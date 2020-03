Enero de 2015. En una hoja de apuntes comienzo a escribir una pequeña historia. En otra, defino el conflicto y aparecen los protagonistas. En la siguiente, establezco el lugar donde transcurre y las relaciones entre los personajes. Así nació Debajo de mis pies, cuyo título surgió mucho tiempo después. Fue ése y ningún otro. A puro papel y lapicera fue creciendo. Después, la tecnología intentó imponerse sobre lo manuscrito, pero convivieron durante todo el proceso. Adoro estar envuelta en hojas de todo tipo. A4, oficio, rayadas, cuadriculadas, lisas, fotocopias que usé del lado no impreso, libretas, libretitas, etc. Escribí en forma compulsiva. Cuando el caos fue bastante importante, mi pulso de cronista me auxilió y en una hoja de dibujo número seis, anoté los hechos por orden cronológico. La novela encontró su forma en varios capítulos tematizados, que me dieron la estructura para que habitara el texto.