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Ariana Grande inicia su primera gira después de triunfar como actriz en ‘Wicked’: Un espectáculo donde se prioriza la voz de la cantante

La polifacética artista ha anunciado que podría retirarse de los escenarios durante un tiempo

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Ariana Grande en su inicio de gira en Estados Unidos
Ariana Grande en su inicio de gira en Estados Unidos @katiatemkin

La artista Ariana Grande ha abierto su Eternal Sunshine Tour con un concierto de 105 minutos en el Oakland Arena que, según Variety, confirma una decisión artística nítida: el nuevo espectáculo gira alrededor de su material más reciente y prioriza la voz por encima del despliegue escénico, en un momento en que la propia cantante ha deslizado que podría pasar mucho tiempo antes de volver a salir de gira.

El arranque en Oakland, celebrado el 6 de junio de 2026, ha incluido 23 canciones, de las que 11 proceden del álbum Eternal Sunshine de 2024 o de su edición ampliada posterior. El repertorio de la cantante y actriz ha dejado fuera temas centrales de otras etapas, como God Is a Woman, salvo un breve pasaje instrumental, y ha relegado por completo el espíritu de la gira de Sweetener.

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La crítica de Chris Willman en Variety sitúa esa elección como el rasgo definitorio de la noche. El concierto se ha construido sobre un disco que el medio describe como su trabajo “más maduro”, capaz de sostener por sí solo los cambios de temperatura emocional del directo: desde la apertura con Yes, And? hasta el clímax previo al final con We Can’t Be Friends (Wait for Your Love).

Un pequeña gira antes de un paréntesis

Grande ya había inquietado a sus seguidores a finales del año pasado al afirmar que estaba “muy emocionada” por hacer esta “pequeña gira”, pero que quizá no se repitiera “en mucho, mucho, mucho, mucho, mucho tiempo”. La artista también precisó entonces que no había terminado con la música, aunque dejó abierta la posibilidad de un largo paréntesis en los escenarios.

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Ariana Grande. EFE/Jill Connelly
Ariana Grande. EFE/Jill Connelly

Entre el repertorio de la noche estuvo presente Dangerous Woman y Honeymoon Avenue, así como Dandelion y The Boy Is Mine o la recuperación de Rain on Me, el dueto con Lady Gaga con la voz de esta última grabada. Para la crítica especializada, el mejor momento fue la interpretación de Hampstead y el tramo que desemboca en We Can’t Be Friends (Wait for Your Love) antes del cierre con Supernatural, el único momento que incluyó un poco de parafernalia escénica, con la artista elevada desde la pasarela secundaria mientras un grupo de bailarines la rodeaba, con un arnés oculto que la ha alzado sobre el recinto hasta simular una nave suspendida sobre el pabellón.

Centrada en su carrera como actriz

Ariana Grande ha estado en los últimos tiempos centrada en la grabación y en la promoción de las dos partes de Wicked, por la que fue nominada a los Oscar como mejor actriz de reparto en 2025 y que la ha catapultado al estrellato dentro del mundo de Hollywood, reconvirtiendo su imagen de ídolo pop en una celebrity de lo más versátil.

Después de dos décadas de ser uno de los musicales más queridos y duraderos en el escenario, este noviembre, Wicked hace su tan esperado viaje a la pantalla grande en un espectacular evento cinematográfico que definirá a una generación. (Universal Pictures)

Entre sus próximos proyectos, encontramos la participación en la antología de Ryan Murphy American Horror Story, en su temporada 13, junto a Jessica Lange y Sarah Paulson y el estreno de Ahora los suegros son ellos, secuela de Los padres de ella junto a Robert De Niro y Ben Stiller, que se estrenará el próximo noviembre.

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