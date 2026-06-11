Economía

Insólita situación con la venta de autos: por qué los 0 km se compran hasta un 25% más baratos que los precios de lista

Entre lo que publican las marcas y el precio final suele haber mucha diferencia. Las razones en medio de la caída de las ventas

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Concepto de costos en la industria automotriz, con un vehículo en miniatura sobre una calculadora y dinero, representando la planificación financiera y el impacto económico en el sector de automóviles. (Imagen ilustrativa Infobae)
La mayor oferta de marcas y modelos achicó la cuota de las marcas y hay más descuentos, pero esas bajas no impactan en los planes de ahorro. (Imagen ilustrativa Infobae)

“Que no hayan crecido las ventas de autos 0 kilómetro es más grave de lo que algunos creen. Hoy hay más marcas y modelos que hace un año atrás y el mercado se achicó un 10 por ciento. Por eso, con tal de vender se pasan límites que generan confusión y especulaciones en los usuarios. La gente ya no sabe cuánto cuesta un auto". El que habla es un empresario del sector automotriz que además de ser concesionario oficial de una marca nacional abrió dos agencias para vender también autos de marcas chinas.

Ese diagnóstico intenta reflejar lo que sucede actualmente en el mercado, incluso a pesar de tener los precios casi congelados desde que empezó el año.

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“Pero no es que las ventas cayeron en la marca nacional y subieron en las chinas. Está todo frenado. Con la suba del dólar de esta semana volvió a moverse un poco más pero no como para compensar la caída de los últimos meses. Creo que el problema es que mucha gente cree que los autos son más caros de lo que realmente son”, confesó.

La explicación está en el famoso precio de transacción, que no es el mismo que el precio de lista oficial de cada marca. Así como en 2022 y 2023 había sobreprecios de más del 30% porque con un mercado casi cerrado cada concesionario tenía tres clientes por auto y podía cobrar lo que quisiera que alguien siempre iba a pagar ese precio, ahora pasa exactamente lo contrario.

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El precio de venta real de un auto es entre un 20 y un 25% menor en casi todos los casos, especialmente en los modelos más accesibles de las marcas aunque no únicamente en esos autos, porque sobran vehículos y faltan clientes.

La ventas de plan de ahorro cayeron un 33% en mayo, pero también cambió la composición del mercado respecto a 2025 con marcas que no ofrecen ese sistema
La ventas de plan de ahorro cayeron un 33% en mayo, pero también cambió la composición del mercado respecto a 2025 con marcas que no ofrecen ese sistema

Sin embargo, como los precios oficiales son más altos se generó la idea de que los autos Mercosur están muy caros y los chinos mucho más baratos. Y la razón para que exista esa diferencia es una sola: los planes de ahorro.

Cómo funciona el plan de ahorro

Este sistema de acceder a un vehículo pagándolo en 8 o 10 años de plazo con cuotas accesibles, adjudica cada mes por sorteo o licitación dos unidades, que se compran con el dinero que pone cada suscriptor mensualmente a través de su cuota. Se crean grupos formados por el doble de personas que cantidad de autos se entregarán y se divide el precio de dos autos en esa cantidad de personas. Así, un plan de 84 meses requiere de 168 personas que pagan dos unidades por mes. Por eso el valor de la cuota se actualiza mensualmente de acuerdo al precio de los dos autos que hay que comprar. Entonces, el precio de lista es el que marca el valor de esas unidades.

“Hace tres años la gente se suscribía en plan de ahorro porque sabiendo que la cuota se actualiza por precio de lista, aun con inflación podía resguardar su capital con un auto. Hoy, con la cuota del plan que sigue atada a la lista de precios, como los autos casi no aumentan ese precio ya no es conveniente, porque el auto es en realidad mucho más barato por compra convencional. Por eso hay una caída mayor de planes de ahorro que de ventas convencionales”, explicó el mismo empresario.

El dato duro es de una caída nominal en la suscripción de planes de ahorro del 33,6% interanual, contra una del 13,6% de las ventas generales, pero hay un cambio en el mercado que no se puede desconocer y que genera parte de ese resultado. En 2025, las marcas importadas representaban apenas un 3% del mercado y este año están cerca del 15%, pero como esas marcas no comercializan autos por plan de ahorro sino por venta convencional, la proporción de ventas de autos por plan es mucho más baja.

De hecho, según confirmaron desde una automotriz que tiene históricamente una cartera de plan de ahorro sustancial en su negocio, la facturación de autos para plan de ahorro subió este año más de un 15% dentro de la misma marca.

Por qué son más caros los planes de ahorro

La pregunta es por qué los precios de lista no pueden acercarse más al precio real de ventas del mercado, especialmente ante una caída de ventas y un resultado que no se puede revertir con precios congelados.

Entre 2022 y 2023, cuando no había unidades por las restricciones económicas que regulaban el comercio, se acumularon muchos autos de planes de ahorro que no se pudieron entregar por “razones de fuerza mayor”. Esto ocurrió especialmente con los autos que correspondían a planes que tienen adjudicación pactada para determinada cuota, porque esos autos no son los que compran las cuotas de los suscriptores, sino autos que adelantan la marcas para generar más suscripciones, por lo tanto más ventas.

Esos autos hay que pagarlos más adelante, cuando la dinámica del propio plan tenga los fondos y ya no tenga que comprar más autos porque se adjudicaron todas las unidades.

Concesionario de autos espacioso sin personas, mostrando filas de vehículos nuevos y brillantes de diversos colores bajo grandes ventanales y con un balcón.
Los planes de ahorro terminan subsidiando con sus mayores precios los descuentos que se hacen en ventas convencionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Como esos autos se adelantaron a un precio ‘X’, las terminales quedamos atadas a ese precio que se va actualizando por inflación. Incluso cuando no aumentan los autos como ocurre ahora, pero la inflación sigue corriendo a un 2,5% mensual, ya estamos perdiendo dinero. Pero si se bajara el precio de lista a lo que se considera el valor de transacción actual, el resultado sería de pérdidas de muchos millones de dólares”, confesaron desde una administradora de planes de ahorro a Infobae.

Pero como muchas de las terminales siguen hoy ofreciendo adjudicación pactada en determinadas cuotas de los planes para generar más interés en los usuarios, la rueda sigue girando y ese “rulo” de autos adelantados por las marcas a los grupos de plan de ahorro se renueva constantemente.

La única manera de igualar los precios de lista con los precios reales sería dejar de entregar autos con fondos que no son propios del plan, y esperar que terminen los planes que ya fueron fondeados por las terminales. Si se hiciera eso, en unos ocho años, hipotéticamente, debería estar depurada la distorsión de un precio y otro.

Hay que pelear el precio

Por concepto, la venta a crédito siempre va a perder en precio con la venta de contado porque pagar a plazos es natural que sea más caro en cualquier rubro, al menos en un país como Argentina, que tiene tasas de interés tan elevadas.

“Pero hay que ver si las automotrices quieren hacer eso, porque disfrazados dentro de los planes está otro negocio que es el de subvencionar los autos de venta convencional gracias a cobrar más caros los de plan de ahorro”, opinó un importador oficial que no vende autos por plan de ahorro por no estar de acuerdo con la génesis del sistema.

autos en una concesionaria en muestra para ser vendidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El secreto para conseguir autos es recorrer concesionarias, incluso de las mismas marcas. Hay stock y necesidad de vender, incluso debajo del precio de reposición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La parte buena de esta situación es que los clientes pueden “pelear el precio” mucho más de lo imaginado. Solo se trata de recorrer agencias porque incluso en concesionarias oficiales de la misma marca hay precios más bajos, porque algunos venden incluso por debajo del valor de reposición.

Sin embargo, ese también es un “gol en contra” porque los usuarios tienen derecho a pensar que los autos siguen siendo todavía muy caros.

“Cada marca tiene sus límites. Algunos están cuidando que los descuentos no sean tan altos porque creen que es un mal mensaje para los clientes. Si bajás tanto un auto lo que estás diciendo es que había margen para bajar y no lo hacías porque vendías igual. Aunque es la realidad, difícilmente la gente crea que los concesionarios pierden plata vendiendo más bajo de lo que cuesta reponer ese auto al mes siguiente”, aseguró un gerente de ventas de una cadena de concesionarias de CABA y GBA.

“Hoy hay concesionarios que viven de los premios por cumplir objetivos de ventas y no de la ganancia de cada auto que venden”, aseguró. “Es preferible vender sin ganancia y cobrar los premios, que vender al precio real y quedarse afuera del premio”, señaló.

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