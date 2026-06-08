Muerte del Indio Solari: un sociólogo explicó el fenómeno social detrás de la despedida

La despedida de Carlos “El Indio” Solari en Avellaneda reunió a miles de personas y reabrió el debate sobre su alcance social y cultural

La despedida de Carlos “El Indio” Solari en Avellaneda reunió a miles de personas y dejó imágenes que impulsaron análisis sobre el alcance social y cultural del músico. En ese contexto, el sociólogo Pablo Semán, quien estudia desde hace décadas la música popular y las expresiones culturales del conurbano bonaerense, sostuvo que la conmoción excedió el ámbito artístico.

Durante una entrevista en Infobae en Vivo, analizó el vínculo entre Solari y su público, describió el impacto colectivo que percibió tras conocerse la noticia de su muerte y señaló que la obra del cantante acompañó a amplios sectores sociales durante momentos de crisis y transformaciones.

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El sociólogo relató que una de las primeras reacciones que observó tras la noticia fue un cambio en el clima social. Según contó, percibió un silencio inusual en las calles de Parque Patricios, barrio donde reside. A partir de esa experiencia, comparó la situación con otros episodios que quedaron registrados en su memoria colectiva.

El impacto emocional de una figura popular

Semán aseguró que la noticia generó una conmoción extendida. “Lo primero que percibí fue un silencio enorme”, señaló. Luego relacionó esa sensación con otros momentos de fuerte impacto social, como la muerte de Juan Domingo Perón, la salida de Diego Maradona del Mundial de 1994, la tragedia de Once y el incendio de Cromañón.

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Pablo Semán sostuvo que la muerte de El Indio Solari provocó una conmoción que excedió el ámbito artístico en la cultura popular argentina (Photo by LUIS ABDALA / AFP)

Para el investigador, ese tipo de reacciones permite dimensionar la relevancia que alcanzó Solari dentro de la cultura popular argentina. Según indicó, la magnitud de la respuesta pública mostró que su figura trascendió el campo musical y ocupó un lugar central en la experiencia de distintas generaciones.

Según explicó el sociólogo, las canciones operaron como una herramienta para interpretar la realidad y, al mismo tiempo, para explorar experiencias íntimas.

Las letras del Indio y la construcción de sentido

Semán afirmó que la relación entre Solari y su público cambió con el paso de los años. Recordó que la banda comenzó como un fenómeno de culto y luego alcanzó una masividad que ni sus propios integrantes imaginaban.

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“Las letras del Indio funcionaban para muchísima gente como una doble orientación”, explicó. En ese sentido, sostuvo que ayudaban a comprender procesos sociales y también permitían interpretar estados de ánimo personales.

El especialista consideró que ese vínculo adquirió especial relevancia durante la década de 1990. Según señaló, se trató de un período marcado por el desempleo, el empobrecimiento y cambios profundos en la vida cotidiana. En ese contexto, afirmó que Solari dialogó con las experiencias de quienes atravesaban situaciones de incertidumbre.

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Semán afirmó que las letras de El Indio Solari ayudaron a amplios sectores sociales a interpretar la realidad y experiencias personales (Photo by LUIS ABDALA / AFP)

“No solamente ponían palabras a lo que se sentía, sino que permitían explorar nuevos sentimientos”, expresó. Además, recordó el relato de un amigo psicoanalista que trabajó en hospitales públicos durante aquellos años. Según contó, muchos pacientes utilizaban frases del músico para narrar sus propias experiencias.

Música, comunidad y experiencias compartidas

Semán también analizó las comparaciones entre el fenómeno ricotero y ciertas manifestaciones religiosas. Aunque evitó equiparar ambos procesos de manera directa, reconoció la existencia de puntos de contacto.

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“En algunos fenómenos religiosos y en algunos fenómenos como este, la gente siente que alguien le está hablando a cada uno”, afirmó. A partir de esa observación, destacó la capacidad de la obra de Solari para construir una comunidad de sentido sin perder la conexión con las experiencias individuales.

Según explicó, las canciones promovían procesos colectivos y personales al mismo tiempo. Por un lado, fortalecían la pertenencia a un grupo. Por otro, acompañaban búsquedas íntimas relacionadas con el dolor, la recuperación y la construcción de identidad.

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En ese marco, mencionó el concepto de “rescate”, una palabra frecuente en sectores populares. También recordó que Solari solía transmitir otro mensaje. “El Indio en lugar de decir rescátense, decía cuídense”, señaló.

Semán afirmó que las letras de El Indio Solari ayudaron a amplios sectores sociales a interpretar la realidad y experiencias personales REUTERS/Agustin Marcarian

La despedida en Avellaneda y la organización del público

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Semán fue el comportamiento de quienes participaron de la despedida. El investigador destacó la ausencia de incidentes y la capacidad de organización colectiva.

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“En la fila no había un solo policía y no hubo un solo despelote”, afirmó. Según explicó, las personas sabían que todos tendrían la posibilidad de despedirse y eso eliminó la ansiedad por avanzar o buscar privilegios.

Para Semán, esa conducta fue el resultado de una relación construida durante décadas entre Solari y sus seguidores. Consideró que tanto el músico como su público aprendieron de experiencias anteriores y desarrollaron mecanismos de autorregulación.

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El sociólogo también rechazó interpretaciones políticas simplificadas sobre la movilización. Si bien reconoció la presencia de personas con distintas posiciones ideológicas, sostuvo que el encuentro no respondió a una identidad partidaria específica.

“No tengo evidencia de que hubieran considerado esa movilización como un momento de actividad política peronista”, afirmó. Además, cuestionó lo que definió como “punguismo simbólico”, una práctica que busca apropiarse de fenómenos culturales para obtener legitimidad política.

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