muestra. Algunos de estos objetos fueron subastados en Christie’s en 2014, mientras que otros forman parte de distintos circuitos expositivos. Por ejemplo, las piezas restantes se mostraron en 2017 bajo el título Basquiat Before Basquiat: East 12th Street, 1979-1980 en el Museum of Contemporary Art Denver, antes de recorrer otras ciudades.

Jean-Michel Basquiat, Sin título (Rock Hudson) (ca. 1979-80) (The Bishop Gallery)

A la selección de Adler, “Our Friend, Jean” suma aportes de contemporáneos próximos a Basquiat, como la artista y camarera Jane Diaz, la promotora musical Hilary Jaeger y la figura del circuito neoyorquino Katie Taylor. Al debutar en Brooklyn en 2019, la exhibición emprendió poco después una gira anual por universidades históricamente afroamericanas en seis ciudades estadounidenses.

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Esta itinerancia resituó el archivo en comunidades y audiencias diversas. SParte de la colección participó luego en “Basquiat x Warhol. Painting Four Hands” en la Fondation Louis Vuitton de París y fue exhibida como adelanto durante la última Miami Art Week.

En 2021, el National Museum of African American History and Culture del Smithsonian adquirió su primera obra original de Basquiat gracias a Adler: una pieza sin título dedicada a la bandera estadounidense. Dos años después, la misma institución compró más de 100 fotografías inéditas captadas por Adler durante su vida junto al artista.

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Azul (ca. 1979-80) (The Bishop Gallery)

La exhibición, organizada por The Bishop Gallery, integrará fotografías adicionales de ese acervo, así como objetos personales nunca antes mostrados al público, como suéteres pintados a mano, postales, escritos y dibujos originales. Adler, aunque ha barajado vender el conjunto a una institución, optó por continuar colaborando con la galería para preservar el acceso público.

Según la comunicación oficial de The Bishop Gallery, existe el proyecto a largo plazo de fundar el Bishop Arts & Research Center con la finalidad de custodiar estos materiales. Mientras tanto, la galería ha diseñado un programa de actividades que incluye mesas redondas, proyecciones y conversaciones guiadas con la participación, además de Adler, de figuras como Al Diaz, compañero de Basquiat en el street art, para acompañar la llegada de la muestra a Nueva York.

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El propósito de “Our Friend, Jean” es restituir la humanidad de Basquiat exhibiendo cerca de 20 obras, fotografías y documentos de finales de los años 70, permitiendo al público reconstruir la vida y obra del artista a través de la mirada de sus allegados. Entre los elementos más destacados, la presencia de relicarios personales como prendas decoradas, imágenes del joven Basquiat y series de postales y manuscritos, muchos de ellos inéditos hasta ahora.