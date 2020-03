–Nosotros íbamos a El Comercio, un bar judío en Corrientes al 2000. Cuando nos animamos a más, nos mudamos al café Royalty, enfrente de La Ópera. Nos reuníamos Timerman, Víctor Chaab, Martín Muller y muchos más. Era una generación muy talentosa, y creo que debo ser el único superviviente. Si me quiero comunicar con ellos, como no me contestan el teléfono, no me queda otra que ir al cementerio. He conocido a mucha gente inteligente en mi vida. Pero la brillantez intelectual y la capacidad de pensar de Timerman quizás hayan sido únicas. Al mismo tiempo, era una de las personas más conspirativas contra su talento. No se permitía el éxito, todas las cosas que hacía las fue abandonando. Cuando Primera Plana estaba en la cúspide, decidió salir. La Opinión también.