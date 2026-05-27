La temporada de subastas en Nueva York sacude al mercado del arte con ventas por 2.500 millones de dólares

Las subastas de arte en 2026 alcanzan ventas récord de 2.500 millones de dólares en Christie’s, Sotheby’s y Phillips (Foto: Christie's)

Lunes pasado por la noche, mientras Christie’s se preparaba para subastar una pintura emblemática de salpicaduras y goteos de Jackson Pollock, los ejecutivos levantaron sus teléfonos, cubrieron sus bocas y susurraron al auricular. Meses de especulación condujeron a este momento, símbolo del intento de la industria por recomponer sus fortunas tras cuatro años de ventas irregulares.

El esfuerzo dio resultado. Más allá de la puja de siete minutos que llevó el valor del Pollock a un récord de 181,2 millones de dólares, muchas obras en las subastas superaron ampliamente sus estimaciones, estableciendo nuevos récords. Christie’s, Sotheby’s y Phillips vendieron un total de 2.500 millones de dólares en obras de arte, incluyendo comisiones de comprador, frente a 1.300 millones en las subastas equivalentes de mayo del año anterior.

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Las casas de subastas lograron el éxito combinando oportunidad y destreza. Más de 1.000 millones provinieron de los patrimonios de coleccionistas destacados como S.I. Newhouse Jr., exlíder de Condé Nast, el marchand Robert Mnuchin y la filántropa Agnes Gund. Para asegurar precios sólidos para obras de alta calidad, las casas recurrieron al espectáculo —incluyendo un video promocional con Nicole Kidman bailando alrededor de una cabeza de bronce de Brancusi— y a acuerdos previos con postores que redujeron el riesgo.

El resultado, según expertos, fue una temporada con récords llamativos y, tras los titulares, un regreso a las pujas deliberadas, material de calidad y precios razonables.

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Video promocional de la subasta de 'Danaïde', de Constantin Brancusi, protagonizada por Nicole Kidman

“El mercado está sano pero disciplinado”, dijo Bonnie Brennan, directora ejecutiva de Christie’s. “Hemos visto restablecida la confianza en el segmento superior”.

Durante los últimos cuatro años, ejecutivos de subastas habían atribuido la debilidad en las ventas de arte a conflictos globales, inestabilidad económica y falta de obras de primer nivel. Aunque muchos de estos desafíos externos persisten —incluida la guerra en Medio Oriente—, los buenos resultados de piezas excepcionales, como los 236,4 millones logrados por un retrato de Klimt en noviembre, comenzaron a restaurar la confianza. El objetivo de esta temporada era mantener ese ánimo evitando cualquier fracaso: desde obras de artistas jóvenes sin comprobar hasta piezas de grandes maestros con estimaciones demasiado optimistas, como el busto de Giacometti de 70 millones que perjudicó a Sotheby’s en mayo pasado.

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Las casas de subastas también profundizaron en la ingeniería financiera detrás de las consignaciones. Para obtener piezas codiciadas, prometieron a los vendedores un precio mínimo. Después, transfirieron su propio riesgo a terceros: patrocinadores que podían ganar la obra a precio rebajado o, si eran superados, recibir una comisión de la casa. Estos acuerdos, conocidos como garantías de terceros, ayudan a asegurar el éxito de la subasta.

Hace cinco años, según expertos, las garantías de terceros generaban rechazo entre coleccionistas, que no querían competir con quienes tenían información interna. Ahora se han convertido en la norma, sobre todo para obras con precios muy elevados. “Cuando no se ve eso, la gente se pregunta por qué debería ofertar”, dijo Caroline Sayan, directora ejecutiva de la asesora de arte Cadell North America. “Muchos clientes no quieren ser los primeros en pujar”.

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“Arlequín (Buste)” de Picasso, de 1909, se vendió por 42,6 millones (EFE/Ángel Colmenares)

Más de la mitad de los lotes en las ventas nocturnas de la semana pasada tenían garantía de terceros, lo que implica que las casas de subastas habían pre-vendido arte por 1.400 millones antes de que el martillo cayera. Entre las piezas vendidas a garantes externos figuran el “Arlequín (Buste)” de Picasso, de 1909, por 42,6 millones, catalogado por Sotheby’s como obra maestra cubista, y la escultura dorada “Danaïde” de Brancusi (hacia 1913), que alcanzó un récord de 107,6 millones.

Y la venta de la obra de Brancusi tuvo detalles poco visibles. Por la forma en que Christie’s reporta sus ventas, solo el comprador y la casa conocen el precio neto. El comprador, que recibió una comisión por apostar de antemano, “podría haber pagado mucho menos de 107 millones”, indicó Mari-Claudia Jiménez, exdirectiva de Sotheby’s y codirectora de arte y derecho en Withers Art and Advisory. (Christie’s no hizo comentarios).

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Con la temporada de primavera finalizada, surgen otras tendencias de estas ventas recientes.

Incluso en una temporada que la mayoría de los expertos consideró exitosa, el arte demostró ser una inversión imprevisible. Un artista puede lograr precios récord en un sector mientras sufre caídas en otro. Algunos ejemplos, con precios históricos ajustados por inflación:

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Una pintura sin título de Jackson Pollock vendida en 2024 por 15,3 millones (16,2 millones ajustados) bajó 46% de valor, alcanzando solo 9,2 millones en Phillips el 18 de mayo. (El comprador de 2024 se negó a pagar y Phillips, que había garantizado la obra, quedó como propietario hasta esta última venta).

Una serigrafía de Elvis Presley de Andy Warhol, vendida en 2018 cayó casi 49%, vendiéndose en 27,1 millones

Una serigrafía de Elvis Presley de Andy Warhol, vendida en 2018 por 37 millones (49,1 millones ajustados), cayó casi 49%, vendiéndose en 27,1 millones la semana pasada en Christie’s.

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Una pintura de Willem de Kooning, vendida por 14,1 millones (20,5 millones ajustados) en 2012, perdió 40% de su valor, vendiéndose en 12,3 millones en Christie’s.

En otras partes del mercado, los precios subieron considerablemente. Una pintura de Mark Rothko, vendida por 6,7 millones (12,1 millones ajustados) en 2003, aumentó 607%, alcanzando 85,8 millones en Sotheby’s.

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Una escultura de Formica en dos partes de Richard Artschwager vendida en Sotheby’s por 65.200 dólares (133.200 ajustados) en 1998 se disparó 380%, alcanzando 635.000 en Christie’s.

Una pintura de Joan Mitchell, vendida en 2013 por 1,1 millones (1,6 millones ajustados), subió 397%, adjudicándose en 7,8 millones en Sotheby’s.

Una pintura de Mark Rothko, vendida por 6,7 millones (12,1 millones ajustados) en 2003, aumentó 607%, alcanzando 85,8 millones en Sotheby’s (REUTERS/Eduardo Munoz)

Expertos señalaron que el mercado de subastas solo puede ser tan bueno como el arte disponible. En los últimos años, lo ofrecido “no era exactamente de trofeo”, indicó Jiménez. Solo una obra se vendió por más de 50 millones en las tres últimas temporadas de primavera, frente a seis piezas en esta ocasión.

Los mejores resultados provinieron de patrimonios de coleccionistas destacados, incluidos Newhouse y Gund. “Estamos en un momento de recuperación guiada por la calidad, impulsada en gran parte por estas colecciones de propietario único”, afirmó Drew Watson, jefe de servicios de arte de Bank of America.

Los compradores no están dispuestos a pagar precios altos por obras que perciben como inferiores. Solo un tercio de las piezas valoradas entre 10 y 40 millones superaron sus estimaciones en las subastas nocturnas.

El arte tasado entre 1 y 10 millones tuvo mejor desempeño, superando expectativas casi la mitad de las veces y con márgenes más altos. En Christie’s, cinco postores compitieron por “Mother and Child (Nancy and Olivia)” de Alice Neel, un retrato de 1967 de su nuera de ojos muy abiertos y su primer nieto, que se vendió en 5,7 millones, récord para Neel y más del triple de su estimación superior.

“Mother and Child (Nancy and Olivia)” de Alice Neel se vendió en 5,7 millones, más del triple de su estimación superior

Resta ver si los resultados de esta temporada bastarán para convencer a los vendedores discrecionales de desprenderse de obras que han retenido. “Parece que a la gente le ha ido bien en negocios ajenos al arte, así que no ha habido necesidad de liquidez por parte del arte”, sostuvo David Schrader, fundador de Pace Di Donna Schrader Galleries.

Los compradores especulativos que impulsaron a los artistas “ultracontemporáneos” durante la pandemia casi han desaparecido, y las casas de subastas vuelven a favorecer a pintores ya fallecidos de épocas anteriores.

En las subastas nocturnas y diurnas de esta temporada solo hubo 112 obras de artistas nacidos en 1975 o después, casi un 50% menos que el pico de mayo de 2023, según ARTDAI.

La venta nocturna incluyó algunos nombres nuevos como Ding Shilun, nacido en 1998 y residente entre Londres y Cantón, y Somaya Critchlow, londinense, mientras Salman Toor y Anna Weyant ya habían estado en subastas recientes.

La oferta sugiere que el cambio de gustos tan difundido aún está en transición. El perfil principal de los compradores sigue siendo “personas mayores de 60 años y en su mayoría hombres blancos. Esto seguirá así hasta que esos grupos lleguen a un punto de saturación y dejen de comprar”, señaló Jiménez.

La selectividad dio frutos. Las 11 obras de artistas jóvenes en las subastas nocturnas superaron sus estimaciones superiores, y seis establecieron récords. Una acuarela etérea de Joseph Yaeger alcanzó 477.300 dólares en Phillips el 19 de mayo, superando el récord del artista establecido solo cinco días antes en Sotheby’s.

El Pollock se subasó por un récord de 181,2 millones de dólares (REUTERS/Eduardo Munoz)

Las casas de subastas también mostraron poco interés o espacio para la diversidad. Menos del 20% de las 239 piezas ofrecidas en las subastas nocturnas eran de mujeres, según ARTDAI; los artistas de color representaron una proporción aún menor. Sin embargo, muchas de las obras de ambos grupos superaron sus estimaciones, incluido un nuevo récord para Critchlow.

“Dado que gran parte de las ventas nocturnas provinieron de colecciones de un solo propietario, centradas en artistas hombres blancos, las mujeres y los artistas de color no fueron protagonistas”, explicó el asesor Alex Glauber. Hasta la primera subasta nocturna, el 14 de mayo, los ejecutivos promovían la idea de que los coleccionistas de Medio Oriente se estaban convirtiendo en nuevos actores clave del mercado.

Casi tenía sentido. Un príncipe saudí adquirió la obra más cara jamás subastada (el "Salvator Mundi” de Leonardo) por 450,3 millones en 2017. El fondo soberano de Abu Dhabi invirtió 1.000 millones en Sotheby’s, tomando una participación en 2024. Y la realeza de Qatar ayudó a organizar una edición de Art Basel en Doha el año pasado.

Pero la base de coleccionistas de la región sigue siendo pequeña, concentrada en las familias gobernantes. Los estados árabes del Golfo también se han visto envueltos en la guerra de Estados Unidos con Irán. “Antes ni lo pensaban cuando la obra costaba menos de medio millón”, dijo Samy Ghiyati, asesor con sede en París, sobre sus clientes del Golfo desde el inicio del conflicto. “Ahora se preguntan si realmente necesitan eso en sus vidas”.

Henri Matisse “La Séance du Matin” de 1924 salió en Sotheby’s por 20 millones

Philip Hoffman, asesor de New Perspectives Art Partners, que opera en la región, también percibió mayor cautela. “No quieren hablar de arte cuando deben preocuparse por comprar armas, proteger sus plantas desalinizadoras y asegurar los envíos”, comentó.

Con la reducción de coleccionistas rusos y chinos en la última década, las casas han tenido dificultades para sumar nueva clientela. Las subastas de esta temporada muestran que el poder sigue concentrado en Estados Unidos, cuyos grandes patrimonios adquirieron la mayoría de las obras más caras, según datos de las casas. Entre las excepciones: la estrella pop taiwanesa Jay Chou compró la escena interior de Henri Matisse “La Séance du Matin” de 1924 en Sotheby’s por 20 millones.

“Cuando estaba en Niza, pasaba mucho tiempo afuera de la casa de Matisse, mirando hacia el balcón”, contó Chou en Instagram. “También soñaba con poder coleccionar algún día una obra suya de ese periodo en Niza”. Vale mencionar que Chou cumplió su sueño no en una puja impulsiva, sino garantizando de antemano la compra, obteniendo además un descuento de 800.000 dólares por parte de Sotheby’s.

Fuente: The New York Times