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Leire Martínez llora en un concierto tras el inicio de la gira de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: “No pensaba que me iba a afectar, pero sí”

La cantante se emocionó durante una actuación en Córdoba (Argentina) recordando sus 17 años en una banda que decidió prescindir de ella para volver a contar con su vocalista original

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Leire Martínez rompe a llorar en un concierto tras el inicio de la gira de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero. (Montaje realizado por Infobae)
Leire Martínez rompe a llorar en un concierto tras el inicio de la gira de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero. (Montaje realizado por Infobae)

El inicio de la gira Tantas cosas que contar Tour 2026, en el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, ha estado cargado de emociones. A las palabras de la vocalista en el primer concierto de la banda en Bilbao se han unido las críticas por su desempeño, así como las de quienes siguen considerando que la vuelta de la cantante supuso una injusticia para Leire Martínez, quien durante diecisiete años había formado parte del grupo.

La cantante de Rentería se encontraba en Córdoba (Argentina) en plena promoción de Historias de aquella niña, su primer álbum en solitario con el que pretende pasar página respecto a su trayectoria anterior. Fue durante este show donde pudo verse a la cantante romper a llorar mientras recordaba su pasado. “Hoy arrancaba la gira de La Oreja de Van Gogh en España y, uf, no pensaba que me iba a afectar, pero sí, afecta”, confesaba, siendo recibida por una gran ovación del público.

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“Es verdad que hoy hay canciones que se me van a trabar más de lo normal. ¿Pero sabéis qué? Que trabajé mucho en aquel proyecto. Han sido diecisiete años increíbles en ese proyecto y le voy a rendir homenaje con este medley de canciones de La Oreja". De este modo, la artista compartió con su público una versión de Jueves, una de las canciones más recordadas de su etapa en la banda, hasta que en cierto momento tuvo que detenerse porque no podía evitar las lágrimas.

La cantante Leire Martínez, exintegrante de La Oreja de Van Gogh. (Europa Press)
La cantante Leire Martínez, exintegrante de La Oreja de Van Gogh. (Europa Press)

El agradecimiento a todos aquellos que no la hicieron sentir “la sustituta de nadie”

“¿Sabéis qué pasa? Que no me gusta llevar el discurso a las comparaciones", continuaba. “Esto no va de quién lo hace mejor o quién lo hace peor. Esto va de que han sido diecisiete años de relación y, uf, y es duro decir adiós. Haber cerrado el ciclo de una manera distinta”. De este modo, la cantante explicó que su disco era una versión de lo que podría haber sido. “Quise agradecer no solo a la gente que se ha mantenido y ha seguido estando durante este año y medio, sino a toda esa gente que sostuvisteis a La Oreja hace dieciocho años. Todos me habéis hecho sentir, insisto, muy respetada, muy querida y jamás la sustituta de nadie”.

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Leire Martínez tendrá ahora una gira que la llevará por Perú, Colombia y Guatemala antes de saltar, a finales de mayo, a Estados Unidos para ofrecer conciertos en Nueva York, Miami, Houston y Los Ángeles. Después de tres noches en México, Leire volverá a España con conciertos que darán inicio el 5 de junio en Valencia hasta mediados de septiembre, donde en Madrid y Lugo dará los últimos conciertos de esta nueva etapa.

Amaia Montero vuelve a subirse al escenario con La Oreja de Van Gogh 19 años después. (Europa Press)

Por su parte, Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh actuarán en la capital del 28 al 31 de mayo en tres conciertos a los que seguirá una gira por el país que culminará el 30 de diciembre con un regreso al Movistar Arena de Madrid. Tras sus primeros conciertos, la banda ha decidido reducir las canciones de la etapa de Leire Martínez en el grupo, suprimiendo temas como Adiós, La niña que llora en tus fiestas y Todos estamos bailando la misma canción.

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