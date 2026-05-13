La familia Corleone está de regreso: anuncian una nueva novela de “El Padrino”

Marlon Brando en la "El Padrino", de 1972 (Foto: Paramount/Kobal/Shutterstock)

Décadas después de la última película de El Padrino y más de 10 años después de la última novela de El Padrino, la historia de la familia criminal Corleone tiene un nuevo capítulo, presentado por primera vez desde el punto de vista de una mujer.

Random House informó que había adquirido una novela de El Padrino autorizada por los herederos de Mario Puzo y escrita por la exitosa autora Adriana Trigiani. Connie se estrenará en otoño de 2027 y se centrará en el personaje de la familia Corleone interpretado por Talia Shire, hermana del director Francis Ford Coppola, en las tres películas de El Padrino.

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Connie Corleone, interpretado por Talia Shire, hermana del director Francis Ford Coppola, en las tres películas de El Padrino

Connie es el tercer libro de El Padrino aprobado por los herederos y el primero escrito por una mujer.

«Connie es una novela sobre cómo una mujer lucha por abrirse camino en un mundo que ya ha decidido quién es, qué representa y cómo debe ser tratada», declaró Trigiani el miércoles. «Quienes subestimaron a Don Vito Corleone y a Michael Corleone lo hicieron bajo su propio riesgo. Lo mismo ocurrirá con Connie Corleone».

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Paramount Pictures, productora de las películas de El Padrino, posee los derechos cinematográficos. No se dispuso de más detalles de inmediato.

"El padrino", de Mario Puzo

Puzo, cuya exitosa novela de 1969, El Padrino, sirvió de base y título para la primera película, falleció en 1999. Desde entonces, sus herederos han estado en disputa con Paramount por los derechos de los personajes de los Corleone. En 2012, el estudio cinematográfico demandó para impedir la publicación de La familia Corleone, de Ed Falco. Tras la contrademanda de los herederos, ambas partes llegaron a un acuerdo que les permitió continuar con sus proyectos literarios y otorgó los derechos cinematográficos a Paramount.

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La última entrega de la trilogía original de El Padrino, El Padrino III, se estrenó en 1990. Todas las películas estuvieron protagonizadas por Al Pacino como Michael Corleone, el hermano de Connie, y otros actores que aparecieron en al menos una entrega, como Marlon Brando, Robert De Niro, Robert Duvall y Diane Keaton. La saga de El Padrino ha recaudado más de 400 millones de dólares en todo el mundo y ha ganado nueve premios Óscar, dos de ellos para Puzo en la década de 1970 por mejor guion adaptado.

Mario Puzo, el autor de la novela original "El Padrino" (Foto: AP)

Trigiani, autora de bestsellers que plasmó sus raíces italianas en la novela La mujer del zapatero, también es conocida por obras tan populares como Lucia, Lucia y La reina de la fama. Según Random House, los herederos de Puzo contactaron con Trigiani después de que publicara un ensayo en Substack lamentando lo poco que se sabía sobre las mujeres Corleone.

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“Buscábamos a alguien que reinterpretara la historia desde una perspectiva nueva”, declaró Anthony Puzo, hijo y albacea de la autora. “Adriana quedó impresionada cuando le conté que el personaje de Vito Corleone (interpretado en las películas por Brando y De Niro) estaba basado en mi abuela. Hablamos de cómo las mujeres dirigían nuestras familias, pero entre bastidores. La visión de Adriana sobre la vida de Connie nos dejó a todos boquiabiertos. Estoy muy contento y emocionado de contar con ella en el proyecto”.

Fuente: AP

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