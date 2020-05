Las segundas oportunidades existen, capaz no surgen ni se concretan como en las películas de Hollywood, no se dan en color de rosas. Cuando uno se revela ante algo que está impuesto la respuesta no es siempre la esperada, la aceptación y el nuevo recibimiento no es siempre el soñado. Pero es real y cuando uno se abre a la verdad ya nada lo detiene.