Sociedad

Confirmaron un caso de tuberculosis en una escuela de Mar del Plata

La Escuela Técnica N°4 notificó a las familias sobre el diagnóstico de un estudiante y anunció la intervención de autoridades sanitarias. El Municipio informará las medidas preventivas y el protocolo a seguir

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Fachada de un edificio escolar beige de varios pisos con ventanas, una reja metálica y un mural colorido. Un árbol y una persona en la acera
Vista exterior de una escuela en Mar del Plata donde se ha confirmado un caso de tuberculosis, generando preocupación en la comunidad educativa (Google Maps)

La Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº4 “Alfonsina Storni” de Mar del Plata confirmó un nuevo caso de tuberculosis en uno de sus estudiantes, según informó la propia comunidad educativa a través de sus canales oficiales.

El anuncio fue realizado mediante un comunicado en redes sociales, donde se buscó transmitir tranquilidad a las familias y detallar las medidas adoptadas ante la situación.

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“Se ha diagnosticado un caso de tuberculosis en nuestra escuela”, señalaron desde la dirección, agregando que ya intervienen el Consejo Escolar y la Región Sanitaria 8va para acompañar el proceso.

De acuerdo a lo informado por el portal 0223, las autoridades escolares enfatizaron que, aunque “los riesgos son mínimos”, se contemplará justificar la inasistencia de aquellos alumnos cuyos familiares, por cuestiones de salud, así lo consideren oportuno y presenten una nota explicativa.

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Minutos después del primer aviso, la institución anunció que un equipo de Salud del Municipio visitará la escuela el miércoles para informar a la comunidad educativa sobre las acciones de prevención y el protocolo a seguir tras este caso confirmado. Esta intervención busca reforzar la información disponible y aclarar dudas sobre el contagio y el manejo de la enfermedad.

La tuberculosis es una infección causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Aunque afecta principalmente a los pulmones, también puede comprometer otros órganos. Su forma de transmisión es aérea: las personas con tuberculosis activa liberan pequeñas gotas al toser, estornudar o hablar, lo que puede propagar la bacteria entre quienes se encuentran en las cercanías.

La tuberculosis no siempre genera síntomas inmediatos. En muchos casos, la bacteria puede permanecer en el organismo durante años sin provocar enfermedad. Sin embargo, si el sistema inmunológico se debilita, puede activarse y manifestarse clínicamente.

Entre los síntomas más frecuentes figuran la tos persistente durante más de dos o tres semanas, dolor en el pecho al respirar o toser, expectoración con sangre o flema, fiebre especialmente por la tarde o noche, sudoración nocturna, cansancio constante, pérdida de peso sin causa aparente y falta de apetito. Estos signos pueden aparecer de modo progresivo, lo que en ocasiones retrasa la consulta médica.

La tuberculosis es una enfermedad curable. El tratamiento consiste en la administración de antibióticos específicos durante varios meses. Es fundamental respetar el esquema indicado por los profesionales de la salud, incluso si los síntomas desaparecen antes de finalizar el tratamiento, para evitar recaídas o la aparición de cepas resistentes.

La detección temprana mejora el pronóstico de los pacientes y reduce el riesgo de transmisión a otras personas. Las medidas principales de prevención incluyen la ventilación de los ambientes, el diagnóstico precoz y, en algunos casos, la vacunación contra la tuberculosis. La información y la concientización continúan siendo herramientas clave para controlar la expansión de la enfermedad.

Hacia fines del mes de abril pasado, se confirmó el primer caso en la ciudad balnearia en un alumno de sexto año de un colegio privado y de inmediato se activó el protocolo sanitario, dispuesto por las autoridades municipales.

SAME Mar del Plata
Es el segundo caso en la ciudad balnearia (Gentileza: 0223)

El cuadro epidemiológico a nivel nacional

De acuerdo con los datos difundidos en marzo, durante 2025 se notificaron 16.445 casos de tuberculosis en el país, lo que implica un incremento del 3,9% respecto a 2024 y un crecimiento del 79,7% desde 2020.

Este aumento, advertido por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, se explica por factores estructurales y sociales que han debilitado la capacidad de respuesta nacional.

El aumento de la tuberculosis en Argentina se vincula a múltiples causas: el debilitamiento progresivo de los programas de control, la dificultad para acceder al diagnóstico temprano, las interrupciones en los tratamientos y la persistencia de desigualdades sociales que favorecen la transmisión, como el hacinamiento y la vulnerabilidad socioeconómica. Según la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, la tasa nacional ascendió a 34,6 casos cada 100.000 habitantes, con mayor concentración en Jujuy, Salta, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Chaco y Formosa. Once provincias, incluyendo Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Corrientes y Tierra del Fuego, muestran aumentos significativos.

Preocupa especialmente el incremento de casos en hombres jóvenes: el grupo de 15 a 44 años concentra el 60,7% de los diagnósticos. Además, los menores de 20 años representan el 16,6% del total.

Ante este panorama, el doctor Andrés Burke Viale, neumonólogo y co-coordinador de la sección Tuberculosis de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, subraya la urgencia de restaurar la Coordinación del Programa Nacional de Tuberculosis, disuelta en 2024, para mejorar la detección y adecuar las estrategias epidemiológicas.

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