—Que el público se pueda entretener. Un público que a lo mejor no está acostumbrado del todo por la edad a consumir algo por la web y específicamente hecho por la web que lo pueda hacer. Yo no sé si es tan innovador... Estamos muy acostumbrados, sobre todo las generaciones más jóvenes, de consumir en paralelo un montón de ficciones o de contenido que vienen desde la web. Por eso incluso lo pensamos con una cantidad más o menos corta de minutos para que no sea una cosa pesada ni aburrida, porque una sesión de terapia sólo le interesa al paciente, no tiene por qué interesarle a los demás. Entonces por eso también decidimos usar temáticas más universales, más generales, que una mayoría de la gente se pueda identificar. Cómo llevás adelante la convivencia con tu familia. Estás condenado a pasarlo con alguien que no estás del todo de acuerdo en muchas cosas. Se ponen en discusión el amor, el sexo, las relaciones de pareja, las relaciones de padres e hijos, el contacto de los vecinos, con los profesionales de la salud. Hay una cantidad de puntas que se puede encontrar, pero la verdad, te soy sincero, no sé si es tan innovador. Sí siento que es aportar un poquito de entretenimiento en medio de gente que a veces está muy aburrida y no sabe adónde ir para entretenerse.