Mariana Enriquez, en la “lista larga” del prestigioso Premio Booker Internacional

Mariana Enriquez

La escritora argentina Marian Enriquez integra la lista-larga de autores cuya obra compite por el prestigioso Premio Booker Internacional, por su libro The Dangers of Smoking in Bed (Los peligros de fumar en la cama), bajo la traducción de Megan McDowell y la edición de Granta Books.

El galardón se otorga cada año por un solo libro que se traduce al inglés y se publica en el Reino Unido o Irlanda, con el objetivo es fomentar una mayor publicación y lectura de obras de imaginación de calidad de todo el mundo y dar un mayor reconocimiento al papel de los traductores.

“Muchísimas gracias por considerar mi libro para la longlist del Booker International. Muy raro despertar con esta noticia hoy”, tuiteó la autora de la premiada novela Nuestra parte de noche, que en 2019 también se llevó un notable galardón, el Premio Herralde de Novela.

En los cuentos que integran Los peligros de fumar en la cama, Enriquez trabaja el género del terror a partir de un registro que ahonda en el sentido de lo extraño y lo inquietante enfocando problemáticas sociales como la soledad, la depresión, la violencia de género, el abuso de drogas y el miedo.

La escritora argentina Mariana Enriquez. EFE/Marta Perez/Archivo

Este año, los jueces consideraron 125 libros, de los que quedaron seleccionados 13, entre ellos el de Enriquez. El Booker Inernacional destaca tanto las novelas como las colecciones de cuentos. La contribución tanto del autor como del traductor recibe el mismo reconocimiento, con el premio de más de USD 68 mil dividido a partes iguales entre ellos. Cada autor y traductor preseleccionado también recibe USD 1373. El próximo 2 de junio, se conocerá a los cinco finalistas, la lsita corta, y el ganador se revelará el 2 de junio.

Así como Enriquez fue elegida en esta edición, en 2020 otras dos autoras argentinas quedaron seleccionadas junto a 11 finalistas: Gabriela Cabezón Cámara por The Adventures Of China Iron (Las aventuras de la China Iron) y Samanta Schweblin por Little Eyes (Kentukis). También en 2018, Ariana Harwicz fue elegida por su ópera prima Matate amor.

La “lista larga” del International Booker de este año, presenta por primera vez una obra de un autor y traductor del mismo libro que escribe en una lengua indígena africana (bantú gikuyu). Se trata del keaniano Ngũgĩ wa Thiong’o, quien fue elegido por su obra Los nueve perfectos.

La nómina incluye nombres como el holandés chileno Benjamín Labatut, los franceses David Diop y Éric Vuillard, la china Can Xue, y el checo-polaco Andrzej Tichý, entre otros.





SEGUIR LEYENDO