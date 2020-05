TT — No, de hecho casi me planteaba no hacerlo. O sea, yo creo que de lo que no se puede hablar se puede hacer poesía. La prosa me demanda como: bueno, hay que darle un sentido a esto, ¿no? Hay que encontrar el modo de que esto empiece y termine. Y la poesía te permite puentear eso. Y a mí eso me sirvió para pensar en cosas sobre las que no sé bien qué pienso. Y bueno, lo de mi papá, que falleció en la AMIA, tiene el tema de que yo no lo recuerdo. Eso es lo más fuerte para mí de todo eso, que no lo recuerdo. Que no sé cosas sobre eso. Ni siquiera me acuerdo cuándo me lo contaron; toda la información que tengo sobre el tema siempre me llega por fragmentos. A veces me entero de cosas, hoy todavía me entero de cosas. Se me acerca gente que conoció a mi papá y yo no sé quiénes son ni sé nada de ellos. Y lo mismo me pasa en general con todo lo que es mi infancia. Yo hoy lo digo con cierta facilidad eso de que no tuve una infancia que estuviera buena. O sea, no me tocó en suerte, qué sé yo. Por suerte tengo una vida muy buena ahora. Entonces es toda una época, por muchas razones, o sea, por eso de mi papá, por la viudez de mi mamá, que también era muy joven, tenía la edad que tengo yo ahora viste, y también por todo: dificultades económicas, materiales, sociales, digo, un montón de cosas, que me cuesta muchísimo pensar en eso. También porque, y eso tiene también mucho que ver con mi percepción en el feminismo, que es un tema que es ridículo, pero es que a mí me cuesta mucho la posición de la víctima. Es una posición que no me gusta para mí misma. Entonces no me manejo muy bien con eso. Y en la poesía, sin embargo, me doy cuenta de que hay algo que se filtra de eso, de la nena desamparada, que es un lugar que yo no me permito, y que sin embargo después, es un poco como lo que dice Pedro. Como yo te lo digo, en teoría me parece un lugar de mierda, pero después digo: quizás esto funciona. No sé si un poco a mi pesar, pero funciona. Y en ese sentido sí, me parece que para mí no es fácil procesar ese tipo de cosas en la literatura, no me parece que sea fácil. Hay gente que te habla de esa literatura como si escribir eso fuera fácil. Para mí es todo lo contrario. Porque es hablar sobre cosas sobre las que no sé qué pienso. Pero bueno, por eso también la poesía es probar y probar también un disfraz que no uso en la vida diaria.