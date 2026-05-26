Leonardo Padura: “Cuba vive un momento muy grave, cualquier cosa puede ocurrir”

Leonardo Padura advierte sobre el momento histórico crítico que atraviesa Cuba, marcado por una profunda crisis económica y social

El escritor cubano Leonardo Padura aseguró este martes que su país “está viviendo un momento histórico muy grave”, en el que todo puede pasar, incluso “la peor de las opciones”: una operación militar de Estados Unidos.

Cuba, bajo embargo estadounidense desde 1962, enfrenta una profunda crisis económica, además de frecuentes apagones, situación agravada por el bloqueo energético de Washington desde enero y otras medidas. Estados Unidos aumentó aún más la presión sobre la isla al imputar este mes al expresidente Raúl Castro en un caso que remonta a 1996. La Habana lo considera un pretexto para justificar una invasión militar.

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“Cuba está viviendo un momento histórico muy grave, en el que puede ocurrir cualquier cosa”, aseguró Padura, durante un evento en el Instituto Cervantes de París para presentar la edición en francés de su libro Ir a La Habana”. “Sobre la mesa están todos los escenarios: desde la famosa fórmula de El Gatopardo’, que cambie todo para que no cambie nada, hasta la peor de las opciones: una opción militar americana”, apuntó el escritor de 70 años. Preguntado sobre una eventual invasión militar de Estados Unidos, el autor residente en Cuba y conocido por sus novelas policíacas protagonizadas por el detective Mario Conde, lo consideró “un acto de consecuencias impredecibles”.

“En esencia, Cuba no es Venezuela, lo que hace más imprevisible lo que pueda ocurrir”, agregó Padura, quien deseó que sea finalmente “la palabra diálogo” la que se imponga, “con los cambios que sea posible, que sean necesarios”. “Cuba necesita que cambien muchas cosas, pero no porque le pongan una pistola una cabeza al gobierno cubano”, sino porque lo pida la “sociedad”, opinó el escritor.

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De qué se trata ‘Ir a La Habana’

Ir a La Habana (Tusquets, 2024), nació de la confluencia de tres fuentes: un pequeño ensayo editado en Cuba con escasa repercusión por su publicación justo antes de la pandemia, La Habana nuestra de cada día; una entrevista en la que participó el autor; y la historia personal de su relación con la ciudad que le pidió su editor español, Juan Cerezo. Fue entonces cuando Padura advirtió que esas referencias ya estaban diseminadas en sus novelas —tanto las de Mario Conde como las demás—, y su mujer, Lucía, se encargó de rastrear los fragmentos que encajaban con ese discurso.

Padura expone en su obra sobre La Habana la transformación histórica de la ciudad: desde la etapa prerrevolucionaria, pasando por la revolución socialista, hasta el presente

El resultado es un libro que oscila entre el viaje y las memorias, con un recorrido autobiográfico por los barrios de La Habana que arranca en Mantilla (su barrio) y se extiende por toda la ciudad. Padura explicó que tuvo la fortuna de “haber conocido la ciudad del pasado colonial, la de la revolución socialista y la actual Habana“, tres ciudades en una, exploradas en distintas etapas de su vida: la infancia, los años de instituto y universidad, el ejercicio del periodismo y, por último, la escritura. “Cuando comencé a escribir, me di cuenta de que desde el niño que nació en un barrio de la periferia de la ciudad, conforme iba creciendo, me iba apropiando de nuevas partes de la ciudad”, señaló.

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Para el novelista, nacido en 1955, era necesario “escribir la historia de esa ciudad desde una perspectiva propia, con un sentido de pertenencia” y dejar “el testimonio de una época, después de haber conocido, muy poco pero de forma conmovedora, la ciudad prerrevolucionaria, la revolucionaria y la del actual proceso de deconstrucción”. Una ciudad que, en sus propias palabras, “se aleja de mí, pero también se aleja de sí misma”.

La segunda parte del libro reúne reportajes sobre los aspectos más sorprendentes y poco conocidos de la historia de la capital cubana, textos donde el lector con experiencia puede rastrear el embrión de muchos de los casos de Mario Conde (el detective, su emblemático personaje) o el pasado evocado. “En esos reportajes aparecen el Alberto Yarini que acabará protagonizando la mitad de la novela Personas decentes; la historia del barrio chino de La cola de la serpiente; o la de los catalanes en Cuba, que proporcionaron multitud de referencias en mis novelas, entre ellas en El hombre que amaba los perros o en La transparencia del tiempo“, detalló el escritor cubano.

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Con información de: AFP

[Fotos: AP/Ramón Espinosa]

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