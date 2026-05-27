Con un coro de niños y una emotiva apertura, Milo J abrió su noche consagratoria en los Premios Carlos Gardel 2026

Descripción de video: El artista se presentó junto a un coro infantil para abrir la ceremonia

Con un coro de niños en el escenario y dos canciones que hablan de la muerte, la memoria y la luz, Milo J protagonizó la apertura de la gala central de los Premios Carlos Gardel 2026 con una actuación que detuvo el tiempo en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Fue pasadas las 21 del martes 26 de mayo, y el artista de 19 años ya acumulaba cinco premios antes de subir al escenario.

La elección del repertorio no fue casual. Milo J eligió "Niño" y "Luciérnagas“, las dos piezas más profundas de su obra conceptual, para abrir una noche en la que él mismo era el protagonista indiscutido de la velada. Ambas canciones forman parte de La Vida Era Más Corta, el álbum con el que llegó a la ceremonia como el artista con más nominaciones de toda la historia del certamen: 18 candidaturas, una cifra que superó sus propias 15 nominaciones de 2024.

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Milo J abrió la gala central de los Premios Carlos Gardel 2026 con una emotiva actuación junto a un coro infantil en el Teatro Coliseo (Agustín Dusserre/ Ignacio Arnedo)

“Niño” abrió el show. La canción, con una atmósfera que remite al género de la nana y una construcción cinematográfica, narra la historia de un padre fallecido que le habla a su hijo desde otra dimensión. Es una carta de consuelo para un niño solo, y en el escenario del Coliseo esa metáfora se volvió imagen concreta: un coro de niños acompañó a Milo J durante toda la interpretación, en una puesta que potenció la carga emocional de la letra.

El repertorio de Milo J incluyó “Niño” y “Luciérnagas”, canciones que exploran temas de muerte, memoria y esperanza, destacando su profundidad conceptual

Luego llegó "Luciérnagas“. La canción fue escrita el mismo día en que falleció la abuela del artista y, lejos de centrarse en el dolor, propone la luz y el recuerdo como formas de presencia eterna. En su versión grabada, la canción cuenta con la participación del cantautor cubano Silvio Rodríguez, aunque en la gala Milo J la interpretó sin él, flanqueado nuevamente por el coro infantil. La ausencia de Rodríguez no restó peso a la performance: la combinación de voces y la dimensión del texto sostuvieron la escena por sí solas.

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La interpretación de “Niño” en los Premios Gardel 2026 potenció la carga emocional del evento con una puesta en escena significativa y la presencia de niños en el escenario

“Luciérnagas” tiene además una particularidad que trasciende lo musical: todas las regalías del tema son donadas a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, un gesto que el propio artista anunció públicamente y que añade una capa de significado político y social a una canción que ya de por sí trabaja sobre la memoria y la ausencia.

La actuación se produjo en el marco de una noche que, para Milo J, ya había comenzado con resultados concretos. Antes del inicio de la gala central, la primera ceremonia de la tarde le había otorgado los premios a Grabación del Año por “Niño”, Ingeniería de Grabación por La Vida Era Más Corta, Mejor Canción de Folklore también por “Niño”, Mejor Canción de Autor por “Luciérnagas” y Mejor Videoclip Corto por “Bajo De La Piel”.

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Milo J eligió presentar “Luciérnagas”, tema escrito tras la muerte de su abuela, donde la luz y el recuerdo se convierten en símbolos de presencia eterna

Con cinco premios en su poder y la gala central en marcha, Milo J todavía competía en las categorías más esperadas de la noche: Álbum del Año con La Vida Era Más Corta, Canción del Año con “Niño” y Mejor Colaboración con “Jangadero”, el tema que grabó junto a Mercedes Sosa.

Durante la primera parte de la gala, el joven artista oriundo de Morón se impuso en más categorías. Subió al escenario junto con FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea por Mejor Álbum Grupo de Folklore, 166 (Deluxe) retirada por Mejor Álbum Urbano y “Gil” (canción realizada junto a Trueno), que ganó como Mejor Canción de Hip Hop/Rap y Mejor Colaboración Urbana.

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Fotos: Agustín Dusserre/ Ignacio Arnedo