Corría el año 2016, y allí estaba yo, sentada en un luminoso y moderno escritorio aunque poco desafiante en el que me aburría como un hongo. Mis días de multinacional habían quedado atrás, sabía que no quería eso, sabía que quería escribir, así que abrí un documento en la nube, luego lo bajaría al escritorio porque todavía no confío -tanto- en esas cosas.