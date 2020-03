—Sí, porque el desafío era salir de mí misma. Probar otras voces, otros trajes. Me gusta la forma “vieja” de leer la ficción, del lector que se encariña con un personaje como quien mira una telenovela. La relación con la muerte es algo que me interesa investigar, pero, a la vez, no me animo a trabajarla desde el ensayo. Siento que no tengo nada para decir. Por eso me interesa desde la ficción: para preguntarme. No sé qué es la muerte porque para mí siempre fue una realidad. La gente se acuerda de la primera que vio a un muerto. La primera muerte de la que tuve noticia es una que no recuerdo. Por eso hay varios cuentos en donde se muere gente, pero se lo menciona como algo raro, como de costado.