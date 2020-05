“La situación de los guionistas es complicada, grave desde hace muchos años, no de ahora, pero cada vez el tema se va profundizando”, dijo contundente Miguel Ángel Diani, presidente de Argentores en diálogo con Teleshow y explicó que en este momento, debido al aislamiento están cobrando solo una parte de los derechos: “Un 45% de la recaudación normal no está entrando. Por consiguiente no le llega a los guionistas y dramaturgos”.