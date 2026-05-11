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El Santiago Bernabéu volverá a acoger un concierto para la visita del papa León XIV con David Bustamante y un coro formado por 1.000 personas

El estadio del Real Madrid acogerá diferentes actuaciones en el gran encuentro de la Iglesia de Madrid con el Sumo Pontífice, que llegará a la capital el 6 de junio

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Fotografía del estadio Santiago Bernabéu, junto a una imagen del papa León XIV. (Montaje de Infoabe)
Fotografía del estadio Santiago Bernabéu, junto a una imagen del papa León XIV. (Montaje de Infoabe)

La ciudad de Madrid sigue preparándose para acoger al papa León XIV, que visitará España por primera vez con un viaje de una semana que lo llevará también por Barcelona y las islas Canarias. Entre las múltiples actividades que tendrán lugar durante esos días en la capital, estará también un concierto con artistas como David Bustamante, Daniel Diges o Diana Navarro, que tendrá lugar durante el gran encuentro de la Iglesia de Madrid con el Santo Padre en el estadio Santiago Bernabéu.

La Archidiócesis de Madrid ha confirmado la magnitud de esta convocatoria en un evento que pretende contar con un coro formado por mil voces, entre ellas trescientos niños, para el que ya ha abierto una convocatoria para todos aquellos que quieran inscribirse. Según el comunicado de la organización, “se interpretará un repertorio pensado para acompañar la oración y la celebración de toda la diócesis”, en una actuación que juntará a grandes estrellas con especialistas en el repertorio religioso.

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Así, junto a Bustamante y el resto de artistas también figurará la Orquesta Sinfónica Cruz Diez, la Banda Pop Salesianos y el coreógrafo Ismael Olivas junto a su grupo de bailarines, además de otros referentes como Luis Alfredo, Chito Morales y Maite López. El encuentro comenzará dos horas antes de la llegada del Papa al estadio, y contará también con música variada, desde Beethoven a Hakuna, que hará que volverá a llenar al estadio Santiago Bernabéu por primera vez desde septiembre de 2024. El recinto, que en un principio había pensado como la nueva meca musical de los grandes artistas, tuvo que cancelar toda su agenda tras la denuncia de los vecinos por un exceso de ruido.

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Otras iniciativas preparadas en Madrid ante la llegada del sumo pontífice

Tal y como ha informado la Archidiócesis, este no será el único evento musical que se celebre con la llegada del Santo Padre. El 6 de junio, coincidiendo con la llegada de León XIV a Madrid, la cantante Niña Pastori ofrecerá una actuación especial en el Barrio de Lucero tras la visita del pontífice al centro Cedía 24 Horas de Cáritas. La agenda incluye también un evento en la Plaza de Lima, definido por la organización como un “festival de la fe”, donde actuarán grupos como Hakuna y Siloé. La cita combinará música, testimonios y momentos de oración, preparando así a los asistentes para la intervención del papa.

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Los museos de Madrid también se han sumado a las iniciativas, con el anuncio de la celebración de la Noche en Blanco (y Amarillo), un evento donde quince de las instituciones artísticas y culturales más importantes de la ciudad, incluyendo el Museo del Prado y el Museo Reina Sofía, abrirán sus puertas durante la noche para que puedan visitarse sus instalaciones durante horas de forma totalmente gratuita.

El pontífice visitará las Cortes en calidad de jefe de Estado el 8 de junio.

“La Noche en Blanco (y Amarillo) es una de las muchas muestras de la cooperación de la Iglesia con la sociedad civil y con las instituciones culturales, y una prueba de la enorme ilusión que el Viaje ha despertado en toda la sociedad”, declaraba tras el anuncio el coordinador nacional del viaje del papa, Yago de la Cierva, subrayando la importancia del evento. Además, varias parroquias antiguas de la capital también abrirán sus puertas para que visitantes y peregrinos puedan ver su interior durante la madrugada.

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