¿La Inteligencia Artificial ayudará a la humanidad?

El libro del día: "AI for Good", de Josh Tyrangiel

Incluso para los escépticos, cada vez resulta más difícil sostener que la obsesión por la inteligencia artificial es puro bombo publicitario. Los avances en IA están impulsando un auge histórico en el mercado bursátil, que puede desplomarse en cualquier momento, pero las respuestas que ofrecen las versiones más recientes de ChatGPT y Claude aún suelen parecer magia. Prácticamente todo el mundo en el ámbito empresarial considera que lo que se ha visto hasta ahora es solo una muestra de lo que vendrá: que los avances en inteligencia artificial conducirán inevitablemente a productos mucho mejores y a una reducción significativa de los costos laborales.

Esa promesa corresponde al futuro, pero la realidad es que la IA ya está aquí y está transformando la sociedad. En AI for Good (Inteligencia Artificial para el bien) Josh Tyrangiel describe el impacto actual de esta revolución tecnológica a través de una serie de casos en los que investigadores, educadores y emprendedores ambiciosos, en su mayoría ajenos a Silicon Valley, se familiarizan con la tecnología del momento e intentan, en ocasiones de forma conmovedora, lograr algo positivo con ella.

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AI for Good surgió a partir de una columna regular que Tyrangiel escribió para The Washington Post en 2023 y 2024, y resulta útil en un momento en el que se pide (y a veces se obliga) a los trabajadores a adoptar y dominar herramientas como Claude, ChatGPT y similares. El resultado es el tipo de libro que los directores de innovación y los consultores de gestión recomendarían con entusiasmo. Para bien o para mal, a tu jefe le encantará.

El libro describe el impacto actual de esta revolución tecnológica a través de una serie de casos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tyrangiel evita sabiamente los debates técnicos dentro de la industria sobre qué es la IA. (ChatGPT es, por supuesto, IA, pero también lo es la tecnología que transcribe los mensajes de voz y permite depositar un cheque mediante la aplicación bancaria del teléfono). También esquiva con acierto el intelectualismo excesivo que a veces impregna las discusiones sobre los riesgos de la tecnología. (Busca en Google “paperclip problem” si quieres adentrarte en ese tema. O, si lo prefieres, pregunta a un chatbot).

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También resulta refrescante leer un libro sobre IA que no se centra en una de las pocas figuras moralmente cuestionables del sector, y que, en cambio, se detiene, por ejemplo, en una superintendente escolar de Indiana llamada Peggy Buffington, que parece mucho más lúcida respecto a los desafíos que enfrentan las empresas de IA que Sam Altman o Jeff Bezos.

“Algunos chicos solo la acosaban sin parar”, le cuenta Buffington a Tyrangiel al describir los experimentos de su distrito escolar con un chatbot de tutoría llamado Khanmigo. “Le decían groserías. O sea, te puedes imaginar cómo terminó eso”.

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El primer cuarto del libro aborda el desarrollo de Khanmigo, creado por OpenAI y la organización sin fines de lucro Khan Academy. La recepción es mixta. En un momento, tras citar a una serie de adultos impresionados, de una u otra forma, por el potencial de la IA, Tyrangiel se encuentra con alumnos de octavo grado que, según cuenta, “no estaban nada impresionados”. Uno califica al chatbot como “poco útil” para preguntas complejas y dice que “no se parece en nada a un profesor real”.

yrangiel se encuentra con alumnos de octavo grado que, según cuenta, “no estaban nada impresionados” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto resulta preocupante, aunque el número de distritos escolares que utilizan Khanmigo crece rápidamente de todas maneras. “El mercado ha dictado su propio veredicto”, escribe Tyrangiel.

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Después el relato se traslada a la Cleveland Clinic, donde el director ejecutivo del hospital, Tomislav Mihaljevic, espera que la IA ayude a salvar vidas. Un nuevo sistema de aprendizaje automático, diseñado para ayudar a los médicos a identificar a los pacientes con mayor riesgo de sepsis, coincide con una reducción en la tasa de muertes por sepsis, probablemente porque detecta algunos casos que los médicos habrían pasado por alto.

Estos resultados son prometedores, aunque algo ambiguos. Pese a las mejoras, el software sigue generando cierta cantidad de falsos positivos y no queda claro si la IA merece realmente el crédito por la disminución de las muertes. Como señala Tyrangiel, es posible que los empleados del hospital simplemente estuvieran más alerta y detectaran más casos de lo habitual porque sabían que su trabajo se comparaba con el de la IA. Aun así, Mihaljevic lo presenta, en palabras del autor, como una “prueba de concepto” que sugiere que “la IA no necesita ser perfecta para ser útil”.

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La sección más sólida del libro narra los esfuerzos de una investigadora del MIT llamada Kristy Johnson, que utiliza la IA para interpretar las vocalizaciones de su hijo con discapacidad del desarrollo. Johnson desarrolló su herramienta mediante la recopilación colaborativa de grabaciones de audio de niños no verbales junto con las interpretaciones de sus padres sobre el significado de esos sonidos. Se trata de un relato apasionante, tanto por su audacia técnica como por el afecto parental que expresa.

Un nuevo sistema de aprendizaje automático, diseñado para ayudar a los médicos a identificar a los pacientes con mayor riesgo de sepsis, coincide con una reducción en la tasa de muertes (Imagen Ilustrativa Infobae)

AI for Good está estructurado como un libro de viajes y la prosa del autor es ágil, concisa y precisa. Pero los viajeros no siempre regresan con una comprensión matizada de lo que han visto, especialmente si no se alejan demasiado del autobús turístico.

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La escena inicial del libro resulta especialmente decepcionante en este sentido. Tyrangiel relata su “despertar con la IA”, una “epifanía nocturna” que experimenta mientras ve un video de YouTube de una conferencia organizada por Palantir, la empresa estadounidense de análisis tecnológico y contratista de defensa.

En el video, un funcionario de la administración Trump describe la contratación de empleados de Palantir que le construyeron un panel de datos para rastrear los materiales necesarios para distribuir cientos de millones de vacunas contra el Covid en todo el país como parte de la Operación Warp Speed.

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“Señor, le vamos a dar todos los datos que necesite para que pueda evaluar, determinar riesgos y tomar decisiones rápidamente”, citan a los empleados. “Perfecto, están contratados”, responde el funcionario.

El discurso en sí no es nada especial. Pero Tyrangiel dice sentirse transportado y cuenta que vio el video compulsivamente: “En casa, en la oscuridad, hice clic en reiniciar, impulsado por la fuerza de algo lejanamente familiar”. Esa fuerza, escribe, era “optimismo”.

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Peter Thiel, cofundador de Palantir (Reuters)

La elección de Palantir como ejemplo de “IA para el bien” resulta extraña junto a los trabajadores de la salud y docentes que aparecen en el resto del libro. La empresa, cofundada por el capitalista de riesgo de extrema derecha Peter Thiel, ha recibido denuncias de activistas por las libertades civiles durante años y actualmente provee software para respaldar las redadas migratorias violentas del gobierno de Trump.

¿Es Palantir “bueno”? Eso es sin duda debatible, aunque Tyrangiel descarta esa discusión como una cuestión política “casi trivial”. Parece considerar estas consideraciones como inútiles o aburridas. La IA ya está aquí, sin importar quién la desarrolle, y la única opción es aprovecharla de la mejor manera posible.

Hacia el final del libro, Tyrangiel expresa su esperanza de que AI for Good inspire a otros a utilizar la tecnología para resolver problemas sociales. Es un mensaje que le servirá bien en conferencias. Pero en un momento en el que las empresas despiden a decenas de miles en nombre de la automatización, y cuando billones de dólares en papel dependen de convencer a más personas de que los chatbots valen su tiempo y dinero, al final es un argumento tan previsible que bien podría haberlo generado una IA.

Fuente: The New York Times