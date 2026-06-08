Cultura

Muerte del Indio Solari: un sociólogo explicó el fenómeno social detrás de la despedida

La despedida de Carlos “El Indio” Solari en Avellaneda reunió a miles de personas y abrió un debate sobre el alcance cultural de su figura

Guardar
Google icon
La despedida de Carlos “El Indio” Solari en Avellaneda reunió a miles de personas y reabrió el debate sobre su alcance social y cultural

La despedida de Carlos “El Indio” Solari en Avellaneda reunió a miles de personas y dejó imágenes que impulsaron análisis sobre el alcance social y cultural del músico. En ese contexto, el sociólogo Pablo Semán, quien estudia desde hace décadas la música popular y las expresiones culturales del conurbano bonaerense, sostuvo que la conmoción excedió el ámbito artístico.

Durante una entrevista en Infobae en Vivo, analizó el vínculo entre Solari y su público, describió el impacto colectivo que percibió tras conocerse la noticia de su muerte y señaló que la obra del cantante acompañó a amplios sectores sociales durante momentos de crisis y transformaciones.

PUBLICIDAD

El sociólogo relató que una de las primeras reacciones que observó tras la noticia fue un cambio en el clima social. Según contó, percibió un silencio inusual en las calles de Parque Patricios, barrio donde reside. A partir de esa experiencia, comparó la situación con otros episodios que quedaron registrados en su memoria colectiva.

El impacto emocional de una figura popular

Semán aseguró que la noticia generó una conmoción extendida. “Lo primero que percibí fue un silencio enorme”, señaló. Luego relacionó esa sensación con otros momentos de fuerte impacto social, como la muerte de Juan Domingo Perón, la salida de Diego Maradona del Mundial de 1994, la tragedia de Once y el incendio de Cromañón.

PUBLICIDAD

Murio Indio Solari
Pablo Semán sostuvo que la muerte de El Indio Solari provocó una conmoción que excedió el ámbito artístico en la cultura popular argentina (Photo by LUIS ABDALA / AFP)

Para el investigador, ese tipo de reacciones permite dimensionar la relevancia que alcanzó Solari dentro de la cultura popular argentina. Según indicó, la magnitud de la respuesta pública mostró que su figura trascendió el campo musical y ocupó un lugar central en la experiencia de distintas generaciones.

Según explicó el sociólogo, las canciones operaron como una herramienta para interpretar la realidad y, al mismo tiempo, para explorar experiencias íntimas.

Las letras del Indio y la construcción de sentido

Semán afirmó que la relación entre Solari y su público cambió con el paso de los años. Recordó que la banda comenzó como un fenómeno de culto y luego alcanzó una masividad que ni sus propios integrantes imaginaban.

Las letras del Indio funcionaban para muchísima gente como una doble orientación”, explicó. En ese sentido, sostuvo que ayudaban a comprender procesos sociales y también permitían interpretar estados de ánimo personales.

El especialista consideró que ese vínculo adquirió especial relevancia durante la década de 1990. Según señaló, se trató de un período marcado por el desempleo, el empobrecimiento y cambios profundos en la vida cotidiana. En ese contexto, afirmó que Solari dialogó con las experiencias de quienes atravesaban situaciones de incertidumbre.

Murio Indio Solari
Semán afirmó que las letras de El Indio Solari ayudaron a amplios sectores sociales a interpretar la realidad y experiencias personales (Photo by LUIS ABDALA / AFP)

No solamente ponían palabras a lo que se sentía, sino que permitían explorar nuevos sentimientos”, expresó. Además, recordó el relato de un amigo psicoanalista que trabajó en hospitales públicos durante aquellos años. Según contó, muchos pacientes utilizaban frases del músico para narrar sus propias experiencias.

Música, comunidad y experiencias compartidas

Semán también analizó las comparaciones entre el fenómeno ricotero y ciertas manifestaciones religiosas. Aunque evitó equiparar ambos procesos de manera directa, reconoció la existencia de puntos de contacto.

En algunos fenómenos religiosos y en algunos fenómenos como este, la gente siente que alguien le está hablando a cada uno”, afirmó. A partir de esa observación, destacó la capacidad de la obra de Solari para construir una comunidad de sentido sin perder la conexión con las experiencias individuales.

Según explicó, las canciones promovían procesos colectivos y personales al mismo tiempo. Por un lado, fortalecían la pertenencia a un grupo. Por otro, acompañaban búsquedas íntimas relacionadas con el dolor, la recuperación y la construcción de identidad.

En ese marco, mencionó el concepto de “rescate”, una palabra frecuente en sectores populares. También recordó que Solari solía transmitir otro mensaje. “El Indio en lugar de decir rescátense, decía cuídense”, señaló.

Semán afirmó que las letras de El Indio Solari ayudaron a amplios sectores sociales a interpretar la realidad y experiencias personales REUTERS/Agustin Marcarian
Semán afirmó que las letras de El Indio Solari ayudaron a amplios sectores sociales a interpretar la realidad y experiencias personales REUTERS/Agustin Marcarian

La despedida en Avellaneda y la organización del público

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Semán fue el comportamiento de quienes participaron de la despedida. El investigador destacó la ausencia de incidentes y la capacidad de organización colectiva.

En la fila no había un solo policía y no hubo un solo despelote”, afirmó. Según explicó, las personas sabían que todos tendrían la posibilidad de despedirse y eso eliminó la ansiedad por avanzar o buscar privilegios.

Para Semán, esa conducta fue el resultado de una relación construida durante décadas entre Solari y sus seguidores. Consideró que tanto el músico como su público aprendieron de experiencias anteriores y desarrollaron mecanismos de autorregulación.

El sociólogo también rechazó interpretaciones políticas simplificadas sobre la movilización. Si bien reconoció la presencia de personas con distintas posiciones ideológicas, sostuvo que el encuentro no respondió a una identidad partidaria específica.

No tengo evidencia de que hubieran considerado esa movilización como un momento de actividad política peronista”, afirmó. Además, cuestionó lo que definió como “punguismo simbólico”, una práctica que busca apropiarse de fenómenos culturales para obtener legitimidad política.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Carlos Indio SolariBuenos AiresDuelo ColectivoCultura PopularInfobae en VivoInfobae A las Nueve

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El legado disperso de Leonardo da Vinci se reúne online cuatro siglos después

Una innovadora plataforma del Museo Galileo permite explorar, por primera vez, la colección íntegra de manuscritos y esquemas del genio renacentista, impulsando el estudio global de su pensamiento creativo

El legado disperso de Leonardo da Vinci se reúne online cuatro siglos después

“El día de la revelación”: el gran regreso de Steven Spielberg a los extraterrestres

El director estadounidense estrena en América Latina y España una nueva historia sobre el contacto alienígena, retomando una obsesión creativa que marcó su carrera desde uno de sus clásicos más influyentes

“El día de la revelación”: el gran regreso de Steven Spielberg a los extraterrestres

Charlie Chaplin renació por un día con cientos de imitadores en su antigua casa de Suiza

El museo dedicado al cineasta reunió a admiradores de todas las edades para celebrar su décimo aniversario con bombines y bastones, en una jornada emotiva que convirtió la mansión de Corsier-sur-Vevey en un homenaje viviente

Charlie Chaplin renació por un día con cientos de imitadores en su antigua casa de Suiza

El poema final de Julio Le Parc suma otra emoción a la exposición del Tate Modern

La curadora Val Ravaglia contó que el artista pidió incluir un texto sobre el cierre de su vida, y tras su partida esa pieza adquirió una fuerza especial dentro del recorrido. Detalles del homenaje póstumo al gran artista argentino

El poema final de Julio Le Parc suma otra emoción a la exposición del Tate Modern

El hallazgo de un cuento inédito de Edith Wharton sale a la luz más de un siglo después

Una mesa de operaciones, una cena de lujo y el regreso de un manuscrito perdido: el relato de la primera ganadora del Premio Pulitzer ofrece una mirada distinta sobre el período tras el conflicto bélico

El hallazgo de un cuento inédito de Edith Wharton sale a la luz más de un siglo después

DEPORTES

La novela del mercado: la impactante cifra que el Real Madrid estaría dispuesto a pagar por Julián Álvarez

La novela del mercado: la impactante cifra que el Real Madrid estaría dispuesto a pagar por Julián Álvarez

La peculiar fórmula de la F1 para explicar la sanción a Gasly que lo sacó del podio en Mónaco: “Cuestiones triviales de física”

“Ellos provocan mucho”: las desafiantes frases de un jugador de Argelia antes del debut frente a la Argentina en el Mundial 2026

Por qué el diseño del balón del Mundial 2026 puede influir en los pases largos de los futbolistas

Bryant Park recibe a los fans de los Knicks tras el cierre de la plaza del Madison Square Garden y las entradas inaccesibles para el Juego 3

TELESHOW

El homenaje de los famosos a María Rosa Fugazot: mensajes y palabras emotivas tras la muerte de la actriz

El homenaje de los famosos a María Rosa Fugazot: mensajes y palabras emotivas tras la muerte de la actriz

Rocío Robles contó cómo comenzó su romance con Adrián Suar: el primer mensaje y las salidas discretas

Benjamín Vicuña celebró los 14 de Beltrán con una carta pública llena de amor: “Doy mi vida para que seas feliz”

Pablo Echarri contó como besó por primera vez a Nancy Dupláa en el film El desvío: “Yo se lo pedí al director”

El dolor que María Rosa Fugazot nunca pudo superar: la muerte de su hijo René Bertrand marcó sus últimos días

INFOBAE AMÉRICA

¿Qué son los disruptores endocrinos? Químicos ocultos que incrementan los riesgos de cáncer, advierte especialista salvadoreña

¿Qué son los disruptores endocrinos? Químicos ocultos que incrementan los riesgos de cáncer, advierte especialista salvadoreña

Guatemala lleva a la UNESCO a las Romerías de Esquipulas y a los recados mayas con una apuesta por su legado vivo

Empresas hondureñas proyectan inversiones por 600 millones de dólares en diversos sectores productivos del país

Las olas de calor elevan hasta 15% el costo de producción de ganado en El Salvador

Netanyahu confirmó el cese de los ataques contra Irán pero advirtió que Israel responderá si Teherán reanuda la ofensiva