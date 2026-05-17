Reabrió la Casa de los Grifos, una joya del Parque Arqueológico del Coliseo

La Casa de los Grifos, una de las residencias mejor conservadas de la antigua Roma, abrió sus puertas al público tras una restauración integral que incorpora tecnología digital para mostrar sus espacios subterráneos. Este domus, ubicado en la colina del Palatino y célebre por sus frescos polícromos y mosaicos originales, marca un hito en la fusión de arqueología y tecnología.

Desde la recuperación de sus obras murales hasta la creación de un recorrido virtual en tiempo real, el proyecto redefine la manera de acceder al patrimonio romano.

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El proceso de restauración de la Casa de los Grifos forma parte de las diez intervenciones recientes impulsadas por el Parque Arqueológico del Coliseo bajo el amparo del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, que destina un total de 194.400 millones de euros (226.600 millones de dólares) para fomentar la digitalización en los sectores turístico y cultural. Este programa tiene por objetivo diversificar la oferta patrimonial de Roma y descongestionar los circuitos turísticos tradicionales centrados en el Coliseo y el Foro Romano.

Quienes acceden a la casa no podrán recorrer todo el espacio físico, en particular las cámaras subterráneas, que siguen siendo inaccesibles por una escalera empinada y peligrosa. A cambio, el Parque ha implementado un sistema de visita remota en directo, en el que un guía equipado con cámara realiza el recorrido virtual de los niveles inferiores y narra la exploración en tiempo real para los asistentes presentes en la planta superior.

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Este domus, ubicado en la colina del Palatino y célebre por sus frescos polícromos y mosaicos originales, marca un hito en la fusión de arqueología y tecnología

La residencia, que fue descubierta en el siglo XIX por el arqueólogo italiano Giacomo Boni, permanecía enterrada bajo la colina, lo que facilitó una conservación excepcional de sus interiores datados entre finales del siglo II a.C. y mediados del siglo I a.C. Aunque los habitantes originales son desconocidos, los expertos vinculan la calidad de sus estructuras, la distribución en varios niveles y su ubicación en el punto más alto del Palatino con miembros de la élite romana.

Federica Rinaldi, responsable del proyecto, destacó al medio AP que la casa se considera “una domus de altísimo nivel” y que sobrevive hoy como un modelo paradigmático de la arquitectura doméstica de la República tardía.

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Del antiguo edificio solo se conserva el nivel subterráneo, ya que los pisos superiores fueron demolidos en época de Augusto para erigir la Domus Augustana y la Domus Flavia, alas residenciales del palacio del emperador Domiciano. Rellenar de tierra la planta baja para sostener las nuevas construcciones generó una cápsula que protegió durante siglos los restos de la Casa de los Grifos.

El atractivo central del recorrido es el acceso visual a la sala que le da nombre a la casa: una luneta decorada con dos grifos modelados en estuco blanco, animales míticos de cabeza de ave y cuerpo de león.

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La residencia, que fue descubierta en el siglo XIX por el arqueólogo italiano Giacomo Boni, permanecía enterrada bajo la colina

Otras ocho habitaciones subterráneas conservan fragmentos de frescos originales y pisos cubiertos con mosaicos de teselas multicolores. Destaca la sala principal, un espacio amplio revestido con mármol, espejos y motivos geométricos en el suelo componen patrones tridimensionales con piedra caliza verde y negra.

La restauración, dirigida por el Parque Arqueológico del Coliseo, permitió recuperar la integridad estructural del domus, limpiar y consolidar los murales, rellenar fisuras y resucitar la intensidad cromática de pinturas y mosaicos, además de dotar al recinto de sistemas lumínicos y audiovisuales modernos para visitas guiadas. El director del parque, Simone Quilici, declaró en un comunicado: “Este logro extraordinario es posible gracias a la integración de arqueología y tecnología, una combinación destinada a convertirse en estándar”.

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El relanzamiento de la Casa de los Grifos como espacio accesible y digitalizado representa un salto en la puesta en valor del patrimonio arqueológico de Roma, permitiendo a visitantes nacionales y extranjeros contemplar en detalle uno de los ejemplos más antiguos y mejor conservados de la vivienda republicana romana, dentro de un circuito que busca ampliar la mirada más allá de los monumentos emblemáticos.