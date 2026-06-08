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Todos los artistas que actuarán en el Santiago Bernabéu esta noche en el acto con el papa León XIV: de David Bustamante a los principales referentes del pop católico

Varias estrellas musicales actuarán en un encuentro masivo celebrado la última noche del sumo pontífice en Madrid

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El papa León XIV en el estadio Santiago Bernabéu. (Montaje realizado por Infobae)
El papa León XIV en el estadio Santiago Bernabéu. (Montaje realizado por Infobae)

La última noche del papa León XIV se saldará con un multitudinario evento en el estadio Santiago Bernabéu. Será allí donde el sumo pontífice se reunirá con la comunidad diocesana en una velada en la que arte y fe se fusionarán en una celebración que contará con diferentes intervenciones musicales.

El estadio, menos de veinticuatro horas después de la publicación de los resultados de las elecciones del Real Madrid, deja a un lado su faceta deportiva para recibir a miles de fieles y curiosos, convocados en torno a un concierto especial que, tal y como han informado sus organizadores, dará comienzo a las 19:00 y será transmitido en directo a través de las redes sociales de Jóvenes Madrid, organización oficial del Arzobispado.

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De este modo, antes de continuar con su viaje por España, el papa participará en este encuentro diocesano que, además de contar con diferentes coros y orquestas de grandes dimensiones, contará también con varias estrellas invitadas para sumarse al show musical, entre ellas los cantantes David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges.

Tras la revelación del papa León XIV sobre su afición por el Real Madrid, el club blanco no ha tardado en reaccionar. Este lunes se ha puesto a la venta en su tienda oficial una camiseta de edición limitada con el nombre del pontífice, a un precio de 195 euros. La prenda lleva en la espalda la inscripción “León” y el dorsal “XIV”, y ya aparece expuesta en los escaparates del establecimiento sobre maniquíes.

Todos los artistas invitados

La emoción de los artistas invitados se palpa en sus declaraciones previas. En un vídeo compartido a través de las redes sociales, David Bustamante resumía el sentir del grupo: “Bueno, veinticuatro horas antes estamos nerviosos, estamos emocionados... Yo creo que todos igual. Estamos agradecidos, porque es algo histórico, es algo épico en nuestra carrera, en nuestras vidas. Un regalo que nos vamos a llevar para siempre”.

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La cantante Diana Navarro coincidía en el carácter especial de la convocatoria y señalaba: “Me uno a todo lo que dice David, el sentimiento cristiano, una celebración de la fe, unirnos por la paz. Así que estamos muy emocionados, ¿verdad?”. Mientras, Daniel Diges confesaba estar también “muy emocionado” y “un poquito nervioso”. “Tenemos que estar muy conectados a Dios, al Espíritu Santo, al Señor y estar conectados en la canción con él y con todo el público maravilloso”, cerraba Bustamante.

Junto a estos artistas, el cartel se completa con la presencia de Íñigo Quintero, El Pulpo, Toño Casado, La Voz del Desierto, Valiván, Guilleproff, Santi Rodríguez, OzoresP, Luispo, Jorge Blass, Nico Montero, Luis Alfredo, Migueli, Laraland, Maite López, Brotes de Olivo y Hakuna. La organización ha confirmado también la actuación de la Orquesta Sinfónica Cruz Diez, la banda Pop Salesianos y el coreógrafo Ismael Olivas junto a su equipo de bailarines.

Además, tendrá un gran protagonismo el Coro Familiar Iglesia de Madrid, una formación inédita compuesta por 1.000 voces —de las cuales 300 corresponden a niños—, acompañados por 70 músicos y 100 bailarines que darán vida a los distintos temas y coreografías.

Exterior del Santiago Bernabéu en una imagen tomada en el verano de 2023. REAL MADRID
Exterior del Santiago Bernabéu. (Real Madrid)

Dónde ver el concierto con el papa en el Bernabéu

El encuentro del Santiago Bernabéu representa una de las mayores concentraciones artísticas dentro de una celebración religiosa en la capital española, con la expectativa de superar récords de asistencia y seguimiento virtual. El acto arrancará puntualmente a las 19:00 y, según ha informado la organización, podrá seguirse en directo a través de las plataformas de Jóvenes Madrid. Hasta el momento, no está prevista su emisión en el canal de YouTube ni en las señales de RTVE.

Por ello, quienes deseen asistir virtualmente deberán conectarse a las redes oficiales del colectivo juvenil diocesano, desde donde se compartirán imágenes y momentos destacados del encuentro. La velada en el Bernabéu constituye el penúltimo acto público del Papa León XIV en la ciudad, marcando el cierre de una visita que ha movilizado a miles de personas en torno a valores de fe, arte y esperanza compartida.

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