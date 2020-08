Stefan Draschan, fotógrafo de museos: “No tiene sentido que la gente esté amontonada para ver La Mona Lisa”

De la serie "(Personas que combinan con obras de arte"

Desde hace algunos años, el fotógrafo austríaco Stefan Draschan se convirtió en una especie de cazador dentro de los museos de Europa. Allí, en largas esperas, logró realizar varias series sobre los comportamientos más habituales o inusuales de sus visitantes.

Una de sus más famosas es People Matching Artworks (Personas que combinan con obras de arte), que alcanzó status de viral hace un tiempo, esa vida de estrellato fugaz que permiten las redes sociales, pero que omiten el largo trabajo que hay detrás de cada una de esas piezas.

Draschan también realizó series como Museos completos, Gente tocando obras de arte, Gente durmiendo en museos y Museos del Misterio, entre otras, que se reúnen en el libro Coincidences at Museums.

De la serie "Gente durmiendo en museos"

En diálogo con Infobae Cultura, Draschan recuerda que la fotografía no fue su primera vocación: “Hubo décadas en las que no me gustaba la fotografía en absoluto, incluso tuve que desaprender a mirar televisión primero para mirar y poder sentir las pinturas”.

“De vez en cuando tomaba fotografías, como en las vacaciones o cuando era periodista cultural, pero no me di cuenta hasta un tiempo después de que no eran ni la escritura ni la música como podía expresarme mejor, sino la fotografía. Me gustan muchas formas de arte, pero la fotografía como película es todavía bastante nueva para la humanidad en relación con los demás”. Draschan visitó en Brasil, Panamá y México, pero lamenta que entonces no fotografiaba y desea regresar para ver “cada país con la cámara”.

Hoy, cuenta, estos trabajos lo llevaron a dar conferencias en la universidad de Viena (MAK), como en el centro cultural Pobeda en Novosibirsk, Rusia, entre otros espacios formativos para fotógrafos. “Quiero enseñar regularmente para transmitir mi entusiasmo y pasión a los jóvenes”.

Tras la reapertura de los espacios en buena parte de Europa, el artista recorrió los ejes de su obra y reflexionó con respecto a la relación del público antes y después de la pandemia. Sin dudas, una mirada calificada.

De la serie "Gente tocando obras de arte"

-¿Cómo surgió la idea de hacer fotografías dentro de los museos?

-Estudié extensamente fotografías por mi cuenta y encontré, por ejemplo, a Alecio de Andrade, cuyas fotografías del Louvre me gustan mucho. Aún así, nunca tuve un plan, simplemente dejé que sucediera, como la fotografía en general. Me gustaba ir a museos antes de convertirme en fotógrafo. Y entre mi primera y segunda fotografía pasaron más de 6 meses y después de la quinta me di cuenta de que podría hacer más.

Solo la serie Personas que combinan obras de arte contiene ahora más de 1300 capturas, y espero verlas expuestas de al menos la mitad durante mi vida. Me gusta mencionar que los museos junto a los parques son para mí el último recurso de espacios seguros, ya que la mayoría de las ciudades están sufriendo por el enorme tráfico de automóviles. ¡Así que no huele mal, no es ruidoso, no puedo ser herido o asesinado y no daña el clima estar en esas catedrales de arte!

- Tienes varias series, que van desde la limpieza hasta quizás la más famosa, la de personas que combinan con obras de arte, ¿podría decirnos cuánto tiempo pasa para armar cada serie? ¿Hay un comportamiento de cazador en estas obras?

-No puedes imaginar lo feliz que me sentí al descubrir penumbras en las iglesias en dos pinturas de iglesias del siglo XVII en el MoMa de Nueva York, ya que le da a mi serie Limpieza en las iglesias una dimensión histórica. Sí, hay un comportamiento de cazador en mí. Al mismo tiempo que me siento poético en un museo, tomo la mayoría de las fotografías en total calma, tranquilidad y relajación. Pero si veo que sucede algo a 20 metros delante de mí, voy hacia allí bastante rápido. En los grandes días, como documenté, sucedió que podía tomar incluso tomar 10 fotografías para mi serie Personas que combinan con obras de arte en 90 minutos. En el registro también está este tipo con la barba de colores que descubrí frente al mismo cuadro dos años y medio después. Lo descubrí antes en la habitación, por lo general soy bastante bueno para predecir los movimientos de la gente y estaba seguro de que iría al C.D. Friedrich y tenía razón.

De la serie "Museos completos"

- ¿Cómo ve la relación del público con las obras de arte? ¿Podría detallar los diferentes tipos de espectadores que nota?

-A veces veo a personas mirando durante 20, 30 minutos una obra de arte y les tomo fotografías durante 5, a veces hago videos porque aprecio mucho sus profundidades, consideración y concentración. Lo más fácil para mí son las personas con audioguía, que pasan al menos 2 minutos frente a una obra de arte.

- Sus últimas series son durante la pandemia, sin gente, ¿cuál fue la sensación al atravesar esos espacios vacíos?

-Sí, pero esas series las creé a partir de mis archivos, todas fotografías tomadas entre 2013 y 2017, así que es una especie de broma. Por el contrario, agregué la serie Museos completos donde se pueden ver los museos abarrotados, nuevamente todas las fotografías de 2013-2017.

Pero desde el momento en que los museos reabrieron, eché un vistazo -soy bastante cauteloso en estos tiempos de pandemia- como si mi vida con los museos puede o no continuar. Mi mayor temor era que Gente durmiendo en museos hubiera terminado, pero hasta ahora pude encontrar a 2 personas durmiendo con máscaras.

-¿Crees que la relación museo-público cambiará después de la pandemia?

-Esa es la pregunta que me planteo desde el comienzo de la pandemia. Y la pregunta es si tiene algún sentido que los museos estén abarrotados como clubes. Hoy no tiene sentido que la gente esté amontonada para ver La Mona Lisa en el Louvre, mientras, por ejemplo, la fabulosa Richelieu, con la pintura flamenca/holandesa, está casi siempre vacía. Creo que los días de museos abarrotados llegaron a su fin.

De la serie "Museos semi vacíos"

-Lleva muchas horas dentro de los museos, ¿qué recomendaría si alguna autoridad le consultara sobre cambios para hacer la experiencia más interesante y menos peligrosa?

-Habría que reformar los espacios. En el caso de La Mona Lisa, por ejemplo, supongo que sería una mejor idea presentarla a “ella” sola en una habitación de forma permanente, como sucede con Nefertiti en el Neues Museum de Berlín, ya que simplemente aleja la atención de las otras pinturas en la sala y en el camino que son casi imposibles de disfrutar. El Louvre tiene suficientes salas, por lo general no es un problema ver a Vermeer o C.D. Friedrich en una atmósfera pacífica casi vacía.

En Viena y Berlín la mayoría de los museos reabrieron y no hay más del 25% de visitantes que antes de la crisis, ya que los turistas están desaparecidos. En Viena hicieron una promoción llamada “Bundesmuseencard”, que hace tiempo que se necesitaba, que te permite entrar a 8 museos por 19 € hasta mediados de septiembre. ¡En Berlín obtienes una tarjeta de museo para 14 museos, entre ellos los más importantes por solo 50 € al año! Es principalmente una cuestión de qué propósito tienen los museos, si los financia el Estado con el dinero de los contribuyentes o cuánto tienen para financiarse con las entradas vendidas, como en los Estados Unidos. Para mí, ambos son objetivos que los museos pueden o deben alcanzar, ya que es genial tener exposiciones como Velázquez o Caravaggio o Vermeer, ya que la cooperación internacional es necesaria y, por otro lado, los museos deben ser de fácil acceso para la gente local también.

Por razones de seguridad durante la pandemia, creo que estas medidas están bastante bien. Incluso, cuando casi no hay gente, está bien usar una máscara. Por lo que he seguido en las noticias y, lo que es más importante, la ciencia, algún dispensador de desinfección en las puertas lo hace aún mejor. Entiendo que incluso si es en el interior, donde las salas idealmente son grandes o y si las personas están juntas durante unos segundos en las más pequeñas, el riesgo debe ser muy, muy bajo.





