César Paternosto es profeta en La Plata con una gran retrospectiva y un doctorado Honoris Causa

El regreso triunfal de César Paternosto a La Plata, con una retrospectiva y título Honoris Causa

No siempre no se es profeta en su tierra. Así lo marca el caso de César Paternosto, quien tiene en el Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata su merecida y primera retrospectiva y que, hace unas semanas, fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa por la prestigiosa casa de estudios.

Tras La mirada excéntrica, retrospectiva del Bellas Artes de 2019, llegó el momento de La imaginación geométrica, curada por la directora del Centro Natalia Giglietti, quien explicó a Infobae Cultura, que la muestra invita a repensar las seis décadas de trayectoria del artista a través de cuatro núcleos temáticos, escapando a lo cronológico, para “entrecruzar épocas y técnicas con una lógica que privilegia las conexiones intelectuales y visuales de la obra”.

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La puesta, busca así, proponer un viaje desde sus primeras pinturas-objeto hasta sus piezas de Deconstrucción pictórica, que permiten ingresar en el cuadro: el viaje que hace el ojo frente a las pinturas ahora lo hace el cuerpo, transitando un espacio donde los puntos de percepción van variando.

El recorrido incluye un núcleo reducido dedicado a la formación inicial del artista en La Plata, con documentos del Grupo Sí y referencias al informalismo y la cultura Santamaría, civilización que se desarrolló en el norte de la actual provincia de Catamarca y el sudoeste de la provincia de Salta. Este bloque muestra el vínculo entre los empastes texturales y la iconografía andina, así como la transición hacia una “geometría sensible”, concepto acuñado por Aldo Pellegrini en 1964.

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"La imaginación geométrica" invita a repensar las seis décadas de trayectoria del artista a través de núcleos temáticos

La curadora sostiene que una de sus experiencias formativas se produjo en el Museo de La Plata, donde en la década de 1960 la observación de textiles y cerámicas prehispánicas se sumó a la influencia recibida por Jorge Mieri en sus clases de pintura: “Jugá con las sombras”. Esta consigna —atender a lo periférico y desplazado— atravesó toda la producción de Paternosto y definió su distintivo enfoque perceptivo.

Como integrante del Grupo Sí practicaba la pintura informalista, el movimiento surgido en España durante la dictadura franquista, paralelo al expresionismo abstracto estadounidense, y que tuvo a principios de los 60 una importante e influyente exposición en el Bellas Artes argentino. Para el final de aquella década, ya había dado por finalizada su etapa post-informalista.

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Uno de los momentos fundacionales en el trabajo de Paternosto tuvo lugar en 1969 con la intervención del borde de una hoja escolar utilizando ceritas, acto que cristalizó en una “visión oblicua o lateral” que colocó la pintura en los márgenes del bastidor y silenció la zona frontal tradicionalmente central en el arte occidental. “La pintura ocurre en el desplazamiento”, explica la curadora, aludiendo al movimiento corporal necesario para captar plenamente la obra.

Entre 1977 y 1979, en viajes a Cusco, el artista vivió lo que denominó una epifanía, constatando que la abstracción posee raíces más profundas en América de lo que la historia oficial centrada en Europa.

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El artista recibió el título de 'Honoris Causa' de la Universidad Nacional de La Plata

Giglietti comentó que “cuando va a Cusco se produce una ruptura teórica” y “empieza a releer la abstracción desde los antecedentes de América Latina”. Allí cobra particular importancia el concepto de “grado cero de la abstracción”, inspirado en textiles precolombinos y representado en piezas como el tocapú del Museo Provincial y obras creadas en la última década.

Sobre aquel viaje, el artista recordó en una entrevista con Infobae Cultura: “En los 70 viajé a Perú y encontré rocas talladas en forma geométrica. Fue una epifanía: en medio de los Andes di con esculturas extrañas incluso para la tradición precolombina. Me conmovió ver un arte abstracto anterior al de Occidente en el cual me había criado y del que casi no había referencias, porque el antropólogo, el arqueólogo, confrontado con un objeto antiguo, si no ve la representación de una figura reconocible no ve arte, le falta la educación de una evolución abstracta, cree que el arte termina en la representación realista y naturalista”.

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Estos estudios lo llevaron a formular una tesis que sostiene que la geometría originada en la estructura textil andina supera la función mimética o figurativa, según desarrolló Paternosto en su libro Piedra abstracta.

Los homenajes al artistas también se visualizaron con una instalación site specific en el patio del Rectorado de la UNLP

La curadora resaltó el protagonismo de los documentos y bocetos conservados: “Está el primer boceto que hizo con ceritas que pintó al costado y dobló la hoja. Son piezas muy clave de se proceso”. Dichos elementos, explicó, se yuxtaponen a las fotografías originales de la serie Cusco de 1977–1979, en las que el artista reformula la abstracción desde América Latina y la estructura de la retícula textil andina.

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Paternosto residió en Nueva York entre 1967 y 2004, y actualmente vive y trabaja en Segovia, donde su carrera volvió a tomar giros geométricos, escapando al plano del lienzo hacia los márgenes.

“Cuando no tenía ideas para desarrollar en la pintura o sentía que había cumplido un ciclo, de repente aparecían estas ideas que eran para plasmar directamente en el papel. Las primeras surgieron durante mi estancia en Nueva York, aunque allí le daba primacía a la pintura”, comentó Paternosto.

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Y agregó: “La diferencia es que esas obras en papel de NY eran láminas planas, en cambio en España empecé a darles cierto volumen, respondiendo a su naturaleza, con pliegues, cortes, provocando siempre al espectador para que lo vea de forma dinámica. Los acentos de las obras en papel están siempre en los costados, lo que de alguna manera es trasladar mi propuesta pictórica desde hace 50 años de la visión lateral del cuadro”.

La muestra “entrecruza épocas y técnicas con una lógica que privilegia las conexiones intelectuales y visuales de la obra”

El segmento final de la exposición presenta la investigación escultórica contemporánea, anclada en los “vacíos y huecos” y referenciada tanto en la tradición incaica como en la Bauhaus y el arte Madí. “La zona de la vidriera es muy espacial, muy plana, con estos vacíos. También remontando a las arquiesculturas en piedra abstracta de los incas”, relató la curadora, marcando el modo en que la muestra permite observar la persistencia de una “imaginación geométrica” inconsciente y las reapropiaciones sucesivas de motivos andinos.

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Los homenajes al artistas también se visualizaron con una instalación site specific en el patio del Rectorado de la UNLP y en el Museo de La Plata.

Las obras de Paternosto tienen presencia en colecciones nacionales y extranjeras de instituciones como el Museum of Modern Art y el Solomon R. Guggenheim Museum en Nueva York, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, el Kunstmuseum Bern en Suiza y el Museo Esteban Vicente de Segovia, además de su inclusión en relevantes acervos latinoamericanos y europeos.

En Argentina, su producción integra colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) y otras instituciones como el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson en San Juan, el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti en La Plata.

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*La imaginación geométrica en la Vidriera 48 y la sala B del Centro de Arte de la UNLP, calle 48 entre 6 y 7. De miércoles a viernes de 11:00 a 18:00h y sábados de 15:00 a 20:00h, hasta el 11 de julio. Entrada libre y gratuita.