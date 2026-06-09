Cultura

Ney Matogrosso, Djavan, Gismonti y Lenine lideran una invasión de música popular brasileña en Buenos Aires

Luego de Gilberto Gil, Paralamas y Moreno Veloso, el segundo semestre de 2026 tendrá una serie de conciertos de importantes artistas en varios escenarios porteños, incluido el Teatro Colón

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Ney Matogrosso, Djavan, Egberto Gismonti y Lenine
Ney Matogrosso, Djavan, Egberto Gismonti y Lenine, algunas de las figuras de la música brasileña que se presentarán en Buenos Aires

¿Puede hablarse de que 2026 es el año de una verdadera invasión de músicos brasileños en Buenos Aires? En realidad, podría hablarse de una oleada de artistas de esa nacionalidad que comenzó en marzo y seguirá hasta noviembre. Sobre todo porque “invasión” alude a “entrar por la fuerza o irrumpir en un lugar” y esta sucesión de conciertos que brillarán en la cartelera porteña no tiene ninguna connotación violenta sino, por el contrario, se convierte en un plácido muestrario de la MPB, bossa nova, samba, pop, rock, jazz y reggae de aquel país.

Luego de la presentación de Gilberto Gil en marzo pasado, la última que brindó en la Argentina esta figura del tropicalismo que se está despidiendo de los escenarios, hubo clima de carnaval carioca cuando se produjo el regreso de la cantante Adriana Calcanhotto y, por otra parte, comenzó el ciclo “Brasil en Buenos Aires”, que, hasta ahora, incluyó conciertos de Os Paralamas do Sucesso, Paulinho Moska, Chico César, Jorge Vercillo, Hamilton de Holanda, Mart’nália y, el último fin de semana, Moreno Veloso, Jaques y Paula Morelenbaum.

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En las últimas horas, esta bienvenida “invasión” brasileña -que no es tal- sumó al calendario musical de 2026 los shows de dos artistas de primerísimo nivel como el cantante Ney Matogrosso (el 15 de octubre, en el Teatro Gran Rex) y el multiinstrumentista Egberto Gismonti (el 21 de noviembre, en el Teatro Colón).

Primer plano de Gilberto Gil cantando apasionadamente en un micrófono, con los ojos cerrados, barba y cabello blanco, vistiendo una camisa blanca con bordados. El fondo es de rayas verdes y amarillas
La despedida de Gilberto Gil en Buenos Aires marcó el comienzo de un intenso año de la música brasileña en la Argentina (Foto: Simón Canedo/Prensa Fénix)

Ambas figuras son apenas dos de los puntos altos de una programación de lujo para el último semestre: hasta noviembre se presentarán Djavan, Lenine, Ana Carolina, Armandinho, Roberta Campos, Teresa Cristina, Gilsons, Marcos Valle y Ana Frango, Gilsons y Maneva.

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El próximo concierto importado de Brasil será el de Gilsons, el trío de MPB de aires pop que integran el hijo y los nietos de Gilberto Gil, que estarán el domingo 28 junio, a las 19, en C Art Media, avenida Corrientes 6271.

El 4 de septiembre, a las 21, será el turno de Lenine, oriundo de la ciudad de Recife, en Pernambuco, que en su perfil de YouTube se presenta como “compositor, cantor, productor, arreglador y orquidófilo” (se hizo fanático de las orquídeas en 2001 y 8 años después ya tenía entre 2000 y 3000 plantas) y que se presentará en La Trastienda, donde repasará sus éxitos y canciones de Eita, su último álbum, que marcó su regreso a la música y tiene como invitadas a María Bethania y María Gadú.

El cantante brasileño Lenine
El cantautor brasileño Lenine

Luego, la oleada brasileña seguirá el 16 de septiembre, a las 20, el regreso del pianista y cantautor Marcos Valle, esa leyenda que hizo de la fusión de la bossa nova, pop y jazz un emblema en la década del 60, cuando compuso la célebre “Samba de Verão”, una suerte de himno de la bossa que grabaron desde Caetano Veloso hasta Diana Krall. Luego de su debut porteño de febrero de 2025, en el que tuvo al ascendente grupo local Vinocio como telonero, Valle se presentará en Deseo, avenida Chorroarín 1040, con la participación de Ana Frango Elétrico, una de las más innovadoras propuestas sonoras de Brasil.

El 2 y el 3 de octubre, Buenos Aires recibirá a la cantante Ana Carolina en el escenario de La Trastienda: nacida en la ciudad de Juiz de Fora, en Minas, esta mujer comenzó a cantar en bares, pero su suerte cambió cuando hizo un show en Río de Janeiro y la escuchó Luciana de Moraes, la hija de Vinicius, que, entusiasmada, le pidió un demo con sus canciones. Quince días más tarde firmó un contrato con una discográfica y en 1999 lanzó su primer álbum. Desde entonces forjó una carrera que tuvo uno de sus tantos puntos altos cuando en 2005 se asoció con el crooner carioca Seu Jorge para un show en un estadio de San Pablo, que terminó en Ana & Jorge ao vivo, un disco que en apenas quince días vendió 120.000 copias.

Pocos días después, el 8 de octubre, nuevamente en La Trastienda se presentará Armandinho, cantante y compositor oriundo de Porto Alegre que ya conquistó a los porteños con su mix de MPB, pop y reggae y es ideal para escuchar mientras se baila en una playa o con una cerveza en mano, mientras que el 15 de octubre, otra vez en La Trastienda, el mismo ciclo “Brasil en Buenos Aires” permitirá conocer a Roberta Campos, cantante y guitarrista nacida en Caetanópolis, Minas Gerais, y con una trayectoria que incluye nominaciones a los Grammy Latino y canciones que integraron bandas de sonido de telenovelas brasileñas. Su último disco, Coisas de Viver, de 2025, tiene influencias del indie, pop y folk.

Homem com H
Ney Matogrosso, de regreso a Buenos Aires

El 15 de octubre habrá otro momento cumbre de la oleada musical brasileña en Buenos Aires con el concierto que brindará Ney Matogrosso en el Teatro Gran Rex, en un regreso (su última presentación aquí fue en 2017) que será todo un acontecimiento: tiene 84 años y es uno de los artistas más rebeldes e innovadores de Brasil desde los años 70, cuando lideró la banda Secos & Molhados, cuya vida y carrera quedaron reflejadas el año pasado en Homem com H, biopic estrenada en Netflix.

Noviembre será otro mes de grandes conciertos con el sello de Brasil. El 5 de noviembre, en La Trastienda, los porteños tendrán la oportunidad de escuchar a Teresa Cristina, cantante y compositora que muchos definen como “la voz del samba de raíz de Río de Janeiro” y cuyos últimos trabajos discográficos homenajearon a Cartola, Noel Rosa y Zeca Pagodinho. Y el 7 de noviembre, otra vez en La Trastienda, será el debut de Maneva, considerada la banda de reggae más importante de Brasil, con 20 años de carrera y miles de discos vendidos.

Djavan presentará un espectáculo en el que recreará sus 50 años de carrera musical (Foto: Reuters/Ricardo Moraes)
Djavan presentará un espectáculo en el que recreará sus 50 años de carrera musical (Foto: Reuters/Ricardo Moraes)

Para el 21 de noviembre se acaba de confirmar la presentación de Egberto Gismonti en el Teatro Colón, otra cita imperdible del año: luego de su recital del año pasado en el Teatro Coliseo con varios invitados de lujo en el espectáculo Celebración universo Gismonti, el inclasificable músico llegará ahora a la gran sala lírica de Buenos Aires para brindar un concierto de solo piano.

El cierre de este año tan cantado en portugués será el 24 de noviembre en el Teatro Gran Rex y estará a cargo de Djavan, uno de los máximos nombres de la música brasileña e ilustre conocido del público argentino, que presentará su espectáculo Djavanear 50 anos. Só sucessos, una recorrida por una colección de clásicos que acuñó desde 1976 y en la que no faltarán hits como “Samurai”, “Flor de Lis”, “Sina”, “Oceano” y “Açaí”, entre otros.

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