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La reflexión de John Lennon sobre vivir el presente: “La vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes”

El cantante inmortalizó la reflexión en una canción dedicada a su hijo Sean

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John Lennon - 85 años,
Imagen de archivo de John Lennon.

Hablar de John Lennon (Liverpool, 1940-Nueva York, 1980) es hablar de una de las figuras más influyentes de la música y la cultura popular del siglo XX. Compositor, cantante, músico, activista y símbolo del Reino Unido, el legado del artista británico continúa en el imaginario popular de la población mundial.

De letras a citas que la prolífica estrella pronunció en varios discursos, tanto a través de su paso con Los Beatles como a raíz de su disolución en 1970, hay una que se ha repetido hasta la saciedad, y que ha acabado protagonizando tazas y memes: “La vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes”.

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El músico la pronunció en una de sus canciones más personales y emotivas, Beautiful Boy (Darling Boy), publicada en 1980 y dedicada a su hijo Sean, fruto de su relación con Yoko Ono.

En ese tema, Lennon canta reconfortando a su hijo tras sufrir una pesadilla, y para describir el amor que siente y la alegría que le dio su nacimiento, el 9 de octubre de 1975: “Life is what happens to you while you’re busy making other plans”.

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Un origen con muchas aristas

Sin embargo, aunque el cantante popularizó la frase en todo el mundo, distintas investigaciones sostienen que él no fue quien la creó originalmente, sino que se remonta a más de dos décadas antes de la publicación del tema, incluido en Double Fantasy, séptimo y último álbum del músico con su esposa. Fue estrenado dos semanas antes del día de su asesinato.

"Fame", la versión del tema interpretado por John Lennon y David Bowie.

Según el portal especializado Quote Investigator y varias recopilaciones académicas sobre citas históricas, la primera aparición conocida de la expresión fue en enero de 1957 en la revista Reader’s Digest. Allí se atribuía la reflexión al periodista y dibujante estadounidense Allen Saunders, conocido por trabajar en tiras cómicas como Mary Worth y Steve Roper. La versión publicada entonces decía: “Life is what happens to us while we are making other plans”.

La atribución a Saunders también fue respaldada años después por The Yale Book of Quotations obra editada por Fred Shapiro y considerada una referencia internacional en el estudio de frases célebres. El libro destaca que el uso de Saunders precede “considerablemente” a la versión popularizada después por Lennon.

John Lennon, Yoko Ono y Kyoko
John Lennon, Yoko Ono y Kyoko (Central Press/vía PEOPLE)

Por si fuera poco, algunos periódicos estadounidenses de finales de los años cincuenta reprodujeron la frase sin mencionar autor alguno, mientras otros la adjudicaron a diferentes figuras públicas. Incluso existen registros previos a 1957 que contienen formulaciones similares, lo que hace pensar que Saunders pudo haber retomado una idea que ya circulaba en determinados ambientes periodísticos. La vigencia de la frase quizá se explique porque resume una sensación profundamente humana y actual, algo que el artista también supo acoplar en el momento de la creación de la canción.

Nacido en Liverpool en 1940, John Lennon alcanzó la fama mundial como fundador de Los Beatles, grupo que revolucionó la música popular durante los años sesenta. Tras la separación de la banda, desarrolló una exitosa carrera en solitario y se convirtió también en un referente del pacifismo y el activismo político.

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