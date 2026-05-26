Cultura

Ginno León Gabba, el niño escritor: “Leer es divertido, es la mejor forma de liberarte”

En ‘Infobae en vivo’ por la tarde, el joven autor de 11 años habló de su ‘Antología de cuentos para niños’, de la escuela, la Feria del Libro y su futuro en el mundo de las letras

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Ginno León Gabba, el niño escritor: “Leer es divertido, es una forma de relajarse y entrenerse”

De saco gris y remera blanca, Ginno León Gabba habla en el streaming de Infobae con la soltura de un escritor experimentado, aunque apenas tiene 11 años. Su nombre empezó a resonar con fuerza tras convertirse en el autor más joven en firmar ejemplares en la última edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Sin embargo, detrás del fenómeno mediático hay una historia que combina cuadernos escolares, canchas de fútbol y una imaginación inagotable.

“Mi mamá siempre me lleva a lugares raros. Un día me manda a una biblioteca. Me pongo a buscar libros por curioso, encuentro un libro, me pongo a leer. Ahí empieza todo”, cuenta el joven autor. “Al principio era solo leer. Después, por actividades de lengua, empecé a escribir”, agrega. “Leer es divertido, es una forma de relajarse y entretenerse. Es la mejor forma de esparcir tu mente, liberarte de todo, dejar tu mente en blanco e imaginar cosas que en otro momento no imaginarías”, asegura.

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La aventura literaria comenzó casi por accidente a los 9 años, mientras cursaba el cuarto grado de la escuela primaria. Lo que empezó como un juego de palabras en hojas sueltas terminó transformándose en su ópera prima: Antología de cuentos para niños, publicada bajo el sello de la editorial Autores de Argentina. El libro compila nueve relatos cargados de humor, frescura y notables moralejas. Entre ellos se destaca Ricky Play, la historia de un chico atrapado por las pantallas que debe redescubrir el mundo real cuando se le rompe la consola de videojuegos.

Imagen horizontal con la portada de 'Antología de Cuentos para Niños' de Ginno León Gabba en el centro, rodeada por un fondo infantil extendido.
La portada de "Antología de Cuentos para Niños", escrita por Ginno León Gabba a sus 10 años

“Primero se lo mostré a mi mamá, a mi papá, después a la maestra que me inspiró“, cuenta. Lejos de encasillarse solo en las palabras, el pequeño autor demuestra una faceta artística integral. Él mismo se encarga de ilustrar, de manera totalmente autodidacta, los dibujos que acompañan cada uno de sus relatos. Su pasión por las historias nació de su rol como lector, devorando sagas de aventuras contemporáneas como Percy Jackson, una de sus principales influencias.

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El futuro cercano de este joven ya cruzó las fronteras locales. Una editorial internacional aceptó el manuscrito de su segundo libro, titulado Héroes. Esta nueva obra tiene previsto su lanzamiento en España y el resto del mercado de habla hispana en los próximos meses, consolidando una carrera que recién empieza, pero que ya escribe capítulos de oro. Pero no se apura. Disfruta del proceso, como dijo. Cuando deja la lapicera, se calza los botines: juega como delantero en las divisiones infantiles del Club Atlético Atlanta. Y después vuelve a la escritura.

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