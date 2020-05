24 hs Zoom Fest: cómo crear y ensayar en un día una obra de teatro para estrenarla online

Stefania Bulbarella, directora y diseñadora de proyecciones argentina, fue seleccionada por la compañía neoyorquina de teatro Here We Go para participar en esta iniciativa. La obra —empiezan a trabajarla esta noche— se estrena mañana, domingo, a las 22 (Hora Argentina) vía streaming y en vivo