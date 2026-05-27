Sociedad

Misterio por la muerte de un hombre al que encontraron golpeado dentro de un auto en una ruta de Salta

La víctima de 56 años falleció en el Hospital San Bernardo donde llegó semiconsciente. El vehículo estuvo casi cinco horas detenido y con una puerta abierta

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La víctima de 56 años llegó inconsciente y falleció en el Hospital San Bernardo
La víctima de 56 años llegó inconsciente y falleció en el Hospital San Bernardo

Un hombre fue encontrado inconsciente el domingo por la mañana dentro de un auto en el acceso a la ciudad de Salta, y horas más tarde falleció. Si bien el informe médico había indicado que se trataba de una “muerte súbita”, la fiscalía abrió una investigación debido al estado que presentaba cuando lo trasladaron.

El vehículo en el que se encontraba la víctima de 56 años estaba sobre la Ruta Nacional 9. Cuando las autoridades policiales acudieron al lugar, luego de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia, lo encontraron golpeado con lesiones en el rostro y la cabeza.

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El aviso ingresó al sistema de emergencias alrededor de las 8, cuando testigos detectaron que un automóvil permanecía estacionado desde hacía cerca de cuatro horas, con una de sus puertas abiertas, en las inmediaciones de calle Las Tunas, una zona próxima a cabañas y al ingreso a la ciudad. La Policía de Salta observó además que estaba descalzo. Así lo informó el portal El Tribuno.

Personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias y Catástrofes (SAMEC) asistió a la víctima en el lugar y la trasladó con urgencia al hospital San Bernardo donde falleció durante la tarde. El diagnóstico inicial indicaba politraumatismos y traumatismo facial, y la causa de muerte la causa de muerte consignada fue “muerte súbita”, información que fue comunicada a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas del MPF.

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Sin embargo, las autoridades, a través del área de Homicidios, dispuso la apertura de una investigación y la realización de una autopsia junto a estudios toxicológicos. Fuentes ligadas al caso precisaron que, en principio, todas las pertenencias personales de la víctima se encontraban en el vehículo. También estaba el teléfono celular, lo que llevó a descartar en una primera instancia el móvil del robo.

Por el momento aguardan los resultados de la autopsia y los análisis toxicológicos para determinar la causa de muerte y esclarecer las causantes de las lesiones.

Lo encontraron sin vida y golpeado en su casa de Córdoba

La víctima había organizado una reunión en su vivienda para ver el partido de Belgrano, en una casa de la calle Tirana al 4800
La víctima había organizado una reunión en su vivienda para ver el partido de Belgrano, en una casa de la calle Tirana al 4800

El cuerpo de Cándido Lino Cuello, un ex policía de 74 años, fue encontrado sin vida en su vivienda del barrio Villa Aspacia en la ciudad de Córdoba, tras una reunión que había organizado para ver la final del Club Atlético Belgrano. El hallazgo se produjo el día posterior a los festejos por el campeonato, y la investigación apunta a un homicidio, según fuentes judiciales.

El domicilio, ubicado en calle Tirana al 4800, fue el punto de encuentro elegido por Cuello para compartir el partido junto a familiares y vecinos. De acuerdo con la información publicada por La Voz, desde temprano en el día de la final, la víctima se reunió con otras personas y consumió bebidas alcohólicas durante la jornada. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado con lesiones en el rostro y manchas de sangre esparcidas en el lugar.

La Fiscalía a cargo de Luis Micheli dispuso una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento del hecho. Hasta el momento, no hay personas detenidas ni imputadas en la causa, aunque la investigación apunta como principal sospechoso a un ex cuñado de la víctima, quien habría mantenido una discusión con Cuello durante el encuentro. Los investigadores trabajan sobre esta línea, aunque no descartan otras posibilidades.

Según lo informado por las autoridades, la autopsia y los estudios forenses resultarán fundamentales para definir si las heridas detectadas corresponden a una agresión o a un accidente. La escena permanece bajo resguardo judicial mientras avanzan las pericias y se toman declaraciones a los asistentes al encuentro. La expectativa está puesta en los resultados de la autopsia y en las pruebas que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

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