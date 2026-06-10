Cómo se escribe: centenario de la muerte de Gaudí, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

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En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

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Uso correcto

Con motivo del 100.º aniversario de la muerte del arquitecto este 10 de junio, se proponen algunas claves de redacción para las noticias relacionadas.

La voz centenario , empleada de forma descriptiva, se escribe en general con minúscula . Es apropiada la mayúscula cuando forma parte del nombre propio de un congreso, por ejemplo.

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En caso de querer emplear la expresión centésimo aniversario , el ordinal puede abreviarse con números arábigos, punto y letra volada ( 100.º ) o con números romanos ( C ), aunque la expresión C aniversario no tiene apenas uso. Resulta admisible su lectura como cardinal , siempre antepuesto al sustantivo que se use ( cien aniversario , no aniversario cien ).

Como nombre oficial del año establecido en conmemoración de esta efeméride por diversas instituciones, resulta apropiado escribir Año Gaudí con mayúscula inicial en sus dos términos.

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Se recuerda que los lemas se escriben entre comillas y con mayúscula solo en la primera palabra y los nombres propios: «Bajo el lema “El orden invisible”, el Año Gaudí 2026 quiere reivindicar la dimensión científica del arquitecto».

Lo indicado para el nombre de este movimiento artístico es la minúscula inicial : «Gaudí fue mucho más que el máximo representante del modernismo catalán».

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En las noticias pueden verse enunciados como «Un carnaval gaudiano para los niños de León» o «Espíritu gaudiniano en Temps de Flors», que utilizan los adjetivos gaudiano o gaudiniano para aludir a lo relacionado con el arquitecto. Los dos están bien formados siguiendo la pauta de términos como martiano y daliniano .

En el nombre de este templo, el genérico basílica puede ir en minúscula ( basílica de la Sagrada Familia ) o llevar mayúscula inicial , considerando que forma parte de su nombre propio ( Basílica de la Sagrada Familia ).

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Lo mismo ocurre con los nombres con los que se alude a las torres de la basílica, como señala la Ortografía de la lengua española en relación con las denominaciones de los recintos de los que se compone un edificio: «El papa León XIV bendecirá la torre/Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia».

Dado que muy a menudo se mencionan las dimensiones de estas estructuras, se recuerda que para los metros se utiliza el símbolo m , que se escribe sin punto y carece de plural : «Es la iglesia más alta del mundo y el edificio más alto de la ciudad, con 172,5 m».

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Como sucede con la basílica de la Sagrada Familia, al aludir a otros edificios creados por Gaudí, el genérico puede ir en mayúscula o en minúscula ( Casa Vicens o casa Vicens ). Sin embargo, en denominaciones como museo/Museo Casa Botines Gaudí , lo indicado es la mayúscula en casa , pues el término genérico es museo .

En lo que respecta a la denominación alternativa con la que se hizo popular la villa/Villa Quijano, la casa que Gaudí proyectó en Comillas, el artículo se escribe en minúsculas , como señala el Diccionario panhispánico de dudas : «Así es el Capricho, su obra más incomprendida».

Si se citan dentro de un texto, los títulos de las exposiciones y las conferencias se escriben con mayúscula en la primera palabra y en las que lo requieran por otros motivos, y entre comillas : «“Código Gaudí, la experiencia inédita” será una exhibición inmersiva», «Ofrece este lunes en León la conferencia “Los secretos de la obra de Gaudí”».

En cambio, las reuniones de especialistas y profesionales (jornadas, encuentros, coloquios, etc.) se escriben con mayúscula en todas sus palabras significativas y sin comillas ni cursiva, como señala la Ortografía de la lengua española : «Ha organizado el congreso internacional Gaudí: Arte, Belleza, Misterio».

Al referirse a la inspiración que Gaudí tomaba de la naturaleza , lo aconsejable con este último sustantivo es mantenerlo en minúscula , como señala el Diccionario panhispánico de dudas : «Gaudí, arquitecto de la naturaleza».

¿Cuál es el papel de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.