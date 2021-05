Amazon podría comprar el histórico estudio de Hollywood MGM por USD 9.000 millones

El fundador y director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, quiere ampliar su negocio de streaming y de producción de series y películas. (EFE/Clemens Bilan)

En 2010, cuando Amazon lanzó su propia productora de series y películas para streaming, Roy Price, el primer director de contenidos de Amazon Studios, dijo que sería “el estudio de cine del futuro”. Con títulos que tuvieron éxito comercial y de crítica, además de premios, pronto se comenzó a especular que se abriría paso en Hollywood. Y ahora, según reveló Variety, podría hacerlo a lo grande: con la compra de MGM —que posee las franquicias de James Bond, Hobbit, RoboCop y Pink Panther, además de 4.000 títulos clásicos, entre ellos El mago de Oz, Lo que el viento se llevó, Rocky y El silencio de los inocentes— por USD 9.000 millones.

“Hace tiempo que han estado circulando los rumores de que Amazon (y otros gigantes tecnológicos y de medios) han estado rondando a MGM”, informó la publicación de espectáculos. Sus fuentes, sin embargo, se concentraron en la empresa de Jeff Bezos: “El interés de Amazon en adquirir el estudio ha cobrado un nuevo tenor por encima de las habladurías habituales. Se dice que Mike Hopkins, vicepresidente primero de Amazon Studios y Prime Video, está orquestando el acuerdo directamente con el presidente del directorio de MGM, Kevin Ulrich, cuya compañía Anchorage Capital es un importante accionista de MGM”.

Según la publicación especializada Variety, el precio que Amazon pagaría por MGM es de USD 9.000 millones.

La productora de Hollywood confirmó en diciembre de 2020 que buscaba comprador, y según Variety el precio que había susurrado a los compradores potenciales era de USD 9.000 millones, aunque fuentes externas lo estimaron en USD 5.000 millones. Pero la información de los días recientes ubicó la cifra en conversaciones entre Hopkins y Ulrich entre USD 7.000 millones y USD 10.000 millones.

“Para Amazon se trata de una parcela relativamente pequeña de su enorme imperio, pero representa un segmento de negocios que crece rápidamente”, siguió Variety. El precio en sí no resulta demasiado alto dado el actual negocio: aunque representa casi el doble del acuerdo reciente entre Televisa y Univision, que fue de USD 4.800 millones, en 2020 Amazon Video gastó USD 11.000 en programas de televisión, películas y música para sus servicios de Prime: “Un 40% más que el año anterior”, remarcó el artículo.

El catálogo de MGM es de interés porque, además de sus famosas películas, cuenta con 17.000 horas de televisión que interesan mucho a Amazon. Entre sus títulos se destacan The Handmaid’s Tale, The Voice, Shark Tank, Vikings, Fargo, Stargate SG-1, Stargate Atlantis, Stargate Universe, Condor, Fame, American Gladiators, Teen Wolf, Survivor y The Real Housewives of Beverly Hills.

Las conversaciones se desarrollan entre Mike Hopkins, vicepresidente primero de Amazon Studios y Prime Video, y el presidente del directorio de MGM, Kevin Ulrich. (REUTERS/Danish Siddiqui)

Sus propias cifras son, además, importantes: en los primeros tres meses de 2021 MGM Holdings registró ingresos de USD 403,3 millones, un 27% más que el mismo periodo de 2020, con un ingreso neto de USD 29,3 millones, a diferencia de la pérdida neta de USD 12,1 millones del primer trimestre del año pasado.

Si bien ni los voceros de Amazon ni los de MGM han querido hablar del tema, Variety destacó la señal que significa que Bezos le haya propuesto a Jeff Blackburn, un ex ejecutivo de alto nivel que hace poco dejó su empresa, para que regrese con el nuevo papel de supervisor de un grupo consolidado de medios y entretenimiento globales.

Apple, que mostró interés en la compra hasta hace poco, ha desistido. Dado que Amazon ya tiene más de 200 millones de miembros de su servicio Prime en el mundo, de los cuales 175 millones han visto contenidos de Amazon Video, una manera rápida de ampliar el catálogo para atraer a más espectadores sería agregar la gran cantidad de títulos de MGM, analizó la nota.

