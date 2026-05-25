Cultura

Así es el disco que Paul McCartney saca a los 83: no podían faltar palabras para John Lennon

El legendario ex Beatle revive su infancia en Liverpool en “The Boys of Dungeon Lane”. Memoria, los problemas económicos de sus padres y George Harrison en un trabajo emocionante que sale este viernes 29

Guardar
Google icon
El ultimo disco de Paul MCCartney

Los días que dejamos atrás / nadie puede borrar. Con esa frase, Paul McCartney abre el tema que da título a su nuevo disco y que lo devuelve, a los 83 años, a la calle de tierra y pájaros donde creció. The Boys of Dungeon Lane, su vigésimo álbum de estudio en solitario, sale el 29 de mayo y concentra la carga emocional más sostenida de su carrera reciente en torno a un eje: la infancia en el Liverpool de posguerra.

La canción arranca con imágenes en blanco y negro —bares con humo y guitarras baratas)— y llega a su centro en el puente, donde McCartney recuerda el encuentro con John Lennon en Forthlin Road: “Nos encontramos en Forthlin Road / y escribimos un código secreto / para no ser jamás revelado / me mantengo fiel a lo que dije / la promesa que hice / nunca será rota”). La letra describe, sin dramatizar. Y en esa contención está su peso.

PUBLICIDAD

Paul McCartney de perfil sonriendo, con cabello rubio y canoso, al lado izquierdo una carátula de álbum beige con el título "The Boys of DUNGEON LANE L24".
Paul McCartney su álbum 'The Boys of Dungeon Lane'. ¿Todavía puede hacerlo? Parece que sí. (Imagen Ilustrativa Infobae)

McCartney explicó que la música es, ante todo, un ejercicio de memoria. “Me pregunto a veces si solo escribo sobre el pasado, pero entonces pienso: ¿sobre qué otra cosa puedes escribir? Son recuerdos de Liverpool. Viví en Speke, un barrio obrero. No teníamos mucho, pero no importaba porque la gente era extraordinaria y uno no se daba cuenta de lo que le faltaba”, declaró al anunciar el álbum. El tema no se lanzó en las plataformas habituales, sino en BBC Radio Merseyside, el canal local del lugar donde todo empezó.

El título del álbum proviene de un verso de esa misma canción —“See the boys of Dungeon Lane / Along the Mersey shore” (“Miren a los chicos de Dungeon Lane / a lo largo de la orilla del Mersey”)— y remite a una calle real del barrio de Speke, en Liverpool, que conduce hasta la orilla del Mersey y que fue durante décadas punto de encuentro para observadores de aves. McCartney ya había usado la expresión “the boys of Dungeon Lane” («los chicos de Dungeon Lane») en una maqueta temprana de Off the Ground (1993), pero tardó más de tres décadas en convertirla en el centro de un proyecto.

PUBLICIDAD

Un disco con dirección, no solo con canciones

El álbum, producido junto a Andrew Watt en sesiones que arrancan en 2021, no funciona como un disco conceptual cerrado. Junto a las canciones de memoria aparecen piezas de registro muy distinto: Mountain Top (“La cima de la montaña”) construye una psicodelia de corte “toytown” —clavicordio, voz procesada, efectos de fase— sobre la historia de una joven que consume hongos en Glastonbury. Momma Gets By (“Mamá se las arregla”) retoma el territorio de “Lady Madonna” con cuerdas melancólicas y un tono menos festivo. Life Can Be Hard (“La vida puede ser dura”) conecta directamente con la veta de Tin Pan Alley que ya habitaba When I’m Sixty-Four (“Cuando tenga sesenta y cuatro”) o Your Mother Should Know (“Tu madre debería saberlo”), esa escritura que Lennon llamaba con ironía “la música de abuela de Paul”.

Las canciones de amor del álbum —Ripples in a Pond (“Ondas en un estanque”), Come Inside (“Entra”), We Two (“Nosotros dos”)— presentan letras sencillas que, en la década de 1970, probablemente habrían recibido juicios más severos por parte de la crítica. Lo que las sostiene hoy es la destreza melódica de McCartney: We Two (“Nosotros dos”), en apariencia una pieza menor, acumula una cantidad notable de giros y cambios de dirección armónica.

Paul McCartney, Ringo Starr - Home to Us
Una vida con significado, en el nuevo álbum de Paul McCartney. (YouTube/Captura de video)

La pregunta que el álbum pone sobre la mesa es si McCartney todavía puede hacer un trabajo con una razón de ser y no solo sumar canciones a un catálogo ya inmenso. La respuesta que ofrece el disco es más afirmativa que la de New (2013) o Egypt Station (2018): hay una dirección, y se percibe.

La voz del tiempo como instrumento

El regreso a la infancia no es algo nuevo en la obra de McCartney. Penny Lane (“Penny Lane”), Strawberry Fields Forever (“Strawberry Fields Forever”), Early Days (“Primeros días”), On My Way to Work (“De camino al trabajo”), That Was Me (“Ese era yo”) o buena parte de Kisses on the Bottom (“Besos en la parte de abajo”) (2012) —un álbum compuesto en gran medida por canciones que su padre escuchaba cuando él era niño— ya recorrían ese mismo territorio. La diferencia en The Boys of Dungeon Lane (“Los chicos de Dungeon Lane”) es que esas canciones muestran una fuerza emocional más sostenida.

La voz actual de McCartney, más delgada e inestable que la de sus décadas anteriores, puede ser un obstáculo cuando interpreta clásicos en televisión. Aquí opera de otra manera: recuerda, en cada frase, que estos relatos los escribe un hombre de 83 años sobre episodios ocurridos hace más de siete décadas.

No te olvido: Paul McCartney y John Lennon en tiempos beatles. (AP)
No te olvido: Paul McCartney y John Lennon en tiempos beatles. (AP)

Entre los temas más ligados a ese registro, As You Lie There (“Mientras yaces ahí”) narra un amor no correspondido con una estructura episódica y guitarras que evocan a Wings. Salesman Saint (“El vendedor santo”) recorre las dificultades económicas de sus padres y termina con un pasaje de swing de los años 40. Down South (“Al sur”) recuerda un viaje en autostop con George Harrison y cierra con una frase que funciona como epitafio íntimo de toda una amistad: It was a good way to get to know you (“Era una buena manera de llegar a conocerte”).

El dueto Home to Us (“Nuestro hogar”), grabado con Ringo Starr, avanza con una energía que remite vagamente a She’s Electric (“Ella es eléctrica”) de Oasis y se sostiene, sobre todo, en la sensación de disfrute compartido entre dos hombres que llevan más de seis décadas tocando juntos. No todo alcanza el mismo nivel: Come Inside (“Entra”) en su costado más rockero y First Star of the Night (“La primera estrella de la noche”) figuran entre los momentos menos logrados del álbum.

The Boys of Dungeon Lane sale el 29 de mayo a través de Capitol Records.

Temas Relacionados

Paul McCartneyLiverpoolMúsica PopularIndustria Discográfica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los 100 años de Miguel Dávila se celebran con una exhibición en el Bellas Artes de Salta

La exhibición “Cuatro actos para un ensayo visual”, instalada en el Museo Lola Mora, recorre las principales búsquedas y transformaciones de Dávila, permite revisar influencias, rupturas estilísticas y su proyección dentro del arte argentino contemporáneo

Los 100 años de Miguel Dávila se celebran con una exhibición en el Bellas Artes de Salta

La cúpula de Raúl Soldi cumple 6 décadas como símbolo del Teatro Colón

El 25 de mayo de 1966 se inauguró “Alegoría a la música, al canto y al baile”, pintura que reúne 51 personajes en una superficie de 318 m² alrededor de la araña central de 552 lámparas

La cúpula de Raúl Soldi cumple 6 décadas como símbolo del Teatro Colón

Fernando Noy llega desde todas partes, viene con cintas en el pelo

Un texto leído en la presentación de la “Poesía reunida” de quien fue el alma del under de los 80. Un momento de emoción en la Biblioteca Güiraldes

Fernando Noy llega desde todas partes, viene con cintas en el pelo

La feria ArteCo cerró en Corrientes con récord de ventas

Un total de 463 piezas cambiaron de manos durante cuatro días de actividad, lo que consolida a este evento como un eje de exhibición y comercialización de arte contemporáneo en la región Nordeste

La feria ArteCo cerró en Corrientes con récord de ventas

Polémica en España: un escritor fingió su muerte para promocionar un libro en contra de la ideología queer

El autor Daniel Hernán Huerta anunció en redes sociales su fallecimiento, a través de su hermana, para reaparecer luego justificando las razones de su decisión

Polémica en España: un escritor fingió su muerte para promocionar un libro en contra de la ideología queer

DEPORTES

Se confirmo la lesión que sufrió Lionel Messi: cuánto le demandará su recuperación

Se confirmo la lesión que sufrió Lionel Messi: cuánto le demandará su recuperación

El premio económico que obtuvo Belgrano de Córdoba tras ganar la final del Torneo Apertura ante River Plate

El momento en el que Russell Crowe atrapó una pelota en pleno partido de Roland Garros: la reacción de su novia

El insólito intercambio entre Messi y un fanático que revolucionó las redes por el gesto del jugador: “No anda esto”

El gran elogio del director de Alpine a Colapinto por su rendimiento en la F1: “Ojalá siga así por mucho tiempo”

TELESHOW

Mirtha Legrand celebró el 25 de Mayo: “Festejemos todos los argentinos, señores, porque es nuestra fecha patria”

Mirtha Legrand celebró el 25 de Mayo: “Festejemos todos los argentinos, señores, porque es nuestra fecha patria”

Máxima tensión entre Gastón Trezeguet y Ceferino Reato en Gran Hermano: “¡Tengo más legitimidad que vos!"

Lizy Tagliani celebró el 25 de mayo con un mensaje especial para su hijo Tati: “Ese es el secreto de la vida”

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, enfrentados por la mascota familiar: cómo fue la pelea por Frida tras la separación

El álbum de fotos del bebé de María Belén Ludueña y Jorge Macri: las imágenes más tiernas de Vito

INFOBAE AMÉRICA

El legado de Marito Rivera: las canciones que el público ha tomado como propias en El Salvador

El legado de Marito Rivera: las canciones que el público ha tomado como propias en El Salvador

El turismo representa el 10% del PIB en El Salvador y favorece el crecimiento de empleos formales

El gobierno admite fallas para enfrentar crimen organizado en Costa Rica

Bolivia: la Fiscalía investiga la muerte de un joven por impacto de bala en La Paz durante el corredor humanitario

Crisis en Bolivia: en medio de los conflictos, Rodrigo Paz anunció la reducción de su salario y el de los ministros