La columna no sigue derecho como debería, tuerce su camino y eso pesa. Ella no se convirtió en una judía como sus compañeras del colegio, no se casó ni empezó a engendrar un hijo tras otro, no cumplió el designio de su herencia. Torció su destino por elección, como si hubiera torcido su columna a propósito, o como si la desgracia de haber perdido a su padre en el atentado a la AMIA siendo niña no la hubiera dejado vivir derecha.