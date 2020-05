Y también me sirvió como para verlos, suena todo muy obvio, pero para verlos como en su tiempo histórico y con sus subjetividades de sus treinta y pico de años. Ellos no eran de los desaparecidos más jóvenes, ya eran grandes para los cánones de la época. Lo que intenté fue recuperar el espesor, que no fueran solo mi padre y mi madre, que no fueran solo los que me abandonaron, que ese fue un pensamiento muy recurrente durante mi adolescencia, que no fueran solo los militantes. O sea, yo tenía como una mirada muy lineal y muy unidimensional. Y para lo que me sirvió tener que buscar información para el juicio fue para poder hablar con compañeros y con compañeras. Me encontré con una gran amiga de mi mamá que se había exiliado en Suecia y que volvió. Y ahí pude entender otros espesores. Y a mí el libro me sirvió para eso, para dotarlos de una humanidad que yo hasta el momento no veía.